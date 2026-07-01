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अगर आप 40°C की भीषण गर्मी में बाहर जाते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है? आपको किन वॉर्निंग साइन पर ध्यान देना चाहिए?

अगर आपको 40°C गर्मी में बाहर निकलना ही पड़े, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता गर्मी से होने वाली थकान और गंभीर डिहाइड्रेशन से खुद को...

What happens to your body if you go out in the scorching 40 C heat?
अगर आप 40°C की भीषण गर्मी में बाहर जाते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है? (AP)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 1, 2026 at 4:13 PM IST

5 Min Read
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देश और दुनिया भर में दिन-ब-दिन तेज गर्मी बढ़ती जा रही है. कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के निशान को पार कर गया. इसे देखते हुए, डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि भीषण गर्मी में ज्यादा समय तक रहने से दिमाग, दिल और किडनी जैसे जरूरी अंगों के काम करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है. डॉक्टर बताते हैं कि नॉर्मल तापमान में, शरीर पसीना बहाकर और स्किन की सतह पर खून का बहाव बढ़ाकर खुद को ठंडा रखता है, लेकिन, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो शरीर का अंदर का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम करना बंद कर देता है

उन्होंने कहा कि लगातार पसीना आने से शरीर से पानी और नमक तेजी से कम हो जाते हैं, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है. इससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है और हृदय को सामान्य से कई गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है. इसके साथ हीधूप में भी पसीना नहीं आता है. धूप में भी पसीना न आना 'एनहाइड्रोसिस' या 'हाइपोहाइड्रोसिस' नामक मेडिकल स्थिति का संकेत हो सकता है.

अगर आपको लंबे समय से यह समस्या हो रही है, तो इसके कारण ये हो सकते हैं...

  • मानसिक उलझन
  • चक्कर आना और उल्टी होना
  • सीने में बेचैनी
  • सांस लेने में तकलीफ
  • पेशाब कम आना
  • ये संकेत हैं कि गर्मी के असर से शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है
  • अन्य सामान्य लक्षणों में अत्यधिक प्यास, सिरदर्द, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, शारीरिक कमजोरी, मतली, तेज दिल की धड़कन, अनिद्रा और थकान शामिल हैं

अंदरूनी अंगों को नुकसान
मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत ज्यादा गर्मी दिमाग, किडनी, फेफड़े और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है. शरीर का तापमान लगातार बढ़ने से गर्मी से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इससे सुस्ती, त्वचा का पीला पड़ना और बेहोशी जैसे गंभीर लक्षण हो सकते हैं.

नई दिल्ली में मौजूद 'विजन आई सेंटर' के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. तुषार ग्रोवर कहते हैं कि गर्मी के मौसम में हाइड्रेशन बहुत जरूरी है. इस समय आंखों का सूखना एक आम समस्या है, बढ़ते तापमान और तेज हवाओं के मेल से बहुत ज्यादा सूखापन और जलन हो सकती है. इसलिए, काफी लिक्विड लेना जरूरी है, क्योंकि इससे शरीर को आंखों को बचाने के लिए जरूरी आंसू बनाने में मदद मिलती है. क्योंकि शराब और कैफीन शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं, इसलिए इनका कम से कम इस्तेमाल करना सबसे अच्छा है.

किसे ज्यादा खतरा होता है?
बच्चे, बुज़ुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बाहर काम करने वाले लोग, और दिल, किडनी और सांस की समस्याओं से परेशान लोगों को हीटस्ट्रोक का ज्यादा खतरा होता है. इसके अलावा, ज्यादा नमी, भारी ट्रैफिक, कंक्रीट की इमारतों और खराब वेंटिलेशन वाले शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.

आप खुद को धूप से कैसे बचा सकते हैं?
आसान सावधानियां (जैसे खूब पानी पीना, दोपहर की सीधी धूप से बचना, हवादार कपड़े पहनना और ठंडी जगहों पर रहना) गर्मी के असर को कम करने में मदद कर सकती हैं. डॉक्टर सलाह देते हैं कि जैसे-जैसे हीटवेव तेज होती हैं, शरीर के चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना और डिहाइड्रेशन से बचना बहुत जरूरी है.

धूप से खुद को बचाने के लिए कई लेयर वाला तरीका अपनाना जरूरी है, जैसे कि पीक आवर्स में छांव में रहें, कसकर बुने हुए UPF कपड़े पहनें, हर दो घंटे में ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30+ सनस्क्रीन लगाएं, और UV-ब्लॉकिंग सनग्लासेस से अपनी आंखों को बचाएं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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