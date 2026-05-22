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क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम? विराट कोहली कर चुके जिक्र, पंजाब यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट से जानें लक्षण और बचाव

What Is Imposter Syndrome? ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित आरसीबी इनोवेशन लैब इंडियन स्पोर्ट्स समिट पावर्ड बाय लीडर्स के दौरान विराट कोहली ने स्वीकार किया कि वो लंबे समय तक इम्पोस्टर सिंड्रोम से जूझते रहे. उन्होंने बताया कि लगातार कप्तानी और तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारियों ने उन्हें मानसिक रूप से थका दिया था. कोहली ने कहा कि वह इतने दबाव में आ गए थे कि क्रिकेट खेलने का असली आनंद ही खो गया था. अब इस पर चर्चा तेज हो गई है. क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम? कई बार इंसान बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी खुद को उस मुकाम के लायक नहीं मान पाता. अच्छे नंबर आने, प्रमोशन मिलने या लोगों की तारीफ के बावजूद मन में एक डर बना रहता है कि कहीं लोग ये ना समझ जाएं कि मैं उतना काबिल नहीं हूं. मनोविज्ञान में इसी स्थिति को इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है. क्या है इम्पोस्टर सिंड्रोम? विराट कोहली कर चुके जिक्र, पंजाब यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट से जानें लक्षण और बचाव (ETV Bharat) 'ये बीमारी, बल्कि मनोवैज्ञानिक स्थिति': इस विषय को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर सीमा विनायक से ईटीवी भारत ने खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि "इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है. इसमें व्यक्ति अपनी मेहनत और क्षमता को कम आंकने लगता है. ऐसे लोग अपनी सफलता का श्रेय खुद को देने के बजाय किस्मत, मौके या दूसरों की मदद को देते हैं. उन्हें हमेशा लगता रहता है कि वे उतने योग्य नहीं हैं जितना लोग उन्हें समझते हैं."