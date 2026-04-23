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क्या है HPV वैक्सीन? डॉ. अनुपम शर्मा से जानें कितना सुरक्षित है ये टीका

बिलासपुर: महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामलों को रोकने के लिए दी जाने वाली एचपीवी (Human Papillomavirus) वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है. जिसके कारण लोग अपनी बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं. स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बीएमओ घुमारवीं डॉ. अनुपम शर्मा ने बताया कि ये सभी भ्रांतियां झूठी हैं और ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है. एचपीवी वैक्सीन महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के मामलों को 90 प्रतिशत रोकने में सहायक होती है.

"भारत में महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, जबकि सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पर आता है. चिंता की बात यह है कि करीब 60-70 प्रतिशत मामलों में इस बीमारी का पता काफी देर से चलता है, जब यह गंभीर अवस्था में पहुंच चुकी होती है. ऐसे में इलाज कठिन हो जाता है और जान का खतरा भी बढ़ जाता है." - अनुपम शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बीएमओ, घुमारवीं

क्या है एचपीवी वैक्सीन ?

डॉ. अनुपम ने बताया कि जैसे पोलियो की वैक्सीन पोलियो से बचाती है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन एचपीवी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाती है. 14 से 15 साल की उम्र में बच्चियों को एचपीवी (Human Papillomavirus) वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, जो कि उन्हें 90% तक सर्वाइकल कैंसर से बचाता है. डॉ. अनुपम शर्मा ने बताया कि भारत में सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है. इसमें लक्षण देरी से सामने आते हैं, इसलिए 60-70 प्रतिशत मरीजों का पता भी लेट स्टेज में चलता है. उस समय कई बार इतनी लेट स्टेज पर हम कई मरीजों को नहीं बचा पाते हैं. अधिकतर ये केस 45 साल के बाद आते हैं, लेकिन अब कई यंग एज में भी सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आए हैं. दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली महिलाओं का 25 प्रतिशत सिर्फ भारत में है. भारत देश में हर 8 से 10 मिनट में सर्वाइकल कैंसर से एक मौत होती है, इसलिए भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बच्चियों को वैक्सीन दी जा रही है.

14 साल की बच्चियों को दी जा रही वैक्सीन