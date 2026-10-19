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क्या है aHUS? कैसे बनता है यह किडनी फेलियर का कारण, नेफ्रोलॉजिस्ट से जानिए इस रेयर और जानलेवा बीमारी के लक्षण

क्या है aHUS? कैसे बनता है यह किडनी फेलियर का कारण, नेफ्रोलॉजिस्ट से जानिए इस रेयर और जानलेवा बीमारी के लक्षण ( GETTY IMAGES )

By Anubha Jain 14 Min Read

असामान्य थकान, चेहरे या पैरों में सूजन, या पेशाब कम आना, ये सब किसी आम बीमारी के लक्षण लग सकते हैं. लेकिन, अगर ये लक्षण किडनी की खराबी, एनीमिया (खून की कमी), या प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ दिखाई दें, तो ये 'एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम' (aHUS) का संकेत हो सकते हैं. एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम (aHUS) एक दुर्लभ और गंभीर आनुवंशिक या इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है. इसमें रक्त वाहिकाओंकी अंदरूनी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे छोटी-छोटी रक्त के थक्के बनने लगते हैं.

aHUS में, शरीर का 'कॉम्प्लिमेंट सिस्टम' (जो इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है) असंतुलित और बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है. वैसे तो यह सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है, लेकिन aHUS में यह गलती से शरीर की ही छोटी रक्त वाहिकाओं की परत पर हमला कर देता है. इन वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से रक्त के छोटे-छोटे थक्के बनने लगते हैं. ये थक्के रक्त के प्रवाह को रोक देते हैं, जिससे किडनी, मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. इसके कारण अंगों को नुकसान पहुंच सकता है या वे काम करना बंद कर सकते हैं (ऑर्गन फेलियर). जब लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs) इन संकरी और थक्कों से भरी वाहिकाओं से गुजरती हैं, तो वे टूट जाती हैं, इस प्रक्रिया को 'हेमोलेसिस' (hemolysis) कहा जाता है. यह स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है. अगर समय रहते इसका पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए, तो ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. कुछ मरीजों में तो किडनी का काम पूरी तरह से पहले जैसा सामान्य भी हो सकता है.