हर सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पीने से क्या होता है? एक्सपर्ट से जानें

गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से पाचन अच्छा होता है, शरीर डिटॉक्स होता है और त्वचा में चमक आती है. जानिए इसे और फायदे...

What happens if you drink 1 teaspoon of ghee mixed with lukewarm water early in the morning? Learn from an expert.
हर सुबह गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर पीने से क्या होता है? एक्सपर्ट से जानें (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 3, 2025 at 2:16 PM IST

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि घी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. यह हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. लेकिन, बहुत से लोग घी खाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे वजन बढ़ जाएगा. लेकिन, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम मात्रा में घी खाने से सेहत को कई फायदे होते हैं और इससे वजन नहीं बढ़ता. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. गायत्री देवी का कहना है कि घी में कई औषधीय गुण होते हैं जो मानव शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. गायत्री देवी ने बताया कि घी दिमाग को एक्टिव करता है और आंखों की सेहत को बेहतर बनाता है. घी सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. घी में विटामिन A, D, E और K के साथ-साथ फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं.

रेगुलर इसके सेवन से पाचन तंत्र मजबूत होता है. लेकिन क्या आपको पता हैं कि सुबह खाली पेट गर्म पानी में घी मिलाकर पीने के भी कमाल के फायदे होते हैं? इसे सेहत और सेहत के लिए रामबाण माना जाता है. आइए इस खबर में जानते हैं सुबह खाली पेट गर्म पानी में घी मिलाकर पीने के क्या फायदे हैं...

गर्म पानी में घी मिलाकर पीने के फायदे

पाचन तंत्र करता है मजबूत
अगर आपको अक्सर पेट की समस्याएं रहती हैं, तो हर सुबह एक चम्मच घी गर्म पानी में मिलाकर पीने की आदत डालें. इससे आंतें साफ होती हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है और पाचन आसान होता है.

एसिडिटी और कब्ज में राहत
अगर आपको एसिडिटी की समस्या है या मल त्याग में दिक्कत होती है, तो आप यह उपाय आजमा सकते हैं। गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से एसिडिटी और कब्ज से राहत मिलती है.

जोड़ों के दर्द से राहत
आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को हर सुबह खाली पेट गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से आराम मिल सकता है. इससे जोड़ मजबूत होते हैं. घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड (CLA) जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपाउंड भरपूर होते हैं. ये कंपाउंड सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करते हैं. आर्थराइटिस से परेशान लोगों को भी गर्म पानी में घी मिलाकर पीने से फायदा हो सकता है.

चेहरे के दाग-धब्बे गायब
रोज खाली पेट घी का पानी पीने से शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं. यह स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह धीरे-धीरे दाग-धब्बे हल्के करता है और स्किन को चमकदार बनाता है.

वजन घटाने में मददगार
रोज सुबह पानी में घी मिलाकर पीना वजन घटाने में बहुत मददगार होता है. असल में, यह आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. यह आपको अधिक खाने से भी रोकता है. इस वजन घटाने की जर्नी में घी का पानी बहुत फायदेमंद होता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

