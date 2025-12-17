ETV Bharat / health

रोजाना 6 घंटे या उससे कम लेते हैं नींद तो आपके शरीर पर क्या होता है असर? जानें जरूरी बातें

नींद इंसान की एक बुनियादी जरूरत है. अच्छी सेहत और पूरी जिंदगी खुश रहने के लिए भी नींद बहुत जरूरी है. विस्तार से जानें कारण...

What effect does sleeping 6 hours or less every day have on your body? You should definitely know.
रोजाना 6 घंटे या उससे कम लेते हैं नींद तो आपके शरीर पर क्या होता है असर? जानें जरूरी बातें (CANVA)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 17, 2025 at 3:46 PM IST

5 Min Read
हेल्दी लाइफ के लिए अच्छी नींद उतनी ही ज़रूरी है जितनी हेल्दी डाइट. अच्छी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की स्टेट ऑफ स्लीप रिपोर्ट 2024 (State of Sleep report) के अनुसार कम नींद से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, हार्ट अटैक, मोटापा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि दिन में 6 घंटे से कम सोने से क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं...

6 घंटे से कम सोने से क्या-क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जानें...

दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा – अगर आपको रोजाना पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा. आपकी एकाग्रता कम हो जाएगी, इसलिए, आपको दिन में कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए.

आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगेंगी – नींद की कमी से स्किन की हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, जिससे झुर्रियां और डार्क सर्कल्स होते हैं.

हार्मोनल असंतुलन होगा – नींद की कमी मुख्य रूप से हार्मोनल सिस्टम को प्रभावित करती है. इससे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है. यह एंग्जायटी, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर और भूख को भी प्रभावित करता है. दिन में छह घंटे से कम सोने से शरीर का इंसुलिन बैलेंस बिगड़ जाता है. समय के साथ, इससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.

कमजोर इम्यून सिस्टम- नींद की कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है. नतीजतन, आपको अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा.

याददाश्त में कमी- पर्याप्त नींद न लेने से दिमाग पर असर पड़ सकता है. इससे याददाश्त कमजोर हो सकती है। नींद की कमी एकाग्रता और फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है.

क्रोनिक डिजीज - दिन में छह घंटे से कम सोने से दिल की बीमारी, स्ट्रोक, मोटापा, डायबिटीज, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. नई स्टडीज बताती हैं कि कम नींद सिर्फ थकान नहीं, बल्कि कई गंभीर खतरों को बढ़ा सकती है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का कहना है कि हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, या स्ट्रोक की हिस्ट्री वाले मिडिल-एज के वयस्क जो हर रात छह घंटे से कम सोते हैं, उनमें कैंसर और समय से पहले मौत का खतरा बढ़ सकता है.

क्या कहती है स्टडीज
एक स्टडी के नतीजों के मुताबिक, खास तौर पर, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज वाले जो लोग रात में छह घंटे से कम सोते थे, उनमें छह घंटे या उससे ज्यादा सोने वालों की तुलना में दिल की बीमारी या स्ट्रोक से मरने का खतरा दोगुना था. इस तीन दशक लंबी स्टडी के दौरान, जिन लोगों को दिल की बीमारी या स्ट्रोक का इतिहास था और जिन्हें कम नींद आती थी, उनमें कैंसर से मरने का खतरा तीन गुना ज्यादा था. मुख्य लेखक और स्लीप साइकोलॉजिस्ट जूलियो फर्नांडीज-मेंडोजा ने एक न्यूज रिलीज में कहा कि हमारी स्टडी से पता चलता है कि इन हेल्थ कंडीशन और रिस्क फैक्टर्स वाले कुछ लोगों के लिए पर्याप्त नींद लेना फायदेमंद हो सकता है.

इस स्टडी में 1,600 से ज्यादा एडल्ट्स शामिल थे, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया था. एक ग्रुप में स्टेज 2 हाई ब्लड प्रेशर या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग थे. दूसरे ग्रुप में दिल की बीमारी या स्ट्रोक की हिस्ट्री वाले लोग थे. 1991 और 1998 के बीच पार्टिसिपेंट्स की एक स्लीप लैब में रात भर स्टडी की गई. इसके बाद रिसर्चर्स ने 2016 के आखिर तक उनकी मौत के कारणों को ट्रैक किया. इस दौरान 512 लोगों की मौत हुई. उनमें से एक तिहाई की मौत दिल की बीमारी या स्ट्रोक से हुई, और एक चौथाई की मौत कैंसर से हुई.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)

