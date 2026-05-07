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दूध के साथ केला और खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक: सही या गलत? जानें खान-पान के नियम

विशेषज्ञों की राय: आयुर्वेद इसे त्वचा रोगों (सफेद दाग) का कारण मानता. मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार दोनों हाई-प्रोटीन होने के कारण पाचन पर भारी बोझ डालते हैं. यह सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन में से एक है.

विशेषज्ञों की राय: आयुर्वेद के अनुसार यह पाचन अग्नि को शांत करता है. वहीं, एलोपैथी मानती है कि तापमान का अचानक बदलाव पेट में ऐंठन पैदा कर सकता है. दोनों के बीच कम से कम 15-20 मिनट का अंतराल रखें.

"आयुर्वेद में विरुद्ध आहार को कई गंभीर बीमारियों की जड़ माना गया है. दूध के साथ खट्टे फल, नमक या मछली खाना शरीर के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है. मेरी सलाह है कि हमेशा दो विपरीत स्वभाव वाली चीजों को साथ न खाएं. शरीर को साफ रखने के लिए सही मेल जरूरी है." - डॉ. आरुष पवार, आयुर्वेद विशेषज्ञ

शिमला: अक्सर हम स्वाद के चक्कर में ऐसी चीजें एक साथ खा लेते हैं जो शरीर के अंदर जाकर 'केमिकल लोचा' पैदा करती हैं. इसे आयुर्वेद में 'विरुद्ध आहार' और मॉडर्न मेडिसिन में 'डाइजेस्टिव कॉन्फ्लिक्ट' कहा जाता है. हम क्या खाते हैं, यह जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे किसके साथ खाते हैं. गलत फूड कॉम्बिनेशन (Viruddha Ahara) न केवल पाचन बिगाड़ते हैं, बल्कि लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं. IGMC शिमला के मेडिसिन के एमडी एवं प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र मोक्टा, इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉ. विवेक चौहान और आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. आरुष पवार ने बताया कि किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए.

दूध और केला

विशेषज्ञों की राय: यह शरीर में टॉक्सिन्स पैदा कर सकता है और कफ बढ़ाता है. डॉक्टरों के अनुसार यह पचाने में बहुत भारी होता है. कमजोर पाचन या अस्थमा के मरीजों को इससे बचना चाहिए.

शहद और गर्म पानी

विशेषज्ञों की राय: आयुर्वेद में गर्म शहद को विषैला माना गया है. विज्ञान कहता है कि गर्म करने से शहद के जरूरी एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं. शहद हमेशा गुनगुने पानी में लें, उबलते हुए पानी में कभी नहीं लें.

तरबूज और पानी

विशेषज्ञों की राय: इससे पेट में भारीपन और एसिडिटी हो सकती है. डॉक्टरों का मानना है कि पानी पाचन रसों को पतला कर देता है, जिससे दस्त का खतरा रहता है. तरबूज खाने के आधे घंटे बाद तक पानी न पिएं.

दूध और नमक

विशेषज्ञों की राय: यह मेल खून को दूषित कर स्किन इन्फेक्शन दे सकता है. वैज्ञानिक दृष्टि से नमक दूध के प्रोटीन (केसीन) के साथ गलत रिएक्शन करता है. चाय-परांठा या दूध-नमकीन के साथ सेवन से परहेज करें.

भोजन और कोल्ड ड्रिंक

विशेषज्ञों की राय: यह पाचन की आग को बुझा देता है. मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार इससे एंजाइम्स सुस्त पड़ते हैं और शरीर में फैट जमा होने लगता है. खाने के साथ ठंडी चीजें जहर के समान हैं.

दही और परांठा

विशेषज्ञों की राय: यह कॉम्बिनेशन लिवर पर दबाव डालता है और सुस्ती बढ़ाता है. वसा और प्रोबायोटिक्स का यह मेल पाचन को धीमा कर देता है. इसे रोज खाने से बचें, क्योंकि यह पाचन को भारी बनाता है.

रात में दही

विशेषज्ञों की राय: यह शरीर में कफ और पित्त बढ़ाता है. डॉक्टरों के अनुसार इससे साइनस और बलगम की समस्या गंभीर हो सकती है. रात के समय दही का सेवन पूरी तरह वर्जित है.

डॉ. जितेंद्र मोक्टा और डॉ. विवेक चौहान (मॉडर्न मेडिसिन) ने बताया, "आधुनिक विज्ञान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, तो वह इन चीजों को पचा सकता है, लेकिन क्रोनिक बीमारियों (गैस, ब्लोटिंग, स्किन एलर्जी) से बचने के लिए आयुर्वेद के बताए नियमों का पालन करना सुरक्षित है. विशेष रूप से तरबूज के साथ पानी और दूध के साथ नमकीन चीजों से बचना ही समझदारी है."

ये 3 नियम कभी न भूलें

ताजा भोजन: पका हुआ खाना 2-3 घंटे के अंदर खा लें. फ्रिज में रखा बासी खाना और फिर उसका गलत मेल बीमारियों का घर है.

पका हुआ खाना 2-3 घंटे के अंदर खा लें. फ्रिज में रखा बासी खाना और फिर उसका गलत मेल बीमारियों का घर है. फल अकेले खाएं: फलों को कभी भी अनाज या दूध के साथ न मिलाएं (मैंगो शेक अपवाद है, लेकिन वह भी भारी होता है). फलों को खाली पेट खाना सबसे अच्छा है.

फलों को कभी भी अनाज या दूध के साथ न मिलाएं (मैंगो शेक अपवाद है, लेकिन वह भी भारी होता है). फलों को खाली पेट खाना सबसे अच्छा है. गैप जरूरी है: अगर आप चाय पी रहे हैं या फल खा रहे हैं, तो मुख्य भोजन और इनके बीच कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे का अंतर जरूर रखें.

इस तरह खाएं ये चीजें

डॉक्टरों ने स्वस्थ रहने के लिए इन 10 नियमों को 'फुल एंड फाइनल' बताया है-