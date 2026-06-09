ETV Bharat / health

अब सिर्फ 7 मिनट में होगा कैंसर का इलाज, जानिए कैसे किया ट्रीटमेंट और क्या है दवा की कीमत?

अब सिर्फ 7 मिनट में होगा कैंसर का इलाज, जानिए कैसे किया ट्रीटमेंट और क्या है दवा की कीमत? ( GETTY IMAGES )