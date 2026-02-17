ETV Bharat / health

जब आप रेगुलर ब्लैकबेरी खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होता है? एक्सपर्ट से जानिए

रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी रोजाना खाने से आपका शरीर आसानी से बैक्टीरिया, वायरस और सूजन से लड़ सकता है, इसके साथ ही...

What happens to your body when you eat blackberries regularly
जब आप रेगुलर ब्लैकबेरी खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होता है? एक्सपर्ट से जानिए (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 17, 2026 at 5:46 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्लैकबेरी पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है जो दिल, हड्डी और इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है और कैंसर और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करता है. विटामिन, मिनरल और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ब्लैकबेरी का रेगुलर सेवन कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है और पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है. इस खबर में जानें कि जब आप रोजाना ब्लैकबेरी खाते हैं तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होता है...

क्लीवलैंडक्लिनिक के मुताबिक, जानिए रोजाना ब्लैकबेरी खाने के फायदे

ब्रेन हेल्थ को बढ़ाता है
ब्लैकबेरी में फाइटोकेमिकल्स, खासकर एंथोसायनिन भरपूर होते हैं, जो दिमाग को सेहतमंद रखते हैं और उम्र से जुड़ी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों जैसे डिमेंशिया को रोकने में मदद कर सकते हैं. रिसर्च से पता चलता है कि एंथोसायनिन, जो ब्लैकबेरी के बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार कंपाउंड हैं, दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं और दिमाग के उन हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं जो याददाश्त और ध्यान को कंट्रोल करते हैं. एक और स्टडी में, जिन लोगों ने ब्लैकबेरी के साथ फ्लेवोनॉयड से भरपूर बेरी मिक्सचर खाया, उन्होंने छह घंटे में सोचने-समझने की क्षमता में सुधार महसूस किया.

दिल की बीमारी का खतरा कम करता है
ब्लैकबेरी में फाइबर, आइसोफॉर्म और एंथोसायनिन जैसे दिल को बचाने वाले कंपाउंड होते हैं. रेगुलर बेरी खाने से दिल की बीमारी का खतरा 17 फीसदी और दिल की बीमारी से मरने का खतरा 9 फीसदी तक कम हो सकता है। दूसरी रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी और दूसरी बेरी खाने से ब्लड प्रेशर और लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल (जो आर्टरीज को बंद कर देता है) कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, ये सभी आपके दिल को बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैंसर से बचाता है
ब्लैकबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे कंपाउंड नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, ब्लैकबेरी खाने से कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है. ब्लैकबेरी कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकती है. रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी का एक्सट्रैक्ट एक जरूरी प्रोसेस को रोक सकता है जो कोलन में कैंसर सेल्स को बढ़ने देता है. लेकिन, यह स्टडी इंसानों पर नहीं, बल्कि लैब चूहों पर की गई थी, इसलिए और रिसर्च की जरूरत है.

डायबिटीज से लड़ता है
रेगुलर ब्लैकबेरी खाने से डायबिटीज को रोकने में मदद मिल सकती है. इनमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को धीमा करता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. यह फल मेटाबोलिक हेल्थ को भी बेहतर बनाता है. ब्लैकबेरी खाने से ज्यादा वजन वाले और मोटे लोगों में फैट बर्निंग बढ़ जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे बेरी के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के संभावित फायदों पर जोर पड़ता है.

हड्डियों की सेहत में मदद करता है
बेरीज, जिसमें ब्लैकबेरी भी शामिल है, में न्यूट्रिएंट्स के फायदों पर हुई स्टडीज़ के रिव्यू में पाया गया कि ये फल ऑस्टियोपीनिया को रोकने में मदद कर सकते हैं, यह एक ऐसी कंडिशन है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और टूटने का खतरा ज्यादा होता है. ब्लैकबेरी में जरूरी विटामिन और मिनरल भरपूर मात्रा में होते हैं, जो (जैसे मैंगनीज) हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाते हैं और हड्डियों के बनने में मदद करते हैं. विटामिन K उन प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो बोन टिशू बनाते हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा कम होता है. विटामिन C हड्डियों, कनेक्टिव टिशू और ब्लड वेसल में कोलेजन बनाने में भूमिका निभाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं.

डाइजेशन बेहतर करता है
ब्लैकबेरी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं, जो डाइजेशन के लिए जरूरी हैं. सॉल्युबल फाइबर पानी सोख लेता है, जिससे खाना डाइजेस्टिव सिस्टम से धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं. इनसॉल्युबल फाइबर स्टूल को बल्क बनाता है, जिससे खाना आंतों से आसानी से आगे बढ़ता है, जिससे पॉटी रेगुलर होती है और कब्ज नहीं होता.

दांतों की अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देता है
रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी का अर्क बैक्टीरिया, वायरस और सूजन से लड़ सकता है, जिससे पेरियोडोंटल बीमारी को रोकने में मदद मिल सकती है. एक स्टडी में पाया गया कि जाइलिटोल और फ्रीज-ड्राइड ब्लैकबेरी पाउडर (50 mg) वाली च्यूइंग गम से लार में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, जिससे मुंह की हेल्थ में काफी सुधार होता है.

एक कप ब्लैकबेरी में ये चीजें होती हैं.

  • कैलोरी: 64.5
  • कार्बोहाइड्रेट: 14.4 ग्राम (g)
  • प्रोटीन: 2 g
  • फैट: 0.74 g
  • फाइबर: 7.95 g
  • शुगर: 7.32 g
  • सोडियम: 1.5 मिलीग्राम (mg)
  • विटामिन C: 31.5 mg
  • मैग्नीशियम: 30 mg
  • कोलीन: 12.8 mg
  • पोटैशियम: 243 mg
  • विटामिन E: 1.76 mg
  • फोलेट: 37.5 माइक्रोग्राम (mcg)
  • विटामिन K: 29.7 mcg

शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए इसे फ्रीज करें: ब्लैकबेरी जल्दी खराब हो जाती हैं, इसलिए उन्हें फ्रीज करना उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने का एक शानदार तरीका है. बेरी को धो लें और उन्हें अच्छी तरह सूखने दें, फिर उन्हें पार्चमेंट पेपर बिछी कुकी शीट पर रखें. एक घंटे तक फ्रीज करने के बाद, उन्हें छोटे बैग या एयरटाइट कंटेनर में डालकर फ्रीजर में स्टोर करें.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

रेगुलर ब्लैकबेरी खाने के फायदे
ARE BLACKBERRIES GOOD FOR YOU
BENEFITS OF BLACKBERRIES
HEALTH BENEFITS OF BLACKBERRIES
ARE BLACKBERRIES GOOD FOR YOU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.