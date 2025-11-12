ETV Bharat / health

48 साल की महिला के गर्भाशय से निकला 3 किलो का फाइब्रॉयड, कैसे होता है, इसका इलाज क्या है?

पटना के फोर्ड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी की. 48 वर्षीय महिला के गर्भाशय से 3 किलो का विशाल फाइब्रॉयड निकाला गया.

What is fibroid?
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 12, 2025 at 9:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: फोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. 48 वर्षीय महिला के गर्भाशय से 3 किलो का विशाल फाइब्रॉयड (गांठ) निकालकर नई जिंदगी दी. दरअसल, गया जिले की महिला पिछले कई वर्षों से लगातार पेट दर्द, भारीपन और माहवारी में अनियमितता की समस्याओं से जूझ रही थी. शुरू में सामान्य समस्या लगी, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति गंभीर हो गई.

वर्षों से चल रही थी परेशानी: डॉक्टरों के अनुसार पिछले 3-4 साल से पेट के निचले हिस्से में दर्द और सूजन की शिकायत थी. कुछ वर्ष अल्ट्रासाउंड में उनके गर्भाशय में छोटा फाइब्रॉयड पाया गया था. मरीज इसे सामान्य मानते हुए इलाज नहीं कराया. धीरे-धीरे यह गांठ बढ़ती गई. पेट का आकार असामान्य रूप से बड़ा हो गया. परिवार को लगा कि उनका वजन बढ़ रहा है, लेकिन जब चलने-फिरने और सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब चिकित्सकीय सलाह ली.

What is fibroid?
डॉ जागृति, स्त्री रोग विशेषज्ञ (ETV Bharat)

जांच में निकला 3 किलो का फाइब्रॉयड: पटना फोर्ड हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति को देखते हुए तत्काल सर्जरी करने का निर्णय लिया. स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. जागृति भारद्वाज और डॉ. अनीता सिंह ने वरिष्ठ सर्जन डॉ. संतोष कुमार, डॉ. आलोक कुमार और डॉ. प्रभात रंजन की टीम के सहयोग से इस जटिल सर्जरी को अंजाम दिया. सर्जरी के दौरान टीम ने अत्यंत सावधानी बरती, क्योंकि फाइब्रॉयड का आकार बहुत बड़ा था. यह आंत से जुड़ा हुआ था.

सर्जरी के दौरान था बड़ा जोखिम: डॉ. जागृति भारद्वाज ने बताया कि यह ऑपरेशन अत्यंत चुनौतीपूर्ण था क्योंकि फाइब्रॉयड का आकार असामान्य रूप से बड़ा था. साथ ही मरीज का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था, जो बहुत दुर्लभ है. इस कारण ब्लड की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई थी. सर्जरी के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की संभावना भी बनी हुई थी. अस्पताल प्रशासन ने त्वरित समन्वय से बिहार के विभिन्न ब्लड बैंकों से ब्लड की व्यवस्था कराई.

ICU में विशेष निगरानी: ऑपरेशन के बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने 48 घंटे तक लगातार निगरानी रखी. धीरे-धीरे उनकी स्थिति स्थिर हुई और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं. कुछ दिनों बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सर्जरी के बाद मरीज के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार देखा गया और अब वे सामान्य जीवन जी सकती हैं.

क्या होता है फाइब्रॉयड?: डॉ जागृति भारद्वाज नेबताया कि फाइब्रॉयड यानी गर्भाशय में बनने वाली गैर-कैंसरयुक्त गांठें होती हैं, जो महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन या आनुवांशिक कारणों से विकसित होती हैं. यह गांठें गर्भाशय की मांसपेशियों में बनती हैं और समय के साथ बड़ी होती जाती हैं.

What is fibroid?
क्या होता है फाइब्रॉयड? (ETV Bharat)

"आमतौर पर ये खतरनाक नहीं होतीं, लेकिन कई मामलों में इनका आकार बढ़ जाने पर गंभीर दिक्कतें पैदा कर सकती है. जैसे पेट में सूजन, दर्द, माहवारी में अनियमितता और बार-बार पेशाब आने की समस्या. कभी-कभी इनका वजन कई किलो तक पहुंच जाता है. सर्जरी ही एकमात्र विकल्प रह जाता है." -डॉ जागृति, स्त्री रोग विशेषज्ञ

महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए: डॉ अनीता सिंह ने कहा कि महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरतती हैं. छोटे लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं. उन्होंने बताया कि पेट में असामान्य सूजन, भारीपन या मासिक धर्म में बदलाव जैसे लक्षणों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. शुरुआती जांच से फाइब्रॉयड का पता लगाया जा सकता है. दवाओं या छोटे ऑपरेशन से उसका इलाज संभव है. देर होने पर स्थिति गंभीर हो सकती है. जान का खतरा भी बढ़ जाता है.

डॉक्टरों की अपील, नियमित जांच कराएं: डॉ. जागृति भारद्वाज ने कहा कि इस केस से यह सीख मिलती है कि समय पर जांच और इलाज से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है. उन्होंने बताया कि फाइब्रॉयड का समय पर पता लगने पर जटिल सर्जरी से बचा जा सकता है. उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि 35 वर्ष की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं ताकि गर्भाशय संबंधी बीमारियों का समय पर पता चल सके.

What is fibroid?
फाइब्रॉयड को कैसे पहचानें? (ETV Bharat)

टीमवर्क से मिली सफलता: फोर्ड हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने इस सर्जरी को अस्पताल की एक बड़ी उपलब्धि बताया. डॉक्टरों ने कहा कि यह सफलता टीमवर्क, आधुनिक तकनीक और सही समय पर लिए गए निर्णय का परिणाम है. सर्जरी के दौरान अत्यधिक जोखिम के बावजूद डॉक्टरों ने संयम और विशेषज्ञता से मरीज की जान बचाई. मरीज सुनीता देवी और उनके परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल प्रशासन के प्रति आभार जताया है.

ये भी पढ़ें: महिला के पेट का बढ़ता जा रहा था आकार, ऑपरेशन के बाद परिजन हैरान

TAGGED:

फाइब्रॉयड कैसे होता है
फाइब्रॉयड का इलाज
FIBROID OPRETION
TREATMENT OF FIBROIDS
WHAT IS FIBROID

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1,302 उम्मीदवार, जानिए हर एक डिटेल

जाति की गाड़ी से सत्ता का सफर! दूसरे फेज में कई सीटों पर एक ही बिरादरी के उम्मीदवार

दूसरे चरण के चुनाव में कई उम्मीदवार अरबपति, आसमान छू रहा दौलतमंद प्रत्याशियों का ग्राफ

दूसरे चरण में हर तीसरा कैंडिडेट दागी, चौंका देगी ये रिपोर्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.