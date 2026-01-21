ETV Bharat / health

डूमस्क्रोलिंग क्या है, और यह कैसे मेंटल हेल्थ को कर रहा है प्रभावित? एक्सपर्ट से जानिए

आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. कई लोग तो टॉयलेट में बैठे-बैठे भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं. सोशल मीडिया के इस जमाने में हर कोई लगातार अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता रहता है. मीडिया स्क्रॉल करते समय आपको अक्सर नेगेटिव खबरें मिलती हैं. आप उनमें फंस जाते हैं और वहीं अटके रह जाते हैं. असल में, लगातार मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने से आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है. इसी वजह से आजकल हेल्थ की दुनिया में डूमस्क्रॉलिंग या डूमसर्फिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है. अगर किसी व्यक्ति को डूमस्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाती है, तो इसका उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. इस खबर में डॉक्टर से जानिए कि क्या होता है और यह आपके मानसिक और शारीरिक सेहत पर कैसे बुरा असर डाल सकती है

डूमस्क्रोलिंग क्या है?

यह शब्द जितना नया लगता है, इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं. यह पहली बार 2020 में ग्लोबल डिक्शनरी में आया, जब COVID-19 महामारी ने दुनिया को घरों में बंद कर दिया था. COVID-19 महामारी के दौरान, लोग लगातार अपने फोन से चिपके रहते थे, और न्यूज देखने के अलावा कुछ खास नहीं करते थे: इस न्यूज में ज्यादातर मौतों की संख्या, अस्पतालों की हालत, परेशान करने वाली तस्वीरें और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में रिपोर्ट होती थीं.

लोग सोने से पहले यह सब देखते थे और जागते ही यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता था. नेगेटिव और डरावनी खबरों को लगातार स्क्रॉल करने की इस आदत को "डूमस्क्रॉलिंग" कहा जाने लगा. 2023 में, इस शब्द को आधिकारिक तौर पर डिक्शनरी में जोड़ा गया और तब से यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है. लेकिन एक्पर्ट्स का कहना है कि डूमस्क्रॉलिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक स्लो प्वाइजन की तरह है. सीधे शब्दों में कहें तो, सोशल मीडिया पर रेगुलर और बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने की आदत, जहां नेगेटिव खबरें और परेशान करने वाली पोस्ट देखने को मिलती हैं, उसे डूमस्क्रॉलिंग कहते हैं.

डूमस्क्रोलिंग का आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है?

जयपुर के सीके बिरला अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन डॉ. संजीव सिंह का कहना है कि अगर आपको डूमस्क्रोलिंग की लत है, तो यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है. स्टडीज में पाया गया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. यह एंग्जायटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है, अकेलेपन की भावनाओं को और खराब करता है, और खुद की दूसरों से तुलना करने की बुरी आदत को बढ़ावा देता है.