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मस्तिष्क में ट्यूमर कैसे बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) लिंफोमा क्या है? किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?

आजकल लाइफस्टाइल में बदलाव, खाने-पीने की आदतों में बदलाव और फिजिकल एक्टिविटी की कमी जैसे कई कारणों से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो रही हैं. इन्हीं में से एक है ब्रेन ट्यूमर. दिमाग के आस-पास सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ को 'ब्रेन ट्यूमर' कहते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दिमाग के किसी भी हिस्से में हो सकता है और किसी भी उम्र में हो सकता है. यह बीमारी दिमाग पर प्रेशर बढ़ाती है

ट्यूमर क्या है?

यह सेल्स की एक अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ है. ये सब मिलकर एक गांठ या मास बनाते हैं. नॉर्मली, हमारे शरीर के सेल्स एक खास स्टेज पर पहुंचने के बाद मर जाते हैं. उनकी जगह नए सेल्स पैदा होते हैं. किसी वजह से, कभी-कभी यह प्रोसेस रुक जाता है. पुराने, डैमेज सेल्स मरते नहीं हैं, लेकिन उनकी जगह नए सेल्स पैदा हो जाते हैं. ये सेल्स जमा होते हैं और आखिर में ट्यूमर बनाते हैं. ये शरीर में कहीं भी हो सकते हैं. ब्रेन भी इससे अलग नहीं है. जो ट्यूमर ब्रेन में होते हैं, इसे ब्रेन ट्यूमर ( प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर) कहा जाता है.

मस्तिष्क में ट्यूमर कैसे बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम (CNS) लिंफोमा क्या है? किन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? (GETTY IMAGES)

ब्रेन ट्यूमर के प्रकार

वहीं, कुछ ट्यूमर शरीर के दूसरे हिस्सों से निकलकर दिमाग तक फैल सकते हैं (सेकेंडरी ट्यूमर). इन्हें ब्रेन मेटास्टैटिक ट्यूमर कहते हैं. दूसरे अंगों से कैंसर सेल्स दिमाग में जमा होकर ट्यूमर का रूप ले सकते हैं, मतलब जब शरीर के किसी अन्य हिस्से (जैसे फेफड़े, स्तन, या त्वचा) का कैंसर दिमाग में फैलता है, तो इसे मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर (Metastatic Brain Tumor) कहा जाता है. सेकेंडरी ट्यूमर एडल्ट्स में अधिक आम हैं. लगभग 90 फीसदी ब्रेन ट्यूमर इसी तरह के होते हैं. आमतौर पर, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो दिमाग में होते हैं, वे वहीं (दिमाग या रीढ़ की हड्डी में) सीमित रहते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलते. साथ ही, यह छूत की बीमारी नहीं है और एक इंसान से दूसरे इंसान में भी नहीं फैलते हैं.

ब्रेन ट्यूमर को उनके बनने की जगह के आधार पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है. उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्यूमर ग्लियाल सेल्स में शुरू होता है, तो उसे ग्लियोमा कहा जाता है. बच्चों में, सबसे आम तरह के ट्यूमर मेडुला ब्लास्टोमा (प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर), ग्रेड 1 और ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडिमोमा और ब्रेन स्टेम ग्लियोमा हैं. ये सेरिबैलम और मेडुला के जंक्शन पर बनते हैं, यानी सिर के पिछले हिस्से और गर्दन के ऊपरी हिस्से में. एडल्ट्स में, एस्ट्रोसाइटोमा, मेनिंगियोमा और ऑलिगोडेंड्रोग्लियोमा तरह के ट्यूमर ज्यादा आम हैं. ट्यूमर की गंभीरता को ग्रेड के हिसाब से तय किया जाता है. ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ट्यूमर को एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा और ग्लियोब्लास्टोमा कहा जाता है. ये कैंसर वाले ट्यूमर होते हैं और तेजी से बढ़ते हैं.

मस्तिष्क में ट्यूमर कैसे बनता है? (GETTY IMAGES)

ग्लियोब्लास्टोमा है जानलेवा

ग्लियोब्लास्टोमा के अधिकांश मरीज दो साल के भीतर मर जाते हैं. बहुत ही कम लोग पांच वर्ष तक जीवित रह पाते हैं. दशकों से यही स्थिति है. इसका कारण प्रभावी इलाज का अभाव है. वर्तमान समय में इससे निपटने के लिए सर्जरी और शक्तिशाली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है. इन सबके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकल पाता है.