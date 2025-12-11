अगर पैरों की उंगलियों के बाल झड़ जाएं तो क्या होगा? जानिए इससे सेहत पर क्या असर पड़ता है?
पैर की उंगलियों पर बालों का बढ़ना आमतौर पर एक छोटी-मोटी समस्या मानी जाती है. लेकिन, यह कई स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है.
Published : December 11, 2025 at 3:26 PM IST
हम सभी के शरीर पर बाल होते हैं. बहुत से लोग अपने सिर के बालों पर खास ध्यान देते हैं, लेकिन वे शरीर के बाकी हिस्सों के बालों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. पैरों की उंगलियों पर बाल उगना एक मामूली बात मानी जाती है. बहुत से लोग इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरों की उंगलियों पर उगने वाले बाल हमारी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. एक जानी-मानी डॉक्टर, डॉ. श्रद्धा कटियार ने अपने ट्विटर हैंडल (X) पर इस बारे में ट्वीट किया. उन्होंने पैरों की उंगलियों पर उगने वाले बालों और उनसे शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में बात की.
पैरों की उंगलियों पर उगने वाले बाल हमारी खून की नसों और मेटाबॉलिज्म की सेहत में अहम भूमिका निभाते हैं. यह खून के बहाव की क्षमता और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी देता है. डॉ. श्रद्धा कटियार (MBBS, MD) ने बताया कि पैरों की उंगलियों पर बाल जैसी छोटी सी चीज भी यह बता सकती है कि हमारे शरीर में खून कितनी अच्छी तरह से सर्कुलेट हो रहा है. आइए विस्तार से जानें इस विषय में...
Hair on the toes actually tells you something useful about circulation and metabolism.— Dr SHRADDHEY KATIYAR (@Wegiveyouhealt1) December 3, 2025
Here’s the connection in simple terms:
1. Good hair growth on the toes usually means good blood flow.
Hair follicles need steady circulation to stay alive. When blood flow is strong, hair… pic.twitter.com/3pJnEwWQpp
पैरों की उंगलियों पर बाल उगाना क्यों है जरूरी?
शरीर के अन्य हिस्सों की तरह ही, पैरों की उंगलियों पर बाल होना बहुत जरूरी है. पैरों की उंगलियों पर बाल होने का मतलब है कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है. पैरों की उंगलियों में मौजूद बालों के रोमों को हेल्दी रहने के लिए लगातार खून की आपूर्ति की आवश्यकता होती है.
अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बालों के फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देता है. अगर आपके पैरों की उंगलियों के बाल पतले हो रहे हैं, टूट रहे हैं, या झड़ रहे हैं, तो यह कम ब्लड फ्लो का संकेत हो सकता है. डॉक्टर कहते हैं कि यह ब्लड वेसल्स को नुकसान का संकेत भी हो सकता है.
अगर पैरों की उंगलियों के बाल झड़ जाएं तो क्या होगा?
पैरों की उंगलियों पर हेल्दी बाल होना शरीर में अच्छे ब्लड सर्कुलेशन की निशानी है. हालांकि, डॉक्टर कहते हैं कि इस जगह बालों का झड़ना ब्लड वेसल की समस्याओं का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसा इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड वेसल की हेल्थ के बीच कनेक्शन की वजह से होता है. एक आम स्थिति जो खराब ब्लड सर्कुलेशन में योगदान करती है, वह है क्रोनिक इंसुलिन रेजिस्टेंस.
इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड सर्कुलेशन के बीच संबंध
इंसुलिन रेजिस्टेंस आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज में देखा जाता है. हाई ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं. इससे सूजन, धमनियों का सख्त होना और ब्लड वेसेल्स की दीवारों को नुकसान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
इस प्रोसेस से धमनियां सिकुड़ जाती हैं. इससे शरीर के बाकी हिस्सों, जिसमें पैर की उंगलियां भी शामिल हैं, में खून का बहाव कम हो जाता है. खून का सर्कुलेशन कम होने से हेयर फॉलिकल्स को जिंदा रहने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते. नतीजतन, पैर की उंगलियों के बाल झड़ने लगते हैं.
अन्य कौन-कौन से लक्षण मौजूद हैं?
पैरों की उंगलियों के बाल झड़ना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है. हालांकि, यह आपकी खून की नसों की सेहत का एक साफ संकेत है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई और लक्षण दिखे तो आपको सावधान रहना चाहिए. और एक्सपर्ट से सलाह लें. जैसे कि
- पैरों में सुन्नपन और झुनझुनी
- पैरों में जलन
- पैरों के घावों का धीरे-धीरे भरना
- चलते समय पैरों में सुन्नपन या दर्द होना
- पैरों और तलवों की त्वचा पीली पड़ जाना
बरती जाने वाली सावधानियां
- लाइफस्टाइल में बदलाव से ब्लड सर्कुलेशन और ब्लड वेसेल्स का काम बेहतर हो सकता है
- सभी को बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। पक्का करें कि आपकी डाइट में ताज़े फल, सब्ज़ियां, मेवे, बीज और साबुत अनाज शामिल हों
- रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। एक्सपर्ट्स रोजाना कम से कम हल्की एक्सरसाइज़ करने की सलाह देते हैं.
- एक्सपर्ट्स धूम्रपान छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह धमनियों को नुकसान पहुंचाता है.
- अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखें.
- अगर आपको दूसरे लक्षणों के साथ-साथ पैरों की उंगलियों पर बालों का झड़ना दिखे, तो तुरंत सावधान हो जाएं. डॉक्टर से सलाह लें और सही कदम उठाएं.
(डिस्क्लेमर- डायबिटीज से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)