पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

पेट का अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, एक गंभीर स्थिति है. आजकल खराब खान-पान और व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं. पेप्टिक अल्सर पेट और छोटी आंत (डुओडेनम) की अंदरूनी परत में एक खुला घाव होता है, जो मुख्य रूप से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया या नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) जैसी पेन रिलीफ टैबलेट के लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण होता है. अगर जल्दी इस समस्या की पहचान न किया जाए, तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है. इस खबर में मशहूर डॉक्टर से पेट के अल्सर के लक्षणों, कारणों और बचाव के बारे में जानें...

पेट का अल्सर या पेप्टिक अल्सर क्या होता है?

चिकित्सक डॉ. अशोक राजगोपाल कहते हैं कि पेट के अल्सर, जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, पेट की परत में घाव होने की स्थिति है. ये घाव भोजन पचाने में मदद करने वाले एसिड और एंजाइम के कारण होते हैं. ये घाव जलन, दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. पेट के अल्सर तब होते हैं जब पेट का एसिड पेट की परत को नष्ट कर देता है.

पेट के अल्सर का मुख्य कारण

डॉ. अशोक राजगोपाल के अनुसार, पेप्टिक अल्सर मुख्य रूप से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया या नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) जैसी दर्द निवारक गोलियों के लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण होता है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो पेट की श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एसिड पेट की दीवार में प्रवेश कर अल्सर का कारण बनता है.

