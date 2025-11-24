ETV Bharat / health

कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो आपके शरीर में क्या बदलाव होते हैं? समय रहते जान, वरना...

खबर में विस्तार से जानिए कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या होता है? इसके साथ ही जानिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या हैं?

By ETV Bharat Health Team

Published : November 24, 2025 at 9:01 AM IST

5 Min Read
हाई कोलेस्ट्रॉल सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्रॉब्लम से कई दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है, तब भी हमें इसका पता जल्दी नहीं चलता. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम भी शामिल हैं. इस आर्टिकल में, जानें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण, लक्षण और इसे कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं...

कोलेस्ट्रॉल क्या है?
कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद एक मोम जैसा पदार्थ है. हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सेल बनने, विटामिन D और हार्मोन बनाने में जरूरी भूमिका निभाता है. लेकिन, अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे कई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.

आम तौर पर, शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं: बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल का अधिक लेवल आर्टरीज में प्लाक जमा कर सकता है, जिससे दिल की बीमारी और स्ट्रोक हो सकता है. हालांकि, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी के मुताबिक, गुड कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा कम करता है.

शरीर में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए:

उचित कोलेस्ट्रॉल लेवल
टोटल कोलेस्ट्रॉललगभग 150 मिग्रा/डीएल
बैड कोलेस्ट्रॉललगभग 100 मिलीग्राम/डीएल
गुड कोलेस्ट्रॉल

पुरुषों में कम से कम 40 मि.ग्रा./डेसी.

महिलाओं में 50 मिग्रा/डीएल

ट्राइग्लिसराइड्स150 मिलीग्राम/डीएल से कम

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लक्षण

  • सीने में दर्द
  • पैरों में दर्द या सुन्नपन
  • स्किन में बदलाव
  • चक्कर आना
  • सांस लेने में दिक्कत
  • थकान
  • सूजन
  • हार्ट रेट में बदलाव
  • जबड़े में दर्द
  • गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द

हाई कोलेस्ट्रॉल किसे होता है?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ हेल्थ कंडीशन, जैसे टाइप 2 डायबिटीज और मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ाते हैं. लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जैसे सैचुरेटेड और ट्रांस फैट वाली डाइट खाना, काफी फिजिकल एक्टिविटी न करना और बहुत ज्यादा शराब पीना, भी हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ाते हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के परिवार में भी हाई कोलेस्ट्रॉल की हिस्ट्री रही है, उन्हें भी इसका खतरा होता है.

Medlineplus.gov के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या में सुबह के समय यह खाना बहुत फायदेमंद होता है.

  1. अखरोट: अखरोट में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रोज नाश्ते में कुछ अखरोट खाने से शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है. ये दिल की बीमारी का खतरा भी कम करते हैं.
  2. बादाम और मूंगफली: एक्सपर्ट्स का कहना है कि बादाम और मूंगफली रेगुलर खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है. हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक स्टडी में पाया गया कि रोज 2 औंस बादाम खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल 5 परसेंट तक कम होता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दिल की रक्षा करते हैं.
  3. ऑलिव ऑयल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑलिव ऑयल न सिर्फ सेहत के लिए बल्कि दिल के लिए भी अच्छा है. कहा जाता है कि यह तेल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है.
  4. अलसी के बीज: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये छोटे बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं. ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जिससे दिल की सेहत बनाए रखने में मदद मिलती है.
  5. एक्सरसाइज: एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह की सैर या एक्सरसाइज खून में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकती है. रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है.
  6. संतरे का जूस: नेशनल हेल्थ सर्विस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह सबसे पहले एक गिलास संतरे का जूस पीने से, जिसमें विटामिन C भरपूर होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है. उन्होंने बताया कि संतरे में फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

