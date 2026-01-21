डूमस्क्रोलिंग क्या है, और यह कैसे मेंटल हेल्थ को कर रहा है प्रभावित? एक्सपर्ट से जानिए
अगर आपको डूमस्क्रोलिंग की लत है, तो यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है. इससे होने वाली समस्याओं के बारे में डॉक्टर से...
Published : January 21, 2026 at 12:01 PM IST
आजकल ज्यादातर लोग सुबह उठते ही अपना फोन स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं. कई लोग तो टॉयलेट में बैठे-बैठे भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं. सोशल मीडिया के इस जमाने में हर कोई लगातार अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल करता रहता है. मीडिया स्क्रॉल करते समय आपको अक्सर नेगेटिव खबरें मिलती हैं. आप उनमें फंस जाते हैं और वहीं अटके रह जाते हैं. असल में, लगातार मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करने से आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है. इसी वजह से आजकल हेल्थ की दुनिया में डूमस्क्रॉलिंग या डूमसर्फिंग के बारे में बहुत चर्चा हो रही है. अगर किसी व्यक्ति को डूमस्क्रॉलिंग की आदत पड़ जाती है, तो इसका उसकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है. इस खबर में डॉक्टर से जानिए कि क्या होता है और यह आपके मानसिक और शारीरिक सेहत पर कैसे बुरा असर डाल सकती है
डूमस्क्रोलिंग क्या है?
यह शब्द जितना नया लगता है, इसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं. यह पहली बार 2020 में ग्लोबल डिक्शनरी में आया, जब COVID-19 महामारी ने दुनिया को घरों में बंद कर दिया था. COVID-19 महामारी के दौरान, लोग लगातार अपने फोन से चिपके रहते थे, और न्यूज देखने के अलावा कुछ खास नहीं करते थे: इस न्यूज में ज्यादातर मौतों की संख्या, अस्पतालों की हालत, परेशान करने वाली तस्वीरें और भविष्य की अनिश्चितता के बारे में रिपोर्ट होती थीं.
लोग सोने से पहले यह सब देखते थे और जागते ही यह सिलसिला फिर से शुरू हो जाता था. नेगेटिव और डरावनी खबरों को लगातार स्क्रॉल करने की इस आदत को "डूमस्क्रॉलिंग" कहा जाने लगा. 2023 में, इस शब्द को आधिकारिक तौर पर डिक्शनरी में जोड़ा गया और तब से यह एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है. लेकिन एक्पर्ट्स का कहना है कि डूमस्क्रॉलिंग मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक स्लो प्वाइजन की तरह है. सीधे शब्दों में कहें तो, सोशल मीडिया पर रेगुलर और बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने की आदत, जहां नेगेटिव खबरें और परेशान करने वाली पोस्ट देखने को मिलती हैं, उसे डूमस्क्रॉलिंग कहते हैं.
डूमस्क्रोलिंग का आपकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर होता है?
जयपुर के सीके बिरला अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन डॉ. संजीव सिंह का कहना है कि अगर आपको डूमस्क्रोलिंग की लत है, तो यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बुरा है. स्टडीज में पाया गया है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल का मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर पड़ सकता है. यह एंग्जायटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है, अकेलेपन की भावनाओं को और खराब करता है, और खुद की दूसरों से तुलना करने की बुरी आदत को बढ़ावा देता है.
अब आप सोच रहे होंगे कि यह डूमस्क्रोलिंग की समस्या क्या है. आइए हम आपको बताते हैं, डूमस्क्रोलिंग दो शब्दों से बना है: डूम और स्क्रोलिंग. डूम का मतलब है तबाही या विनाश, और स्क्रोलिंग का मतलब है कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रोल करना. इसे डूम सर्फिंग भी कहा जाता है. डूमस्क्रोलिंग का मतलब है सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर लगातार बुरी खबरें ढूंढना और पढ़ना है. डूमस्क्रोलिंग नेगेटिव विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देता है. जब आप दुखी या चिंतित महसूस करते हैं, तो ऐसी खबरें और जानकारी ढूंढने की आदत होती है जो उन भावनाओं को कन्फर्म करती हैं. यह एक खतरनाक साइकिल है जो आपको और भी ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस कराती है.
डूमस्क्रोलिंग के कारण होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स
- यह मानसिक बीमारी को और बढ़ा देता है.
- डूमस्क्रोलिंग से घबराहट और बेचैनी बढ़ती है.
- डूमस्क्रोलिंग आपकी नींद खराब करता है.
- सोशल मीडिया और डूमस्क्रोलिंग स्ट्रेस हॉर्मोन को ट्रिगर करते हैं.
- आप लगातार नेगेटिव भावनाओं से घिरे रह सकते हैं.
- यह नेगेटिव विचारों और भावनाओं को मजबूत करता है.
- डूमस्क्रोलिंग से मेंटल हेल्थ खराब होती है. नेगेटिव कहानियों की तरफ जाने का यह सिलसिला पहले से मौजूद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है. अगर आप पहले से ही स्ट्रेस या एंग्जायटी में हैं, तो यह आदत इन लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है या उन्हें और खराब कर सकती है. डूमस्क्रोलिंग से एंग्जायटी और चिंता बढ़ती है. नेगेटिव न्यूज फीड्स को स्क्रॉल करने से ओवरथिंकिंग बढ़ती है, जो एक बुरी आदत है जो एंग्जायटी को बढ़ाती है. इससे आपको बेचैनी भी महसूस हो सकती है और पैनिक अटैक भी आ सकते हैं.
- डूमस्क्रोलिंग आपकी नींद खराब करती है. बहुत से लोग सोने से पहले अपनी फीड्स स्क्रॉल करते हैं, जिससे ऐसे समय में एंग्जायटी बढ़ जाती है जब आप सोने के लिए आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं. खराब नींद, बदले में, स्ट्रेस और दूसरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है, जिससे यह नेगेटिव साइकिल चलता रहता है.
- परेशान करने वाली पोस्ट बेचैनी पैदा करती हैं. सोशल मीडिया और डूमस्क्रोलिंग स्ट्रेस हॉर्मोन को एक्टिवेट करते हैं. सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा समय बिताने से स्ट्रेस और स्ट्रेस हॉर्मोन कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन का लेवल बढ़ जाता है. आप जितना ज्यादा डूमस्क्रोलिंग करेंगे, उतना ही ज्यादा कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन आपके दिमाग और शरीर में रिलीज होंगे. इससे स्ट्रेस बढ़ता है और मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की थकावट होती है.
डूमस्क्रॉलिंग से बचें
डूमस्क्रोलिंग का मतलब है परेशान करने वाली खबरों और सोशल मीडिया कंटेंट को लगातार स्क्रॉल करते रहना, और यह मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है. इसे मैनेज करने के लिए, सोशल मीडिया पर रोजाना टाइम लिमिट सेट करें, अपने फीड को पॉजिटिविटी के लिए क्यूरेट करें, और ऑफलाइन एक्टिविटीज में हिस्सा लें. नेगेटिव जानकारी से परेशान हुए बिना जानकारी रखकर अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें.
