बच्चों-बुजुर्गों के लिए बेदह खतरनाक है यह बीमारी, अगर समय पर इलाज न मिले तो 24 घंटे के अंदर हो सकती है मौत
इस बीमारी का नाम बोलना जितना मुश्किल है, यह उतनी ही गंभीर भी है, इस बीमारी से 24 घंटे के अंदर मौत हो सकती है...
Published : March 6, 2026 at 1:35 PM IST
मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस, मेनिन्जेस की एक गंभीर और जानलेवा सूजन है. मेनिन्जेस दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा करने वाली परत होती है. यह सूजन निस्सेरिया मेनिनजाइटिडिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से होती है. यह इन्फेक्शन आम सर्दी-खांसी से शुरू हो सकता है और जल्दी ही गंभीर हो सकता है, जिसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है. इसके लक्षणों में अचानक तेज बुखार, तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न और बैंगनी रंग के दाने शामिल हैं.
कारण
मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस एक अत्यंत गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो नीसेरिया मेनिंगिटिडिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है. मेनिंगोकोकस बच्चों और टीनएजर्स में बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का सबसे आम कारण है. यह बुजिर्गों में भी बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस का एक बड़ा कारण है. यह इन्फेक्शन ज्यादातर सर्दियों या बसंत में होता है. यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की वजह से हो सकती है. मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस, जो बैक्टीरिया नीसेरिया मेनिंगिटिडिस की वजह से होता है, बड़ी महामारी फैला सकता है. यह सांस की बूंदों से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है.
आम सर्दी की तरह, यह भी इन्फेक्टेड इंसान के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, जैसे कि खांसने, किस करने, हाथ मिलाने या छींकने से. सबसे डरावनी बात यह है कि यह बहुत जल्दी जानलेवा हो सकता है, जिससे 24 घंटे के अंदर मौत हो सकती है.
लक्षण
लक्षण आमतौर पर जल्दी आते हैं, और इनमें ये शामिल हो सकते हैं...
- बुखार और ठंड लगना
- मानसिक स्थिति में बदलाव
- मतली और उल्टी
- बैंगनी, चोट जैसे हिस्से (पुरपुरा)
- रैश, नुकीले लाल धब्बे (पेटीकिया)
- रोशनी से सेंसिटिविटी (फोटोफोबिया)
- तेज सिरदर्द
- गर्दन में अकड़न
इस बीमारी के साथ होने वाले दूसरे लक्षण:
- घबराहट
- बच्चों में फॉन्टानेल का उभरना
- होश में कमी
- बच्चों में ठीक से खाना न खाना या चिड़चिड़ापन
- तेजी से सांस लेना
- सिर और गर्दन का पीछे की ओर मुड़ा हुआ अजीब पोस्चर (ओपिस्टोटोनस)
लंबे समय तक चलने वाली कॉम्प्लीकेशंस में ये शामिल हो सकते हैं
- ब्रेन डैमेज
- सुनने में कमी
- खोपड़ी के अंदर फ्लूइड का जमा होना जिससे ब्रेन में सूजन आ जाती है (हाइड्रोसेफालस)
- खोपड़ी और ब्रेन के बीच फ्लूइड का जमा होना (सबड्यूरल इफ्यूजन)
- दिल की मांसपेशियों में सूजन (मायोकार्डिटिस)
- दौरे पड़ना
मेडिकल प्रोफेशनल से कब संपर्क करें
अगर आपको किसी छोटे बच्चे में मेनिनजाइटिस का शक है और उसमें ये लक्षण हैं...
- खाने में दिक्कत
- तेज आवाज में रोना
- चिड़चिड़ापन
- लगातार बिना किसी वजह के बुखार
- तो जरूर डॉक्टर से मिले मेनिनजाइटिस जल्दी ही जानलेवा बीमारी बन सकती है
अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मेनिनजाइटिस के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि...
- बुखार
- तेज सिरदर्द जो ठीक नहीं होता
- कन्फ्यूजन
- उल्टी
- गर्दन में अकड़न
बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस से तुरंत एंटीबायोटिक इलाज न मिलने पर कुछ ही दिनों में मौत हो सकती है. देर से इलाज से लंबे समय तक ब्रेन डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है. अगर आप मेनिनजाइटिस वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल से बात करें. यह परिवार का कोई सदस्य या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप रहते या काम करते हैं. इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको दवा लेने की जरूरत पड़ सकती है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)