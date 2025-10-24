ETV Bharat / health

पेट का अल्सर क्यों और कैसे होता है? जानें इसके लक्षण और बचने के उपाय

हमारी व्यस्त जिंदगी अपने साथ कई शारीरिक समस्याएं लेकर आती है. पेट का अल्सर भी उनमें से एक है. इसके लक्षणों और कारणों को जानें...

By ETV Bharat Health Team

Published : October 24, 2025 at 9:00 AM IST

5 Min Read
पेट का अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है, एक गंभीर स्थिति है. आजकल खराब खान-पान और व्यस्त जीवनशैली के कारण कई लोग इस स्थिति से जूझ रहे हैं. पेप्टिक अल्सर पेट और छोटी आंत (डुओडेनम) की अंदरूनी परत में एक खुला घाव होता है, जो मुख्य रूप से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया या नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (एनएसएआईडी) जैसी पेन रिलीफ टैबलेट के लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण होता है. अगर जल्दी इस समस्या की पहचान न किया जाए, तो यह स्थिति गंभीर हो सकती है. इस खबर में मशहूर डॉक्टर से पेट के अल्सर के लक्षणों, कारणों और बचाव के बारे में जानें...

पेट का अल्सर या पेप्टिक अल्सर क्या होता है?
चिकित्सक डॉ. अशोक राजगोपाल कहते हैं कि पेट के अल्सर, जिन्हें गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है, पेट की परत में घाव होने की स्थिति है. ये घाव भोजन पचाने में मदद करने वाले एसिड और एंजाइम के कारण होते हैं. ये घाव जलन, दर्द और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं. पेट के अल्सर तब होते हैं जब पेट का एसिड पेट की परत को नष्ट कर देता है.

पेट के अल्सर का मुख्य कारण
डॉ. अशोक राजगोपाल के अनुसार, पेप्टिक अल्सर मुख्य रूप से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया या नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) जैसी दर्द निवारक गोलियों के लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण होता है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो पेट की श्लेष्मा झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे एसिड पेट की दीवार में प्रवेश कर अल्सर का कारण बनता है.

पेट के अल्सर का मुख्य कारण इस प्रकार है...

  • पेन रिलीफ टैबलेट का अत्यधिक सेवन –एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसे पेन रिलीफ दवाओं का लंबे समय तक उपयोग पेट की सुरक्षात्मक परत को कमजोर कर देता है, जिससे अल्सर हो सकता है.
  • अत्यधिक मसालेदार भोजन –मिर्च, मसाले और जंक फूड पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं और अल्सर का खतरा बढ़ाते हैं
  • तनाव और चिंता – क्रोनिक स्ट्रेस शरीर में एसिड के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे अल्सर का खतरा बढ़ जाता है
  • शराब और स्मोकिंग –अत्यधिक शराब और स्मोकिंग से पेट की परत को नुकसान पहुंचता है, जिससे अल्सर हो सकता है

पेट के अल्सर के लक्षण

  • पेट में जलन या दर्द – NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, पेट में दर्द आमतौर पर खाने के बाद या भूख लगने पर बढ़ जाना, दर्द के साथ पेट में जलन होना पेट के अल्सर के लक्षण है.
  • खट्टा पेट और एसिडिटी – पेट में एसिडिटि या बार-बार खट्टी डकार आना और गले व सीने में जलन होना अल्सर के लक्षण हो सकते हैं.
  • उल्टी आना या मतली जैसा महसूस होना - बार-बार उल्टी आना या मतली जैसा महसूस होना अल्सर का संकेत हो सकता है
  • भूख और वजन में कमी – भूख न लगना या खाने से डर लगना और तेजी से वजन कम होना अल्सर के लक्षण हो सकते हैं.
  • काला मल या खून आना – यदि आपके मल का रंग काला है या उसमें से खून आ रहा है, तो यह एक खतरनाक संकेत है और आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए.

पेट के अल्सर को कैसे रोका जाए
चिकित्सक डॉ. अशोक राजगोपाल का कहना है कि कुछ सावधानियां बरतकर पेट के अल्सर से बचा जा सकता है. जैसे कि हल्का, पचने में आसान और कम मसालेदार भोजन करें. योग या ध्यान करके तनाव कम करें. स्मोकिंग और शराब से भी बचें. साथ ही, अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना दवाइयां, खासकर दर्द निवारक दवाएं न लें.

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?
यदि यह लक्षण बने रहें, या आपको पेट में तेज दर्द, खूनी उल्टी या मल में ब्लीडिंग का अनुभव हो, तो देर न करें. यह एक गंभीर अल्सर का संकेत हो सकता है और यदि तुरंत इलाज न किया जाए तो घातक हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)

