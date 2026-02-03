ETV Bharat / health

अग्निकर्म: जब दवा बेअसर, तब आग बनती है इलाज, डॉक्टर ने बताया डर नहीं.. असर दमदार

आगर आप भी लंबे समय से दर्द से पीड़ित हैं और दवाओं से राहत नहीं मिल रही, तो ये खबर आप ही के लिए है.

WHAT IS AGNIKARMA
जब दवा बेअसर, तब आग बनती है इलाज
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 6:15 PM IST

सिरमौर: खान-पान में अनियमितता, बदलती जीवनशैली और लगातार बढ़ता शारीरिक श्रम आज लोगों को कम उम्र में ही जोड़ों और नसों के दर्द की ओर धकेल रहा है. हालात यह है कि कमर, घुटने, कंधे, कोहनी और बाजू जैसे हिस्सों में दर्द अब आम समस्या बन चुकी है. सर्वाइकल, सायटिका और डिस्क जैसी दिक्कतें अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि युवा वर्ग भी तेजी से इसकी चपेट में आ रहा है. इन समस्याओं से राहत पाने के लिए लोग लंबे समय तक दर्द निवारक गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन का सहारा लेते हैं. हालांकि, इन दवाओं का लंबे समय तक उपयोग शरीर पर गंभीर साइड इफेक्ट डाल सकता है. किडनी, लिवर, पेट और हृदय से जुड़ी कई जटिलताएं इसी कारण सामने आती हैं. ऐसे में मरीज सुरक्षित, प्रभावी और स्थायी समाधान की तलाश करने लगते हैं.

आयुर्वेदिक अग्निकर्म: दर्द से राहत की प्राचीन पद्धति

ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेदिक अग्निकर्म एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है. यह आयुर्वेद की एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जो न केवल दर्द को तेजी से कम करती है, बल्कि कई रोगों को जड़ से समाप्त करने में भी सहायक मानी जाती है. आज के आधुनिक दौर में भी अग्निकर्म को उम्मीद की एक मजबूत किरण के रूप में देखा जा रहा है.

जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा (ETV BHARAT)

'अग्निकर्म से डरने की जरूरत नहीं'

अग्नि शब्द सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं और इसे जलाने की प्रक्रिया समझ लेते हैं. लेकिन सही जानकारी मिलने पर इसके त्वरित और प्रभावी परिणाम मरीजों का भरोसा जीतते हैं. खास बात यह है कि यह उपचार अपेक्षाकृत सस्ता है और विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा किए जाने पर इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं. सिरमौर जिले की जिला आयुष अधिकारी डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, अग्निकर्म को आयुर्वेद में एक तरह का इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी माना जाता है. नाहन और पांवटा साहिब के आयुर्वेदिक अस्पतालों में उपलब्ध इस सुविधा का लाभ बड़ी संख्या में लोग उठा रहे हैं और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं.

डॉ. इंदु शर्मा बताती हैं कि कुछ ऐसे रोग होते हैं जिन पर दवाओं का असर बहुत कम होता है और कई मामलों में शल्य चिकित्सा की सलाह दी जाती है. ऐसे अनेक रोगों में अग्निकर्म एक प्रभावी समाधान के रूप में काम करता है. इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल शब्दों में समझाया.

अग्निकर्म क्यों माना जाता है सबसे प्रभावी?

डॉ. शर्मा के अनुसार, क्षार औषधियों की तुलना में अधिक प्रभावी होने, उपचार के बाद रोग की पुनरावृत्ति न होने और औषधियों व सर्जरी से असाध्य माने जाने वाले रोगों में भी लाभ देने की क्षमता के कारण अग्निकर्म को आयुर्वेद की अत्यंत प्रभावी प्रक्रिया माना जाता है. अग्निकर्म कोई नई पद्धति नहीं है. इसका विस्तृत वर्णन शल्य चिकित्सा के पितामह महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता में मिलता है. आज के समय में इसे आधुनिक वैज्ञानिक समझ, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों के साथ और अधिक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से अपनाया जा रहा है.

अग्निकर्म से जुड़ा डर कितना सही?

डॉ. इंदु स्पष्ट करती हैं कि अग्निकर्म में शरीर को जलाया नहीं जाता. इसमें नियंत्रित और सीमित सूक्ष्म दहन किया जाता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उपचार प्रक्रिया को तेज करता है. यह पूरी तरह चिकित्सकीय नियंत्रण में किया जाता है. अग्निकर्म में लोहा, सोना, चांदी, तांबा सहित विभिन्न धातुओं से बनी विशेष शलाकाओं का उपयोग किया जाता है. किस धातु का चयन होगा, यह रोग, रोगी की प्रकृति और स्थिति को देखकर चिकित्सक तय करते हैं. इसके अलावा स्फटिक, मणि, हल्दी, पिप्पली, गोदंत, मोम, घी, तेल, वसा और गुड़ का भी उपयोग किया जाता है.

दर्द में राहत कैसे मिलती है?

यह प्रक्रिया रोग के मूल स्थान और शरीर के उन चयनित सूक्ष्म बिंदुओं पर की जाती है, जो नसों और जोड़ों से सीधे जुड़े होते हैं. सही बिंदु पर किया गया अग्निकर्म बेहतर और तेजी से परिणाम देता है. दहन के माध्यम से संबंधित बिंदुओं का एक्टिवेशन होता है, जिससे वात दोष का शमन होता है. इससे नसें सक्रिय होती हैं, रक्त संचार सुधरता है और दर्द, सूजन व जकड़न में तेजी से कमी आती है.

किन रोगों में मिले बेहतर परिणाम?

डॉ. इंदु शर्मा के अनुसार, अग्निकर्म वायु प्रकोप से होने वाली सूजन और शोथ को कम करने में अत्यंत प्रभावी है. हालांकि हृदय, किडनी और यकृत से जुड़ी सूजन में इसका उपयोग नहीं किया जाता. कई मरीजों में प्रक्रिया के बाद इन्फ्लेमेशन तेजी से कम होता देखा गया है. लगभग सभी प्रकार के दर्दों में अग्निकर्म के परिणाम सकारात्मक रहे हैं. वायुजन्य वेदना, हड्डी और जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों, शिरा और त्वचा से जुड़ी पीड़ा तथा सिर दर्द जैसी समस्याओं में इससे तुरंत राहत मिली है. कुछ मामलों में अग्निकर्म सर्जरी का प्रभावी विकल्प बन सकता है. तिल, मस्से, चर्मकील, स्किन टैग, अर्श और भगंदर जैसे रोगों में यह रक्तस्राव रहित और सुरक्षित उपचार प्रदान करता है.

किन लोगों को अग्निकर्म नहीं करवाना चाहिए?

डॉ. इंदु शर्मा ने बताया, पित्त प्रकृति वाले, इंटरनल ब्लीडिंग से पीड़ित, अत्यधिक कमजोर, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और अत्यधिक डरपोक स्वभाव वाले लोगों को अग्निकर्म वर्जित है. गर्भवती महिलाएं, गंभीर पाचन रोग, उल्टी-दस्त और शराब के सेवन की स्थिति में भी यह नहीं किया जाता. डायबिटीज और बीपी के मरीज मेडिकल परामर्श के बाद ही अग्निकर्म करवा सकते हैं. डॉक्टर मरीज की शुगर, बीपी और समग्र स्वास्थ्य की जांच के बाद ही प्रक्रिया करते हैं.

अग्निकर्म से पहले रोगी को पिच्छिल और स्नेहयुक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है. कक्ष का तापमान नियंत्रित रखा जाता है. शुगर, बीपी, नाड़ी और त्रिदोष की जांच के बाद प्रभावित स्थान को चिन्हित कर प्रक्रिया की जाती है. प्रक्रिया के बाद मधु और घृत का लेप किया जाता है, जिससे घाव जल्दी भरता है. आमतौर पर मरीज बिना किसी परेशानी के अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रख सकता है. अग्निकर्म के बाद हल्का निशान कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन यह धीरे-धीरे स्वतः समाप्त हो जाता है और स्थायी समस्या नहीं बनता.

कितनी बार करवाने की जरूरत?

यह रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है. कई मामलों में एक या दो सिटिंग में ही पर्याप्त राहत मिल जाती है. कम समय में दर्द पर सीधा असर डालने के कारण अग्निकर्म को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में भी माना जाता है. जिला सिरमौर में यह सुविधा नाहन स्थित जिला आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉ. जयदीप और पांवटा साहिब के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉ. प्रमोद पारीक द्वारा प्रदान की जा रही है. डॉ. इंदु शर्मा का कहना है कि जो लोग लंबे समय से दर्द से पीड़ित हैं और दवाओं से राहत नहीं मिल रही, उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेकर अग्निकर्म चिकित्सा का लाभ जरूर लेना चाहिए. यह सुरक्षित, प्रभावी और प्राकृतिक उपचार पद्धति है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, आयुर्वेदिक स्टडीज और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.)

