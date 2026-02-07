ETV Bharat / health

फ्रोजन फूड या ताजा सब्जियां! क्या है बेहतर विकल्प? एक्सपर्ट से जानें फायदे-नुकसान

शिमला: सर्दियों के समय में जब शिमला में बर्फबारी के कारण रोड बंद हो जाते है तो मंडियों में ताजा हरी सब्जियों की सप्लाई भी कम या रुक जाती है, ऐसे में संजौली इलाके में रहने वाली मीरा जो पेशे से टीचर हैं, अपने फ्रीजर में रखे फ्रोजन मटर और मिक्स वेजीज का सहारा लेती हैं. ये कहानी लगभग सभी घर की होगी, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है, "क्या फ्रोजन मटर उतने ही पौष्टिक (nutritious) हैं जितने खेत से आए ताजा मटर? क्या मेरे बच्चों की सेहत के लिए यह सुरक्षित हैं?" यह चिंता सिर्फ मीरा की नहीं, बल्कि आज हर उस परिवार की है जो वक्त की कमी या मौसम की वजह से फ्रोजन फूड पर निर्भर है. आज हम जानेंगे कि क्या सब्जियों के लिए फ्रोजन फूड, ताजा सब्जियों का बेहतर विकल्प है या नहीं.

फ्रोजन फूड कैसे तैयार किया जाता है?

लोग अक्सर सोचते हैं कि फ्रोजन फूड में खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स भरे होते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई काफी अलग है. फ्रोजन मटर या अन्य सब्जियों को 'इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग' (IQF) टेक्नोलॉजी से तैयार किया जाता है.

कैसे तैयार किया जाता है फ्रोजन फूड? (ETV Bharat GFX)