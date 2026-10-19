क्या है aHUS? कैसे बनता है यह किडनी फेलियर का कारण, नेफ्रोलॉजिस्ट से जानिए इस रेयर और जानलेवा बीमारी के लक्षण
aHUS अपने आप में कोई इंफेक्शन वाली बीमारी नहीं है. लेकिन, कुछ खास तरह के इंफेक्शन से यह उन लोगों में हो सकता है जो...
By Anubha Jain
Published : October 19, 2026 at 7:57 PM IST
असामान्य थकान, चेहरे या पैरों में सूजन, या पेशाब कम आना, ये सब किसी आम बीमारी के लक्षण लग सकते हैं. लेकिन, अगर ये लक्षण किडनी की खराबी, एनीमिया (खून की कमी), या प्लेटलेट काउंट कम होने के साथ दिखाई दें, तो ये 'एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम' (aHUS) का संकेत हो सकते हैं. एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम (aHUS) एक दुर्लभ और गंभीर आनुवंशिक या इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है. इसमें रक्त वाहिकाओंकी अंदरूनी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे छोटी-छोटी रक्त के थक्के बनने लगते हैं.
aHUS में, शरीर का 'कॉम्प्लिमेंट सिस्टम' (जो इम्यून सिस्टम का ही एक हिस्सा है) असंतुलित और बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है. वैसे तो यह सिस्टम बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का काम करता है, लेकिन aHUS में यह गलती से शरीर की ही छोटी रक्त वाहिकाओं की परत पर हमला कर देता है. इन वाहिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से रक्त के छोटे-छोटे थक्के बनने लगते हैं. ये थक्के रक्त के प्रवाह को रोक देते हैं, जिससे किडनी, मस्तिष्क और हृदय जैसे महत्वपूर्ण अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. इसके कारण अंगों को नुकसान पहुंच सकता है या वे काम करना बंद कर सकते हैं (ऑर्गन फेलियर). जब लाल रक्त कोशिकाएं (RBCs) इन संकरी और थक्कों से भरी वाहिकाओं से गुजरती हैं, तो वे टूट जाती हैं, इस प्रक्रिया को 'हेमोलेसिस' (hemolysis) कहा जाता है. यह स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है. अगर समय रहते इसका पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए, तो ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है. कुछ मरीजों में तो किडनी का काम पूरी तरह से पहले जैसा सामान्य भी हो सकता है.
ईटीवी भारत की डॉ. अनुभा जैन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले ने aHUS के लक्षणों, कारणों, निदान और उपचार पर चर्चा की, और बताया कि इसका जल्द पता चलना क्यों महत्वपूर्ण है. यहां साक्षात्कार के कुछ अंश दिए गए हैं...
aHUS अन्य किडनी रोगों से किस प्रकार भिन्न है?
- नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले बताते हैं कि aHUS किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, जिसमें बच्चे, बड़े, और प्रेग्नेंट महिलाएं या वे महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है. हालांकि, यह मुख्य रूप से बच्चों और किशोरों में देखा जाता है. इसे एक रेयर बीमारी माना जाता है, जिसके हर दस लाख लोगों में लगभग चार से पांच मामले होते हैं.
- भले ही यह दुर्लभ है, लेकिन aHUS का अक्सर पता नहीं चल पाता क्योंकि इसकी पहचान शुरुआती दौर में नहीं हो पाती है. निदान और इलाज में देरी होने से किडनी को नुकसान पहुंचने और मौत का खतरा बढ़ सकता है. समय पर इलाज कराने से जटिलताओं को रोका जा सकता है, और कुछ मामलों में, किडनी की कार्यक्षमता पूरी तरह से बहाल भी हो सकती है.
- बच्चों में, कभी-कभी aHUS को किडनी की आम बीमारियों, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिस समझ लिया जाता है. इन बीमारियों में पेशाब में प्रोटीन आना, शरीर पर सूजन होना और हाई ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. चूंकि aHUS किडनी की अन्य बीमारियों जैसा ही लग सकता है, इसलिए शुरुआत में अक्सर इसका संदेह नहीं हो पाता है.
- इसलिए, जब किसी बच्चे में एनीमिया, किडनी की खराबी, हाई ब्लड प्रेशर, या किडनी की बीमारी के दूसरे लक्षण दिखें, तो डॉक्टरों को aHUS की संभावना पर भी विचार करना चाहिए. सबसे जरूरी बात यह है कि शुरुआती स्क्रीनिंग आसानी से मिलने वाले लैब टेस्ट से की जा सकती है, जिससे इलाज तुरंत शुरू किया जा सकता है.
यह सिर्फ किडनी ही नहीं, बल्कि शरीर के कई अंगों को पहुंचा सकता है नुकसान
नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले का कहना है कि aHUS में मुख्य रूप से किडनी प्रभावित होती है, लेकिन यह बीमारी शरीर के लगभग किसी भी हिस्से पर असर डाल सकती है. गंभीर मामलों में, मरीजों को हार्ट फेलियर, न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें (जैसे दौरे पड़ना), या पाचन तंत्र और पैंक्रियास से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इस समस्या के कारण पेट दर्द होना भी एक आम बात है. भारत में, हमें अक्सर aHUS का एक ऐसा प्रकार देखने को मिलता है जिसमें पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है. इसलिए, अगर किसी बच्चे को बिना किसी स्पष्ट कारण के पेट दर्द हो (खासकर जब इसके साथ अन्य लक्षण भी दिखें) तो इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए.
माता-पिता को किन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए
नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले के अनुसार, यह स्थिति बहुत तेजी से बिगड़ सकती है. इसलिए, माता-पिता को कुछ चेतावनी संकेतों को लेकर सतर्क रहना चाहिए. इनमें शरीर या चेहरे पर सूजन आना, पेशाब की मात्रा कम होना, पेशाब के रंग में बदलाव, हाई ब्लड प्रेशर, और रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत ज्यादा थकान महसूस होना शामिल हैं. गंभीर और बिना किसी स्पष्ट कारण के होने वाला एनीमिया (जिसके लिए कभी-कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन (खून चढ़ाने) की भी जरूरत पड़ सकती है) भी इसका एक लक्षण हो सकता है. बहुत ज्यादा कमजोरी, सुस्ती, और किसी भी काम में दिलचस्पी न लेना जैसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर माता-पिता को ऐसे लक्षण दिखें, तो उन्हें तुरंत किसी पीडियाट्रिशियन (बच्चों के डॉक्टर) या पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट (बच्चों के किडनी विशेषज्ञ) से सलाह लेनी चाहिए.
aHUS का पता कैसे चलता है?
नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले का कहना है कि aHUS (एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम) की शुरुआती जांच में, 'कंप्लीट ब्लड काउंट' (CBC) एक बहुत जरूरी ब्लड टेस्ट है. इससे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स के स्तर के बारे में जानकारी मिलती है. अगर ब्लड टेस्ट में सीरम क्रिएटिनिन का स्तर तेजी से बढ़कर 5 mg/dL या उससे ज्यादा हो जाए, और साथ ही किडनी की कार्यक्षमता (eGFR) में भारी गिरावट आए, तो इसे गंभीर किडनी फेलियर माना जाता है. ऐसी स्थिति में, शरीर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए तुरंत डायलिसिस या रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत होती है.
जब क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ता है और किडनी प्रभावित होते हैं, तो मरीज को अत्यधिक थकान, पेशाब कम आना, पैरों या टखनों में सूजनऔर उल्टी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. इसलिए, डॉक्टरों को इन संभावित मूल कारणों की जांच करनी चाहिए. aHUS के मामलों में, किडनी को स्थायी नुकसान से बचाने के लिए जल्द से जल्द किसी विशेषज्ञ की देखरेख में इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है.
इस स्थिति के लिए किसे अधिक खतरा है?
- नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले का कहना है कि aHUS अपने आप में कोई इंफेक्शन वाली बीमारी नहीं है. लेकिन, कुछ खास तरह के इंफेक्शन से यह उन लोगों में हो सकता है जो इसके लिए सेंसिटिव होते हैं. ऊपरी सांस की नली के इंफेक्शन, फ्लू जैसे लक्षण और डायरिया इसके ट्रिगर का काम कर सकते हैं. भारत में, मलेरिया और डेंगू जैसे इंफेक्शन भी aHUS को ट्रिगर कर सकते हैं.
- अगर मलेरिया या डेंगू का इलाज मिलने के बाद भी मरीज की हालत में उम्मीद के मुताबिक सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टरों को aHUS की संभावना पर विचार करना चाहिए. प्रेग्नेंसी भी एक जरूरी फैक्टर है, खासकर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद का समय. aHUS प्रेग्नेंसी के दौरान भी हो सकता है, हालांकि इस स्टेज पर इसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लक्षण और लैब टेस्ट के नतीजे प्रेग्नेंसी से जुड़ी दिक्कतों (जैसे प्री-एक्लेमप्सिया और HELLP सिंड्रोम) से काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं.
- अगर, बच्चे के जन्म के बाद, असामान्य लक्षण ठीक होने के बजाय बने रहते हैं या बिगड़ जाते हैं, तो डॉक्टरों को aHUS की संभावना पर विचार करना चाहिए और आगे की जांच करवानी चाहिए.
इस स्थिति के लिए इलाज के क्या विकल्प उपलब्ध हैं?
- नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. तुकाराम जमाले का कहना है कि भारत में ऑटोएंटीबॉडी से जुड़ा 'एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम' (aHUS) इस बीमारी का एक प्रमुख प्रकार है. इस स्थिति में, शरीर उन प्रोटीनों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है जो 'कॉम्प्लीमेंट सिस्टम' को कंट्रोल करता है, जिससे इस सिस्टम का सामान्य कामकाज बाधित हो जाता है. अनुमान है कि भारत में aHUS के लगभग 50 फीसदी मामले इसी प्रकार के होते हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 5 फीसदी है.
- aHUS के इस प्रकार में अक्सर 'प्लाज्मा एक्सचेंज' और 'इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी' (रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करने वाली थेरेपी) का अच्छा असर होता है, खासकर तब जब इलाज जल्दी शुरू कर दिया जाए. प्लाज्मा एक्सचेंज में मरीज के प्लाज्मा को (जिसमें हानिकारक एंटीबॉडी हो सकते हैं) निकाल दिया जाता है और उसकी जगह किसी डोनर (दाता) का प्लाज्मा डाल दिया जाता है.
- इलाज में आमतौर पर एक से दो सप्ताह के दौरान सात से नौ सेशन होते हैं. कई मरीजों की स्थिति में काफी सुधार आता है, और किडनी का कामकाज वापस सामान्य हो सकता है. जिन मामलों में किडनी का कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, वहां कुछ मरीजों को अस्थायी रूप से डायलिसिस की भी जरूरत पड़ सकती है.
- अगर प्लाज्मा एक्सचेंज पर्याप्त रूप से असरदार न हो या संभव न हो, तो डॉक्टर 'कॉम्प्लीमेंट इनहिबिटर्स' (complement inhibitors) के इस्तेमाल पर विचार कर सकते हैं. ये दवाएं aHUS के अन्य प्रकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें गर्भावस्था से जुड़े मामले या ऐसी आनुवंशिक असामान्यताएं शामिल हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को प्रभावित करती हैं. ये दवाएं 'ओवरएक्टिव कॉम्प्लीमेंट पाथवे' को रोककर काम करती हैं (जो अंगों को नुकसान पहुंचाता है) और बीमारी को नियंत्रण में लाने में मदद कर सकती हैं.
भारत में जागरूकता, डायग्नोसिस और इलाज तक पहुंच को लेकर मुख्य चुनौतियां क्या हैं?
- aHUS (एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम) के निदान में सबसे बड़ी बाधा आधुनिक जांच तकनीकों की कमी नहीं, बल्कि चिकित्सा समुदाय और आम जनता के बीच जागरूकता की कमी है. चूंकि यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है, इसलिए इसके लक्षण अक्सर अधिक सामान्य बीमारियों जैसे ही होते हैं, जिससे शुरुआत में इसकी पहचान करना काफी कठिन हो जाता है. जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट इस बीमारी के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
- जल्दी इलाज शुरू करने से किडनी के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और इसे स्थायी नुकसान से बचाया जा सकता है. यह बहुत जरूरी है कि बाल रोग विशेषज्ञ (पीडियाट्रिशियन) और जनरल प्रैक्टिशनर इस स्थिति के बारे में जानें, क्योंकि जब किसी बच्चे में इसके लक्षण दिखते हैं, तो सबसे पहले वे ही उसकी जांच करते हैं.
- स्पेशल इलाज तक पहुंच एक और बड़ी चुनौती है. प्लाज्मा एक्सचेंज, डायलिसिस और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी बहुत असरदार हो सकती हैं, खासकर उन मामलों में जहां aHUS एंटीबॉडी से जुड़ा हो. हालांकि, कई अस्पतालों में बहुत छोटे बच्चों को प्लाज्मा एक्सचेंज और डायलिसिस देने के लिए जरूरी सुविधाओं और एक्सपर्टीज की कमी है.
- ऐसे मरीजों को मैनेज करने के लिए स्पेशलिस्ट की एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें पीडियाट्रिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट (किडनी स्पेशलिस्ट), और इंटेंसिव केयर एक्सपर्ट शामिल हों. इसके लिए और ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाने और ट्रेंड मेडिकल टीमों की जरूरत होती है. इसके अलावा, इलाज का खर्च इतना ज्यादा हो सकता है कि कई परिवारों के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है. 'नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज' के तहत, एलिजिबल मरीज 'सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस' के जरिए फाइनेंशियल मदद पा सकते हैं. इससे मरीजों को ऐसा इलाज मिल पाता है जो वरना उनकी फाइनेंशियल पहुंच से बाहर होता है
aHUS दोबारा हो सकता है, इसलिए...
- एटिपिकल हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम (aHUS) के मामलों में, लंबे समय तक नियमित निगरानी बहुत जरूरी है. यह एक गंभीर और जटिल स्थिति है, जिसमें बीमारी के दोबारा उभरने का लगातार खतरा बना रहता है. जिन मरीजों के शरीर में कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स (जैसे फैक्टर H) के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर लगातार ऊंचा रहता है, उनमें बीमारी के अचानक फिर से सक्रिय होने का खतरा काफी अधिक होता है. संक्रमण (जैसे सर्दी-जुकाम, फ्लू या पेट का संक्रमण), गर्भावस्था, सर्जरी, या अत्यधिक शारीरिक तनाव जैसी स्थितियां शरीर के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को सक्रिय कर सकती हैं, जिससे aHUS फिर से उभर सकता है. समय पर निगरानी न करने से किडनी और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.
- इसलिए, मरीजों को अपने ब्लड प्रेशर पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और नियमित रूप से ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाते रहना चाहिए. यदि कोई नई स्वास्थ्य समस्या सामने आती है या टेस्ट के नतीजे असामान्य आते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. बीमारी के दोबारा उभरने पर अगर समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए, तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
- हालांकि पूरी जिंदगी रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इलाज भी हमेशा जारी रहना चाहिए. मरीज के रिस्क असेसमेंट के बाद (जिसमें जेनेटिक और इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग शामिल है) इलाज बंद किया जा सकता है और उनकी मेडिकल देखरेख में कड़ी निगरानी रखी जा सकती है, बशर्ते बीमारी के दोबारा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए मॉनिटरिंग जारी रखी जाए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)