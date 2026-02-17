ETV Bharat / health

जब आप रेगुलर ब्लैकबेरी खाते हैं तो आपके शरीर पर क्या असर होता है? एक्सपर्ट से जानिए

ब्लैकबेरी पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है जो दिल, हड्डी और इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करता है और कैंसर और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करता है. विटामिन, मिनरल और एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ब्लैकबेरी का रेगुलर सेवन कई गंभीर बीमारियों को रोक सकता है और पूरी सेहत के लिए फायदेमंद है. इस खबर में जानें कि जब आप रोजाना ब्लैकबेरी खाते हैं तो आपके शरीर पर इसका क्या असर होता है...

क्लीवलैंडक्लिनिक के मुताबिक, जानिए रोजाना ब्लैकबेरी खाने के फायदे

ब्रेन हेल्थ को बढ़ाता है

ब्लैकबेरी में फाइटोकेमिकल्स, खासकर एंथोसायनिन भरपूर होते हैं, जो दिमाग को सेहतमंद रखते हैं और उम्र से जुड़ी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों जैसे डिमेंशिया को रोकने में मदद कर सकते हैं. रिसर्च से पता चलता है कि एंथोसायनिन, जो ब्लैकबेरी के बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार कंपाउंड हैं, दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं और दिमाग के उन हिस्सों को बेहतर बना सकते हैं जो याददाश्त और ध्यान को कंट्रोल करते हैं. एक और स्टडी में, जिन लोगों ने ब्लैकबेरी के साथ फ्लेवोनॉयड से भरपूर बेरी मिक्सचर खाया, उन्होंने छह घंटे में सोचने-समझने की क्षमता में सुधार महसूस किया.

दिल की बीमारी का खतरा कम करता है

ब्लैकबेरी में फाइबर, आइसोफॉर्म और एंथोसायनिन जैसे दिल को बचाने वाले कंपाउंड होते हैं. रेगुलर बेरी खाने से दिल की बीमारी का खतरा 17 फीसदी और दिल की बीमारी से मरने का खतरा 9 फीसदी तक कम हो सकता है। दूसरी रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी और दूसरी बेरी खाने से ब्लड प्रेशर और लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) कोलेस्ट्रॉल (जो आर्टरीज को बंद कर देता है) कम करने और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, ये सभी आपके दिल को बचाने में मदद कर सकते हैं.

कैंसर से बचाता है

ब्लैकबेरी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और दूसरे कंपाउंड नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं, ब्लैकबेरी खाने से कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है. ब्लैकबेरी कोलोरेक्टल कैंसर को रोकने में भी मदद कर सकती है. रिसर्च से पता चलता है कि ब्लैकबेरी का एक्सट्रैक्ट एक जरूरी प्रोसेस को रोक सकता है जो कोलन में कैंसर सेल्स को बढ़ने देता है. लेकिन, यह स्टडी इंसानों पर नहीं, बल्कि लैब चूहों पर की गई थी, इसलिए और रिसर्च की जरूरत है.

डायबिटीज से लड़ता है

रेगुलर ब्लैकबेरी खाने से डायबिटीज को रोकने में मदद मिल सकती है. इनमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को धीमा करता है और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है. यह फल मेटाबोलिक हेल्थ को भी बेहतर बनाता है. ब्लैकबेरी खाने से ज्यादा वजन वाले और मोटे लोगों में फैट बर्निंग बढ़ जाती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है, जिससे बेरी के पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के संभावित फायदों पर जोर पड़ता है.