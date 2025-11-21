एयर पॉल्यूशन से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? इनसे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, जानें
दिल्ली में एयर पॉल्यूशन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और इससे कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्लाउड-सीडिंग एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद हालात और खराब हो गए हैं. एयर क्वालिटी ट्रैकर aqi.in के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 था, जो बहुत ज्यादा है. यह एक दिन में लगभग 11 सिगरेट पीने के बराबर है. इस समस्या को देखते हुए, सरकार ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें. अगर बाहर निकलना हो, तो N-95 मास्क पहनना चाहिए. जॉगिंग, रनिंग और योग जैसी आउटडोर एक्सरसाइज से बचना चाहिए.
ऐसे में आज इस खबर में जानिए एयर पॉल्यूशन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं...
एयर पॉल्यूशन क्या है और यह हमारे शरीर में बीमारी कैसे पैदा करता है?
WHO की वेबसाइट के अनुसार, एयर पॉल्यूशन एक लोकल, रीजनल और ग्लोबल प्रॉब्लम है जो गैस, केमिकल और छोटे पार्टिकल्स जैसे पॉल्यूटेंट्स के निकलने से होती है. एयर पॉल्यूशन का मतलब है हवा में एक या ज्यादा कंटैमिनेंट्स का होना, जैसे धूल, धुआं, गैस, धुंध, बदबू, धुआं या भाप, इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इसके संपर्क में रहता है, तो यह उसकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने का मुख्य रास्ता सांस की नली से होती है. इन पॉल्यूटेंट्स के सांस के जरिए शरीर में जाने से सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यूनोसप्रेशन और पूरे शरीर के सेल्स में म्यूटेजेनिसिटी होती है, जिससे फेफड़े, दिल, दिमाग और दूसरे अंग प्रभावित होते हैं, और आखिर में गंभीर बीमारियां होती है
एयर पॉल्यूशन से कौन से अंग प्रभावित होते हैं?
शरीर का लगभग हर अंग एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हो सकता है. अपने छोटे साइज के कारण, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स फेफड़ों के जरिए ब्लडस्ट्रीम में घुस जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे सिस्टमिक सूजन और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है
एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से कौन सी बीमारियां होती हैं?
WHO की वेबसाइट के अनुसार, एयर पॉल्यूशन से स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, निमोनिया और मोतियाबिंद जैसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से अस्थमा और COPD जैसी सांस की बीमारियां, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इससे प्रेग्नेंसी के दौरान कॉम्प्लीकेशंस और बर्थ डिफेक्ट्स, एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स और डायबिटीज और किडनी की बीमारी जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं.
बच्चे, बुज़ुर्ग और गर्भवती महिलाओं को एयर पॉल्यूशन से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा ज्यादा होता है. जेनेटिक्स, कोमोरबिडिटी, न्यूट्रिशन और सोशियोडेमोग्राफिक फैक्टर भी किसी व्यक्ति के एयर पॉल्यूशन के प्रति सेंसिटिविटी पर असर डालते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से फीटल हेल्थ पर असर पड़ता है.
बीमारी फैलाने वाले सबसे खतरनाक एयर पॉल्यूशन कौन से हैं?
हालांकि कई टॉक्सिन हैं जिनका हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन जिन पॉल्यूशन के पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होने के सबूत हैं, उनमें पार्टिकुलेट मैटर (PM), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O3), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) शामिल हैं. बारीक पार्टिकुलेट मैटर हेल्थ रिस्क का एक खास सोर्स हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं, ब्लडस्ट्रीम में जा सकते हैं और अंगों तक जाकर टिशू और सेल्स को सिस्टमिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- रोज एयर क्वालिटी ट्रैक करें
- घर के अंदर हाई-क्वालिटी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें
- मास्क पहनें (लेकिन कोई भी मास्क नहीं)
- अपनी जगह को हरा-भरा बनाएं
- बाहर कम निकलें
- स्मार्ट तरीके से हवादार रहें
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूलिंग चुनें
- अपनी डाइट बेहतर करें
एयर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी चुनौती है. लेकिन मास्क पहनने से लेकर पेड़ लगाने तक, हर कदम साफ हवा और हेल्दी जिंदगी में मदद करता है.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)