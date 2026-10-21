क्या है मिनी-स्ट्रोक या TIA, जानिए इसके लक्षण, इस टेम्परेरी वार्निंग को नजरअंदाज करना क्यों होता है खतरनाक?
सबसे बड़ी समस्या यह है कि लक्षण खत्म होने के बाद व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वस्थ समझने लगता है. जबकि TIA के बाद स्ट्रोक...
Published : October 21, 2026 at 4:24 PM IST
कल्पना कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक आपकी बोली लड़खड़ाने लगती है. आपके हाथ से मोबाइल फोन फिसल जाता है, या चेहरे का एक हिस्सा लटकता हुआ सा लगने लगता है. लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ सामान्य हो जाता है. लोग अक्सर ऐसी घटनाओं को थकान, कमजोरी या ब्लड प्रेशर की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यह भविष्य में आने वाले स्ट्रोक का एक गंभीर चेतावनी संकेत हो सकता है.
जयपुर के नारायणा हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. गौरव गोयल का कहना है कि मेडिकल भाषा में इसे 'ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक' (TIA) कहा जाता है. यह तब होता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव कुछ समय के लिए रुक जाता है. इसके लक्षण स्ट्रोक जैसे ही होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाते हैं. TIA में 'परमानेंट इन्फार्क्शन' का कोई सबूत नहीं होता है, यानी, खून की सप्लाई में कमी से दिमाग के टिशू को होने वाला परमानेंट नुकसान होता है.
किन संकेतों को नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
डॉ. गौरव गोयल आगे कहते हैं कि अचानक चेहरे का एक हिस्सा लटकना, एक हाथ या पैर में कमजोरी या सुन्नपन, बोलने या दूसरे की बात समझने में परेशानी, नजर में अचानक बदलाव या संतुलन बिगड़ना इसके संभावित लक्षण हो सकते हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि लक्षण खत्म होने के बाद व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वस्थ समझने लगता है. जबकि TIA के बाद स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, विशेष रूप से शुरुआती 48 घंटों में. हालांकि, हर TIA के बाद स्ट्रोक होना जरूरी नहीं है.
लक्षण ठीक हो जाएं, तब भी अस्पताल जाना क्यों जरूरी है?
डॉ. गौरव गोयल के अनुसार, केवल लक्षणों का गायब हो जाना यह तय करने के लिए काफी नहीं है कि किसी व्यक्ति को TIA हुआ था या स्ट्रोक. कुछ मामलों में, लक्षण ठीक हो जाने के बाद भी, MRI से मस्तिष्क के ऊतकों (brain tissue) को हुए नुकसान का पता चल सकता है.
इसलिए ऐसी स्थिति में तत्काल मेडिकल जांच जरूरी है. डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार CT स्कैन, MRI, रक्त वाहिकाओं की जांच, ECG और अन्य टेस्ट की सलाह दे सकते हैं. इन जांचों से समस्या के संभावित कारणों की पहचान कर भविष्य में स्ट्रोक का खतरा कम करने के लिए उचित इलाज शुरू किया जा सकता है.
यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो उनके अपने आप ठीक होने का इंतजार न करें. तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सहायता लें और लक्षण शुरू होने का समय नोट करें.
याद रखें, स्ट्रोक की चेतावनी हमेशा लंबे समय तक रहने वाले लक्षणों के रूप में नहीं मिलती. कभी-कभी शरीर कुछ मिनटों के लिए ही खतरे का संकेत देता है. समय पर इसे पहचानना और इलाज लेना गंभीर परिणामों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या करें?
- एम्बुलेंस बुलाएं, ऐसे हॉस्पिटल पहुंचें जहां 24/7 रेडियोलॉजिस्ट, CT स्कैन मशीन और इंटरवेंशनल न्यूरोसर्जन मौजूद होंं
- शांत रहें और व्यक्ति के साथ रहें.
- व्यक्ति को लेटने में मदद करें और उसके कपड़े ढीले करें
- उस समय पर ध्यान दें जब ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण शुरू हुए थे.
ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या न करें
- व्यक्ति को कुछ भी खाने-पीने के लिए न दें.
- व्यक्ति को खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल न ले जाने दें.
- इस घटना को सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या थोड़ी देर के लिए बेहोशी समझकर नजरअंदाज न करें.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)