कब फट जाती है इंसान के दिमाग की नस, इन 12 शुरुआती संकेतों को न करें नजरअंदाज, वरना जा सकती है जान
ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग की खून की नस में एक गुब्बारे जैसा उभार होता है, इस स्थिति का समय पर पता लगाना बेहद होता है जरूरी...
Published : February 18, 2026 at 4:23 PM IST
ब्रेन एन्यूरिज्म एक साइलेंट, जानलेवा कंडीशन है जो बिना किसी वॉर्निंग साइन के हो सकती है. यह ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम है. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन में ब्लड वेसल फूल जाती हैं. इसका मतलब है कि ब्रेन की आर्टरी में एक कमजोर जगह खून से भर जाती है और गुब्बारे की तरह फूल जाती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रोक के अनुसार, यह एक बहुत खतरनाक कंडीशन है क्योंकि इसके लक्षण तब दिखते हैं जब यह फट जाती है, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग (हेमरेजिक स्ट्रोक) होती है. यह जानलेवा हो सकता है. ब्रेन एन्यूरिज्म वाले लोगों को अचानक, तेज सिरदर्द, गर्दन में दर्द, अकड़न और नजर कमजोर होने का अनुभव होता है. इससे ब्रेन में ब्लीडिंग, दौरे और दूसरी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं.
आपको बता दें, बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी ब्रेन एन्यूरिज्म जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ ऐसे शुरुआती चेतावनी संकेत हैं जिन्हें आपको कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इन संकेतों को पहचानने से आपकी या आपके किसी अपने की जान बच सकती है. यहां 12 संकेत दिए गए हैं जो ब्रेन एन्यूरिज्म का संकेत दे सकते हैं...
इस तरह के दिख सकते हैं लक्षण
- अचानक या तेज सिरदर्द- ब्रेन एन्यूरिज्म के फटने के सबसे आम लक्षणों में से एक है. अगर आपको बिना किसी चेतावनी के तेज सिरदर्द होता है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें
- जी मिचलाना और उल्टी- ये लक्षण अक्सर अचानक सिरदर्द के साथ होते हैं और एन्यूरिज्म की वजह से ब्लीडिंग या सूजन की वजह से खोपड़ी में बढ़े हुए दबाव का संकेत हो सकते हैं.
- धुंधला या डबल दिखना- ब्रेन एन्यूरिज्म ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालता है, जिससे नजर में बदलाव आ सकता है. अगर आपकी नजर अचानक धुंधली हो जाती है या आपको डबल दिखता है, तो चेकअप करवाएं
ब्रेन एन्यूरिज्म के ऐसे संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए
- गर्दन में अकड़न या दर्द - खासकर जब दूसरे न्यूरोलॉजिकल लक्षणों के साथ हो, जैसे कि ब्रेन में ब्लीडिंग या मेनिन्जेस (ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ढकने वाली मेम्ब्रेन) में जलन का संकेत हो सकता है.
- रोशनी से सेंसिटिविटी- जिन लोगों को ब्रेन एन्यूरिज्म होता है, वे रोशनी के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव हो सकते हैं, जो अक्सर दिमाग में जलन का एक और संकेत होता है.
- दौरे- जिस किसी को मिर्गी की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसे अचानक दौरा पड़ना दिमाग की किसी गंभीर समस्या का रेड फ्लैग हो सकता है, जिसमें फटा हुआ एन्यूरिज्म या ब्रेन हेमरेज शामिल है.
- पलक का झुकना या चेहरे में कमजोरी- अगर आपको लगे कि आपकी एक पलक झुकने लगी है या आपके चेहरे का कोई हिस्सा सुन्न या पैरालाइज्ड महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग की नसों पर दबाव डाल रहा हो.
- बेहोशी- बेहोशी या अचानक बेहोशी एक बहुत गंभीर लक्षण है और यह फटे हुए एन्यूरिज्म से जुड़ा हो सकता है जिससे दिमाग को काफी नुकसान हो सकता है.
- बोलने या बात समझने में दिक्कत- बोलने में लड़खड़ाना, कन्फ्यूजन, या दूसरों की बात समझने में दिक्कत, स्ट्रोक या एन्यूरिज्म फटने जैसी न्यूरोलॉजिकल घटना के संकेत हो सकते हैं.
- चलने में दिक्कत या चक्कर आना- अचानक बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, या चक्कर आने की समस्या यह संकेत दे सकती है कि एन्यूरिज्म दिमाग के उन हिस्सों पर असर डाल रहा है जो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार हैं.
- आंख के पीछे या आसपास दर्द- एक बिना फटा एन्यूरिज्म, खासकर जो आंख के सॉकेट के पास हो, आसपास की नसों पर दबाव के कारण लोकल दर्द पैदा कर सकता है.
- पर्सनैलिटी या बिहेवियर में बदलाव- हालांकि यह कम आम है, लेकिन एन्यूरिज्म वाले कुछ लोगों को मूड स्विंग, कन्फ्यूजन, या बिहेवियर में बदलाव महसूस हो सकते हैं, खासकर अगर एन्यूरिज्म बढ़ रहा हो और दिमाग के काम पर असर डाल रहा हो.
जल्दी पता लगाना क्यों जरूरी है
बिना फटे ब्रेन एन्यूरिज्म (Unruptured brain aneurysm) का इलाज अक्सर सर्जरी या ध्यान से मॉनिटरिंग से किया जा सकता है, जिससे गंभीर रूप से फटने का खतरा कम हो जाता है. एक बार एन्यूरिज्म फटने पर, मौत या हमेशा के लिए न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. इसलिए, जल्दी पता लगाना और तुरंत मेडिकल मदद लेना बहुत जरूरी है.
अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है. खासकर अचानक, तेज सिरदर्द और दूसरे न्यूरोलॉजिकल लक्षण तो इंतजार न करें. इमरजेंसी सर्विस को कॉल करें या पास के हॉस्पिटल जाएं. समय ही दिमाग है. CT स्कैन, MRI और एंजियोग्राम जैसी मॉडर्न इमेजिंग तकनीकें ब्रेन एन्यूरिज्म के फटने से पहले ही उसका पता लगाना मुमकिन बनाती हैं. लेकिन पहला कदम है लक्षणों को पहचानना और जल्दी एक्शन लेना.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)