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क्या है मिनी-स्ट्रोक या TIA, जानिए इसके लक्षण, इस टेम्परेरी वार्निंग को नजरअंदाज करना क्यों होता है खतरनाक?

क्या है मिनी-स्ट्रोक या TIA, जानिए इसके लक्षण, इस टेम्परेरी वार्निंग को नजरअंदाज करना क्यों होता है खतरनाक? ( GETTY IMAGES )

कल्पना कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आपकी बोली लड़खड़ाने लगती है. आपके हाथ से मोबाइल फोन फिसल जाता है, या चेहरे का एक हिस्सा लटकता हुआ सा लगने लगता है. लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ सामान्य हो जाता है. लोग अक्सर ऐसी घटनाओं को थकान, कमजोरी या ब्लड प्रेशर की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यह भविष्य में आने वाले स्ट्रोक का एक गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है.

जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. गौरव गोयल का कहना है कि मेडिकल भाषा में इसे 'ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक' (TIA) कहा जाता है. यह तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव कुछ समय के लिए रुक जाता है. इसके लक्षण स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाते हैं. TIA में 'परमानेंट इन्फार्क्शन' का कोई सबूत नहीं होता है, यानी, खून की सप्लाई में कमी से दिमाग के टिशू को होने वाला परमानेंट नुकसान होता है.