मस्तिष्क में ट्यूमर कैसे बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) लिंफोमा क्या है? किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर रोग से पीड़ित लोगों को कुछ लक्षणों की शीघ्र पहचान और उपचार से लाभ हो सकता है...
Published : June 8, 2026 at 1:08 PM IST
आजकल लाइफस्टाइल में बदलाव, खाने-पीने की आदतों में बदलाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसे कई कारणों से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं. इन्हीं में से एक है ब्रेन ट्यूमर. दिमाग के आस-पास सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को 'ब्रेन ट्यूमर' कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है. यह बीमारी दिमाग पर प्रेशर बढ़ाती है
ट्यूमर क्या है?
यह सेल्स की एक अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ है. ये सब मिलकर एक गांठ या मास बनाते हैं. नॉर्मली, हमारे शरीर के सेल्स एक खास स्टेज पर पहुंचने के बाद मर जाते हैं. उनकी जगह नए सेल्स पैदा होते हैं. किसी वजह से, कभी-कभी यह प्रोसेस रुक जाता है. पुराने, डैमेज सेल्स मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह नए सेल्स पैदा हो जाते हैं. ये सेल्स जमा होते हैं और आखिर में ट्यूमर बनाते हैं. ये शरीर में कहीं भी हो सकते हैं. ब्रेन भी इससे अलग नहीं है. जो ट्यूमर ब्रेन में होते हैं, इसे ब्रेन ट्यूमर ( प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर) कहा जाता है.
ब्रेन ट्यूमर के प्रकार
वहीं, कुछ ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों से निकलकर दिमाग तक फैल सकते हैं (सेकेंडरी ट्यूमर). इन्हें ब्रेन मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं. दूसरे अंगों से कैंसर सेल्स दिमाग में जमा होकर ट्यूमर का रूप ले सकते हैं, मतलब जब शरीर के किसी अन्य हिस्से (जैसे फेफड़े, स्तन, या त्वचा) का कैंसर दिमाग में फैलता है, तो इसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर (Metastatic Brain Tumor) कहा जाता है. सेकेंडरी ट्यूमर एडल्ट्स में अधिक आम हैं. लगभग 90 फीसदी ब्रेन ट्यूमर इसी तरह के होते हैं. आमतौर पर, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग में होते हैं, वे वहीं (दिमाग या रीढ़ की हड्डी में) सीमित रहते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते. साथ ही, यह छूत की बीमारी नहीं है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी नहीं फैलते हैं.
ब्रेन ट्यूमर को उनके बनने की जगह के आधार पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्यूमर ग्लियाल सेल्स में शुरू होता है, तो उसे ग्लियोमा कहा जाता है. बच्चों में, सबसे आम तरह के ट्यूमर मेडुला ब्लास्टोमा (प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर), ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडिमोमा और ब्रेन स्टेम ग्लियोमा हैं. ये सेरिबैलम और मेडुला के जंक्शन पर बनते हैं, यानी सिर के पिछले हिस्से और गर्दन के ऊपरी हिस्से में. एडल्ट्स में, एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंगियोमा और ऑलिगोडेंड्रोग्लियोमा तरह के ट्यूमर ज्यादा आम हैं. ट्यूमर की गंभीरता को ग्रेड के हिसाब से तय किया जाता है. ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ट्यूमर को एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लियोब्लास्टोमा कहा जाता है. ये कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं.
ग्लियोब्लास्टोमा है जानलेवा
ग्लियोब्लास्टोमा के अधिकांश मरीज दो साल के भीतर मर जाते हैं. बहुत ही कम लोग पांच वर्ष तक जीवित रह पाते हैं. दशकों से यही स्थिति है. इसका कारण प्रभावी इलाज का अभाव है. वर्तमान समय में इससे निपटने के लिए सर्जरी और शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. इन सबके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता है.
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) लिंफोमा क्या है?
एडल्ट्स में देखा जाने वाला एक और ट्यूमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिम्फोमा है. असल में, ब्रेन में कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होता है. हालांकि, यह पता नहीं है कि ब्रेन में लिम्फोमा क्यों बनता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) लिम्फोमा एक रेयर तरह का कैंसर है जो सीधे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या आंखों में डेवलप होता है. ब्रेन में ट्रेडिशनल लिम्फेटिक वेसल नहीं होती हैं, लेकिन ट्यूमर लिम्फोसाइट्स (व्हाइट ब्लड सेल्स) से शुरू होता है जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं. जब ये सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अनकंट्रोल्ड तरीके से बढ़ते हैं, तो ट्यूमर बनता है. हालांकि, इसका सही कारण अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है.
सभी ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते
हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर वाला नहीं होता. ट्यूमर मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं... बिनाइन (नॉन-कैंसरस) ट्यूमर और मैलिग्नेंट (कैंसरस) ट्यूमर.
बिनाइन ट्यूमर नॉन-कैंसरस होता है और सबसे आम है. ये बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं. यह शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता. हालांकि ये कैंसर वाले नहीं होते, लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं या दिमाग के सेंसिटिव हिस्सों में होते हैं, तो ये आस-पास के टिशू पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे लक्षण दिखते हैं.
मैलिग्नेंट ट्यूमर असल में ब्रेन कैंसर होते हैं. ये तेजी से बढ़ते हैं और आस-पास के हेल्दी टिशू में फैल जाते हैं.
कुछ आम नॉन-कैंसरस ब्रेन ट्यूमर मेनिंगियोमा और पिट्यूटरी एडेनोमा हैं. मेनिंगियोमा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली मेम्ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी एडेनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, जो हॉर्मोन को कंट्रोल करती है.
ब्रेन ट्यूमर के लक्षण
विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ लक्षणों को जल्दी पहचानना और तुरंत इलाज करवाना फायदेमंद होता है. मस्तिष्क ट्यूमर की समस्या होने पर कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं.
- सिरदर्द: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को अक्सर सिरदर्द होता है. खासकर सुबह उठने पर गंभीर हो जाती है. 2021 में 'जर्नल ऑफ न्यूरो-ऑन्कोलॉजी' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर्स ने पाया कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को अक्सर सिरदर्द होता है. ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, USA के डॉ. डेविड झांग ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया था. जिसमें उन्होंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को अक्सर सिरदर्द होता है.
- नजर कमजोर होना: एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों की नजर कमजोर हो जाती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है जो आंखों से दिमाग तक जानकारी पहुंचाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी वजह से नजर कमजोर हो जाती है.
- जी मिचलाना और उल्टी: अगर आपको बुखार, उल्टी, जी मिचलाना और तेज सिरदर्द हो, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको ब्रेन ट्यूमर की संभावना पर विचार करना चाहिए. उनका कहना है कि जब ब्रेन में ट्यूमर बढ़ता है, तो यह टिशू पर दबाव डालता है और ये लक्षण पैदा करता है.
- सुनने में कमी: एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रेन ट्यूमर से सुनने में कमी हो सकती है. इस बीमारी से पीड़ित लोगों को ब्रेन की नसों पर दबाव पड़ने के कारण कानों में दर्द होता है. कहा जाता है कि जब ट्यूमर से ब्रेन में सुनने वाली नसें खराब हो जाती हैं, तो सुनने में कमी होती है. साथ ही, जैसे-जैसे ट्यूमर बढ़ता है, ब्रेन पर दबाव भी बढ़ता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे सुनने में कमी हो सकती है.
- मिर्गी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित लोगों को मिर्गी होने की संभावना ज्यादा होती है. इस बीमारी से पीड़ित लगभग 40 प्रतिशत लोगों में ये लक्षण आमतौर पर देखे जाते हैं.
कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?
यदि आपको या आपके किसी परिचित को लगातार सिरदर्द (विशेष रूप से सुबह के समय) या उल्टी होना, दौरे पड़ना， देखने में परेशानी， या याददाश्त और व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस हो, तो तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए。
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.