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अगर आप 40°C की भीषण गर्मी में बाहर जाते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है? आपको किन वॉर्निंग साइन पर ध्यान देना चाहिए?

अगर आप 40°C की भीषण गर्मी में बाहर जाते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है? ( AP )