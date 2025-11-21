ETV Bharat / health

एयर पॉल्यूशन से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? इनसे बचने के लिए क्या करें और क्या न करें, जानें

दिल्ली में एयर पॉल्यूशन दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और इससे कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है. आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्लाउड-सीडिंग एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद हालात और खराब हो गए हैं. एयर क्वालिटी ट्रैकर aqi.in के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 7 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 455 था, जो बहुत ज्यादा है. यह एक दिन में लगभग 11 सिगरेट पीने के बराबर है. इस समस्या को देखते हुए, सरकार ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें. अगर बाहर निकलना हो, तो N-95 मास्क पहनना चाहिए. जॉगिंग, रनिंग और योग जैसी आउटडोर एक्सरसाइज से बचना चाहिए.

ऐसे में आज इस खबर में जानिए एयर पॉल्यूशन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है और इससे कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं...

एयर पॉल्यूशन क्या है और यह हमारे शरीर में बीमारी कैसे पैदा करता है?

WHO की वेबसाइट के अनुसार, एयर पॉल्यूशन एक लोकल, रीजनल और ग्लोबल प्रॉब्लम है जो गैस, केमिकल और छोटे पार्टिकल्स जैसे पॉल्यूटेंट्स के निकलने से होती है. एयर पॉल्यूशन का मतलब है हवा में एक या ज्यादा कंटैमिनेंट्स का होना, जैसे धूल, धुआं, गैस, धुंध, बदबू, धुआं या भाप, इनकी मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक इसके संपर्क में रहता है, तो यह उसकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है. एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने का मुख्य रास्ता सांस की नली से होती है. इन पॉल्यूटेंट्स के सांस के जरिए शरीर में जाने से सूजन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इम्यूनोसप्रेशन और पूरे शरीर के सेल्स में म्यूटेजेनिसिटी होती है, जिससे फेफड़े, दिल, दिमाग और दूसरे अंग प्रभावित होते हैं, और आखिर में गंभीर बीमारियां होती है

एयर पॉल्यूशन से कौन से अंग प्रभावित होते हैं?

शरीर का लगभग हर अंग एयर पॉल्यूशन से प्रभावित हो सकता है. अपने छोटे साइज के कारण, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स फेफड़ों के जरिए ब्लडस्ट्रीम में घुस जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिससे सिस्टमिक सूजन और कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है

एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से कौन सी बीमारियां होती हैं?

WHO की वेबसाइट के अनुसार, एयर पॉल्यूशन से स्ट्रोक, इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, निमोनिया और मोतियाबिंद जैसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. एयर पॉल्यूशन के संपर्क में आने से अस्थमा और COPD जैसी सांस की बीमारियां, हार्ट डिजीज, लंग कैंसर और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इससे प्रेग्नेंसी के दौरान कॉम्प्लीकेशंस और बर्थ डिफेक्ट्स, एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स और डायबिटीज और किडनी की बीमारी जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं.