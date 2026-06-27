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एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम असल में क्या है? यह बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोगों में क्यों होता है? डॉक्टर से जानिए कारण

एथलेटिक हार्ट सिंड्रोम असल में क्या है? यह बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले लोगों में क्यों होता है? ( GETTY IMAGES )