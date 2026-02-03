ETV Bharat / health

अग्निकर्म: जब दवा बेअसर, तब आग बनती है इलाज, डॉक्टर ने बताया डर नहीं.. असर दमदार

सिरमौर: खान-पान में अनियमितता, बदलती जीवनशैली और लगातार बढ़ता शारीरिक श्रम आज लोगों को कम उम्र में ही जोड़ों और नसों के दर्द की ओर धकेल रहा है. हालात यह है कि कमर, घुटने, कंधे, कोहनी और बाजू जैसे हिस्सों में दर्द अब आम समस्या बन चुकी है. सर्वाइकल, सायटिका और डिस्क जैसी दिक्कतें अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि युवा वर्ग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है. इन समस्याओं से राहत पाने के लिए लोग लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन का सहारा लेते हैं. हालांकि, इन दवाओं का लंबे समय तक उपयोग शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट डाल सकता है. किडनी, लिवर, पेट और हृदय से जुड़ी कई जटिलताएं इसी कारण सामने आती हैं. ऐसे में मरीज सुरक्षित, प्रभावी और स्थायी समाधान की तलाश करने लगते हैं.

आयुर्वेदिक अग्निकर्म: दर्द से राहत की प्राचीन पद्धति

ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेदिक अग्निकर्म एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है. यह आयुर्वेद की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो न केवल दर्द को तेजी से कम करती है, बल्कि कई रोगों को जड़ से समाप्त करने में भी सहायक मानी जाती है. आज के आधुनिक दौर में भी अग्निकर्म को उम्मीद की एक मजबूत किरण के रूप में देखा जा रहा है.

जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा (ETV BHARAT)

'अग्निकर्म से डरने की जरूरत नहीं'

अग्नि शब्द सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं और इसे जलाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं. लेकिन सही जानकारी मिलने पर इसके त्वरित और प्रभावी परिणाम मरीजों का भरोसा जीतते हैं. खास बात यह है कि यह उपचार अपेक्षाकृत सस्ता है और विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा किए जाने पर इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं. सिरमौर जिले की जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, अग्निकर्म को आयुर्वेद में एक तरह का इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी माना जाता है. नाहन और पांवटा साहिब के आयुर्वेदिक अस्पतालों में उपलब्ध इस सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

डॉ. इंदु शर्मा बताती हैं कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिन पर दवाओं का असर बहुत कम होता है और कई मामलों में शल्य चिकित्सा की सलाह दी जाती है. ऐसे अनेक रोगों में अग्निकर्म एक प्रभावी समाधान के रूप में काम करता है. इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल शब्दों में समझाया.

अग्निकर्म क्यों माना जाता है सबसे प्रभावी?

डॉ. शर्मा के अनुसार, क्षार औषधियों की तुलना में अधिक प्रभावी होने, उपचार के बाद रोग की पुनरावृत्ति न होने और औषधियों व सर्जरी से असाध्य माने जाने वाले रोगों में भी लाभ देने की क्षमता के कारण अग्निकर्म को आयुर्वेद की अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया माना जाता है. अग्निकर्म कोई नई पद्धति नहीं है. इसका विस्तृत वर्णन शल्य चिकित्सा के पितामह महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में मिलता है. आज के समय में इसे आधुनिक वैज्ञानिक समझ, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के साथ और अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपनाया जा रहा है.

अग्निकर्म से जुड़ा डर कितना सही?

डॉ. इंदु स्पष्ट करती हैं कि अग्निकर्म में शरीर को जलाया नहीं जाता. इसमें नियंत्रित और सीमित सूक्ष्म दहन किया जाता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उपचार प्रक्रिया को तेज करता है. यह पूरी तरह चिकित्सकीय नियंत्रण में किया जाता है. अग्निकर्म में लोहा, सोना, चांदी, तांबा सहित विभिन्न धातुओं से बनी विशेष शलाकाओं का उपयोग किया जाता है. किस धातु का चयन होगा, यह रोग, रोगी की प्रकृति और स्थिति को देखकर चिकित्सक तय करते हैं. इसके अलावा स्फटिक, मणि, हल्दी, पिप्पली, गोदंत, मोम, घी, तेल, वसा और गुड़ का भी उपयोग किया जाता है.