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अगर आप लगातार 30 दिनों तक दालचीनी का पानी पीते हैं तो क्या होता है? जानिए विशेषज्ञों का जवाब

टमाटर राइस, पुलाव और मसालेदार करी नॉनवेज डिशेज में दालचीनी मिलाने से उनका स्वाद और खुशबू बढ़ जाती है. इसके अलावा, यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और कैरोटीन के साथ-साथ विटामिन A, B और K का भी अच्छा स्रोत है. दालचीनी में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी होते हैं. तो आइए, रोजाना 30 दिनों तक दालचीनी का पानी पीने के फायदों के बारे में जानते हैं...

ब्लड शुगर कंट्रोल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में दालचीनी अहम भूमिका निभाती है. यह इंसुलिन के काम को बेहतर बनाने, एक्सरसाइज़ के दौरान ग्लूकोज लेवल को कम करने और खाना खाने के बाद ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को रोकने में मदद करती है. यह खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है. रिसर्चगेट के अनुसार, दालचीनी का इस्तेमाल इंसुलिन के असर को बढ़ाने या सेलुलर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है. इसे टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में एक सहायक के तौर पर भी बहुत फायदेमंद माना जाता है.

बेहतर पाचन: दालचीनी का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह पेट फूलने, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है. इस लिहाज से, रोज़ाना दालचीनी का पानी पीने से पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है. साइंसडायरेक्ट के अनुसार , दालचीनी का मेटाबॉलिक सिंड्रोम और उम्र से संबंधित मस्तिष्क रोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

वजन कंट्रोल: रेगुलर दालचीनी का पानी पीने से तुरंत वज़न कम नहीं होता, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह एनर्जी लेवल बढ़ा सकता है और भूख कम करने में मदद कर सकता है. इस मामले में, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज के साथ दालचीनी का सेवन करने से वजन घटाने में मदद मिल सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के शोध से पता चला है कि सप्लीमेंट के रूप में दालचीनी लेने से बीएमआई और शरीर का वजन काफी कम हो सकता है.