48 साल की महिला के गर्भाशय से निकला 3 किलो का फाइब्रॉयड, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है?

पटना: फोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. 48 वर्षीय महिला के गर्भाशय से 3 किलो का विशाल फाइब्रॉयड (गांठ) निकालकर नई जिंदगी दी. दरअसल, गया जिले की महिला पिछले कई वर्षों से लगातार पेट दर्द, भारीपन और माहवारी में अनियमितता की समस्याओं से जूझ रही थी. शुरू में सामान्य समस्या लगी, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो गई. वर्षों से चल रही थी परेशानी: डॉक्टरों के अनुसार पिछले 3-4 साल से पेट के निचले हिस्से में दर्द और सूजन की शिकायत थी. कुछ वर्ष अल्ट्रासाउंड में उनके गर्भाशय में छोटा फाइब्रॉयड पाया गया था. मरीज इसे सामान्य मानते हुए इलाज नहीं कराया. धीरे-धीरे यह गांठ बढ़ती गई. पेट का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो गया. परिवार को लगा कि उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन जब चलने-फिरने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब चिकित्सकीय सलाह ली. डॉ जागृति, स्त्री रोग विशेषज्ञ (ETV Bharat) जांच में निकला 3 किलो का फाइब्रॉयड: पटना फोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल सर्जरी करने का निर्णय लिया. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. जागृति भारद्वाज और डॉ. अनीता सिंह ने वरिष्ठ सर्जन डॉ. संतोष कुमार, डॉ. आलोक कुमार और डॉ. प्रभात रंजन की टीम के सहयोग से इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया. सर्जरी के दौरान टीम ने अत्यंत सावधानी बरती, क्योंकि फाइब्रॉयड का आकार बहुत बड़ा था. यह आंत से जुड़ा हुआ था. सर्जरी के दौरान था बड़ा जोखिम: डॉ. जागृति भारद्वाज ने बताया कि यह ऑपरेशन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फाइब्रॉयड का आकार असामान्य रूप से बड़ा था. साथ ही मरीज का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो बहुत दुर्लभ है. इस कारण ब्लड की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई थी. सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की संभावना भी बनी हुई थी. अस्पताल प्रशासन ने त्वरित समन्वय से बिहार के विभिन्न ब्लड बैंकों से ब्लड की व्यवस्था कराई. ICU में विशेष निगरानी: ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने 48 घंटे तक लगातार निगरानी रखी. धीरे-धीरे उनकी स्थिति स्थिर हुई और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखा गया और अब वे सामान्य जीवन जी सकती हैं.