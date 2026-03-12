ETV Bharat / health

रोबोटिक सर्जरी: जानें कैसे काम करती है यह तकनीक, सर्जन की क्या है भूमिका ?

आईजीएमसी के सर्जन डॉ. अरुण चौहान के अनुसार, कुछ साल पहले तक ऑपरेशन के लिए शरीर पर बड़ा चीरा लगाया जाता था. जितना बड़ा चीरा, उतना बड़ा ऑपरेशन माना जाता था. लेकिन अब मेडिकल टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है. आज के समय में डॉक्टर कोशिश करते हैं कि कम से कम कट लगाकर सर्जरी की जाए. रोबोटिक सर्जरी इसी दिशा में एक बड़ी तकनीक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे चीरे से भी जटिल ऑपरेशन किए जा सकते हैं.

आईजीएमसी के सर्जन डॉ. अरुण चौहान के अनुसार, "रोबोटिक सर्जरी को आसान भाषा में रोबोट की मदद से की जाने वाली सर्जरी कहा जाता है. इसमें सर्जरी पूरी तरह रोबोट खुद नहीं करता, बल्कि सर्जन ही कंप्यूटर के जरिए रोबोटिक मशीन को कंट्रोल करता है. मशीन में लगे रोबोटिक आर्म्स यानी हाथ बहुत ही बारीकी से काम करते हैं. इन आर्म्स में छोटे-छोटे सर्जिकल उपकरण और कैमरे लगे होते हैं. कैमरे की मदद से डॉक्टर मरीज के शरीर के अंदर का हिस्सा स्क्रीन पर साफ-साफ देख पाते हैं और उसी के अनुसार ऑपरेशन करते हैं."

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) में अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है. बुधवार (11 मार्च) को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करीब 28.44 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया. इसके साथ ही अब आईजीएमसी में भी मरीजों को आधुनिक तकनीक से इलाज मिल सकेगा. चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार रोबोटिक सर्जरी होती क्या है, पहले और अब की सर्जरी में क्या फर्क होगा. इसको लेकर हमने IGMC के सर्जन से बातचीत की है.

आईजीएमसी में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत (@IGMC)

रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है?

आईजीएमसी के सर्जन डॉ. अरुण चौहान कहते हैं, रोबोटिक सर्जरी के लिए मरीज के शरीर पर छोटे-छोटे चीरे लगाए जाते हैं. इन चीरों से रोबोटिक आर्म्स और कैमरा अंदर डाला जाता है. सर्जन पास में लगे कंप्यूटर कंसोल पर बैठकर मशीन को कंट्रोल करता है. कैमरे से अंदर का हिस्सा बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देता है. डॉक्टर उसी के अनुसार सटीक तरीके से ऑपरेशन करते हैं. इस तकनीक की वजह से सर्जरी काफी सटीक और नियंत्रित तरीके से हो पाती है.

रोबोटिक सर्जरी कैसे की जाती है? (ETV Bharat GFX)

रोबोटिक सर्जरी के फायदे

सर्जन डॉ. अरुण चौहान ने रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे गिनाए हैं. उन्होंने कहा कि, शरीर पर बहुत छोटा चीरा लगता है. ऑपरेशन के दौरान खून कम बहता है. संक्रमण का खतरा कम रहता है. रोबोटिक सर्जरी होने पर मरीज जल्दी ठीक होकर घर जा सकता है. दर्द भी अपेक्षाकृत कम होता है. सर्जरी ज्यादा सटीक तरीके से होती है.

रोबोटिक सर्जरी के फायदे (ETV Bharat GFX)

कई गंभीर बीमारियों में रोबोटिक सर्जरी

डॉक्टरों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कई तरह की जटिल बीमारियों में किया जा रहा है. उन्होने बताया कि, यूरोलॉजी (किडनी और मूत्र संबंधी सर्जरी), हार्ट सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी के अलावा ब्रेन और स्पाइनल सर्जरी भी रोबोटिक तकनीक से हो रही है.

पूरी तरह डॉक्टर के नियंत्रण में रोबोटिक सर्जरी (@IGMC)

विशेषज्ञों के अनुसार रोबोटिक सर्जरी की सफलता दर करीब 94 प्रतिशत से अधिक मानी जाती है. हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि मरीज की बीमारी क्या है और उसकी सेहत कैसी है. वैसे सर्जरी के दौरान मशीन नहीं, बल्कि डॉक्टर ही हर गतिविधि को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे सुरक्षित तकनीक माना जाता है.

रोबोटिक तकनीक से जटिल ऑपरेशन (ETV Bharat GFX)

रोबोटिक सर्जरी मेडिकल का महत्वपूर्ण कदम

आईजीएमसी के सर्जन डॉ. अरुण चौहान के अनुसार, "रोबोटिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण कदम है. इस तकनीक में डॉक्टर को मरीज के शरीर के अंदर का हिस्सा कई गुना बड़ा और साफ दिखाई देता है. इससे ऑपरेशन करते समय सटीकता बढ़ जाती है. रोबोटिक आर्म्स बहुत बारीक मूवमेंट कर सकते हैं, जो इंसान के हाथों से हमेशा संभव नहीं होता."

आईजीएमसी में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू (@IGMC)

कई जटिल ऑपरेशन रोबोटिक तकनीक से करने की तैयारी

डॉ. अरुण चौहान के मुताबिक इसका सबसे बड़ा फायदा मरीज को मिलता है. छोटे चीरे की वजह से दर्द कम होता है, खून कम बहता है और मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कई जटिल ऑपरेशन भी रोबोटिक तकनीक से किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि रोबोटिक सर्जरी करने के लिए डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है. इसके लिए सर्जनों को मशीन के संचालन, तकनीकी प्रक्रिया और सिमुलेशन पर लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है.

कैमरे से बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देता है अंदर का हिस्सा (@IGMC)

पूरी तरह डॉक्टर के नियंत्रण में रोबोटिक सर्जरी

आईजीएमसी के सर्जन डॉ. विपन का कहना है कि, "रोबोटिक सर्जरी पूरी तरह डॉक्टर के नियंत्रण में होती है. मशीन खुद से कोई फैसला नहीं लेती, बल्कि डॉक्टर जो निर्देश देते हैं उसी के अनुसार काम करती है. इस तकनीक का इस्तेमाल खास तौर पर यूरोलॉजी, कैंसर और जटिल सर्जरी में अधिक किया जा रहा है. कई मामलों में यह पारंपरिक सर्जरी से ज्यादा प्रभावी साबित हो रही है. हालांकि हर मरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी जरूरी नहीं होती. डॉक्टर मरीज की बीमारी, उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति देखकर ही तय करते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन करना बेहतर रहेगा."

कंप्यूटर कंसोल पर बैठकर मशीन कंट्रोल करते हैं सर्जन (@IGMC)

ये भी पढ़ें: ये खराब आदत दांतों को बना रही है कमजोर, आयुर्वेद के प्राकृतिक तरीकों से माउथ-टीथ को रखें एकदम चकाचक

ये भी पढ़ें: क्या है High Altitude Sickness? जो पहाड़ों पर घूमने वालों के लिए बन सकती है जानलेवा