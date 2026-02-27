ETV Bharat / health

क्या है High Altitude Sickness? जो पहाड़ों पर घूमने वालों के लिए बन सकती है जानलेवा

ये जरूरी है कि पहाड़ों में आने वाला हर यात्री हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षणों को समझें और समय रहते सही कदम उठाएं.

High Altitude Sickness
हाई एल्टीट्यूड सिकनेस (ETV BHARAT GFX)
Published : February 27, 2026 at 7:46 PM IST

Updated : February 27, 2026 at 8:19 PM IST

कुल्लू: हिमाचल की हसीन वादियां जितना सुकून देती हैं, कभी-कभी उतना ही खतरनाक भी साबित हो जाती हैं. हाल ही में मनाली घूमने आए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन की अचानक मौत ने एक बार फिर पहाड़ों पर होने वाली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस को चर्चा में ला दिया है. दोस्तों के मुताबिक, मौत से पहले वीर सोरेन ने सिरदर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद वह कमरे में बेसुध होकर गिर पड़ा. अस्पताल ले जाते समय उसके मुंह से झाग भी आ रहा था. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि परिजनों ने पोस्टमार्टम तो नहीं करवाया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार जो लक्षण सामने आए, वे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से मेल खाते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

क्या है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस?

हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे आम भाषा में ऊंचाई की बीमारी कहा जाता है, तब होती है जब कोई व्यक्ति मैदानी इलाकों से अचानक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंच जाता है और उसका शरीर वहां मौजूद कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुसार खुद को ढाल नहीं पाता. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और विभिन्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं. समय रहते ध्यान न देने पर यह स्थिति गंभीर और जानलेवा भी हो सकती है.

High Altitude Sickness
क्या है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ? (ETV BHARAT GFX)

विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में तेजी से ऊंचाई पर चढ़ाई करने से शरीर को नए वातावरण के अनुरूप ढलने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलता. अत्यधिक शारीरिक परिश्रम, लगातार ट्रेकिंग और पर्याप्त आराम की कमी जोखिम को बढ़ा देती है. शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढलने के लिए समय देना बेहद जरूरी है, वरना इसका असर दिमाग और फेफड़ों पर पड़ सकता है.

क्या है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण?

डॉक्टरों के मुताबिक, इस बीमारी की शुरुआत सामान्य सिरदर्द से होती है. इसके साथ उल्टी, चक्कर आना, थकान, भूख न लगना और सांस फूलना जैसे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं. कई मामलों में रात के समय स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती है. मरीज को नींद आने में परेशानी होती है और हाथ, पैर या चेहरे पर सूजन भी आ सकती है. अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकता है.

High Altitude Sickness
हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण (ETV BHARAT GFX)

कब हो जाती है स्थिति गंभीर?

यदि मरीज में भ्रम की स्थिति, याददाश्त में कमी, चलने में संतुलन बिगड़ना, आराम की अवस्था में भी सांस फूलना या होंठ और त्वचा का नीला पड़ना जैसे लक्षण दिखें, तो यह खतरे का संकेत है. ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. देरी होने पर मरीज की जान भी जा सकती है. वीर सोरेन के मामले में सामने आए लक्षण- तेज सिरदर्द, अचानक बेहोशी और मुंह से झाग आना- गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं.

High Altitude Sickness
किसे ज्यादा खतरा? (ETV BHARAT GFX)

हिमाचल में पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं

साल 2025 में लाहौल घाटी में जून के दौरान पंजाब के एक डॉक्टर की मौत हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण हुई थी. अगस्त में दारचा के पास महाराष्ट्र के एक पर्यटक की भी इसी वजह से जान गई थी. मनाली-लेह और मनाली-स्पीति मार्ग पर यात्रा के दौरान भी कई लोग इस बीमारी की चपेट में आते रहे हैं. पुलिस और प्रशासन समय-समय पर सैलानियों को जागरूक करते हैं, लेकिन कई बार लोग लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते.

मनाली के ट्रैवल एजेंट सुरेश शर्मा बताते हैं, "ट्रेकिंग के दौरान कई सैलानी सिरदर्द या उल्टी की शिकायत करते हैं. जो लोग सजग होते हैं, वे तुरंत नीचे लौट आते हैं और सुरक्षित रहते हैं. लेकिन कुछ लोग लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हालात बिगड़ जाते हैं.” उन्होंने बताया कि अब कई ट्रैवल एजेंसियां एहतियात के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरी दवाइयां साथ रखती हैं.

पार्वती घाटी के पर्वतारोही ढाले राम का कहना है कि मैदानी इलाकों से आने वाले लोगों को पहाड़ों में पहुंचने के बाद कम से कम एक-दो दिन आराम करना चाहिए, ताकि शरीर वहां के मौसम और ऑक्सीजन स्तर के अनुरूप ढल सके. उनके अनुसार एक दिन में ज्यादा चढ़ाई नहीं करनी चाहिए और पर्याप्त पानी पीना जरूरी है. प्रशिक्षित गाइड के साथ ट्रेकिंग करना ज्यादा सुरक्षित रहता है.

High Altitude Sickness
High Altitude Sickness कैसे करें बचाव? (ETV BHARAT GFX)

डॉक्टरों की क्या सलाह है?

जिला कुल्लू स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रणजीत ठाकुर के अनुसार, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि 3000 मीटर से ऊपर एक दिन में 500 मीटर से अधिक पैदल चढ़ाई नहीं करनी चाहिए. धूम्रपान और शराब से परहेज जरूरी है, क्योंकि ये शरीर की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं. ट्रेकिंग पर जाने वालों को ऑक्सीजन किट और जरूरी दवाइयां साथ रखनी चाहिए. यदि किसी को ऊंचाई पर बीमारी के लक्षण महसूस हों, तो तुरंत नीचे उतरना और चिकित्सा सहायता लेना सबसे सुरक्षित कदम है.

कैसे करें बचाव?

  • अचानक ऊंचाई पर न जाएं, धीरे-धीरे चढ़ाई करें.
  • पहले दिन ज्यादा शारीरिक मेहनत से बचें.
  • पर्याप्त पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें.
  • शराब और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें.
  • लक्षण दिखते ही सहयात्रियों को तुरंत बताएं.
  • जरूरत पड़ने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं.

हिमाचल की खूबसूरती हर साल लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है, लेकिन ऊंचाई पर छिपा खतरा भी उतना ही वास्तविक है. पहाड़ केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सतर्कता की मांग भी करते हैं. जरूरी है कि हर यात्री हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षणों को समझे और समय रहते सही कदम उठाए. जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है.

