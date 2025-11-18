ETV Bharat / health

शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर दिखते हैं ये गंभीर लक्षण, अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो हो सकता है जानलेवा

मानव शरीर को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है. कैल्शियम छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है. चाहे वह मजबूत हड्डियों का निर्माण हो, हृदय सहित मांसपेशियों के कंट्रक्शन को कंट्रोल करना हो, मजबूत दांत हों या हेल्दी नर्वस सिस्टम हो, कैल्शियम आवश्यक है. इसके अलावा, कैल्शियम हार्मोन प्रोडक्शन, कोशिका संकेतन प्रणाली और एंजाइम कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जहां शरीर में कैल्शियम की हल्की कमी आपको थोड़ी थकान या बेचैनी का एहसास करा सकती है, वहीं क्रोनिक एंड एक्यूट डिफिशिएंसी गंभीर तंत्रिका संबंधी और हार्ट संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है.

नए शोध बताते हैं कि कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के और अस्पष्ट होते हैं, और इन्हें आसानी से तनाव, बढ़ती उम्र या थकान समझ लिया जाता है. इसलिए, छिपे हुए चेतावनी संकेतों के प्रति सचेत रहना जरूरी है ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही तुरंत मदद मिल सके. इस खबर में, हम कैल्शियम की कमी के लक्षणों पर चर्चा करेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि जब कैल्शियम का स्तर गिरता है, तो कुछ लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं...

शरीर में कैल्शियम का होना बेहद जरूरी

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया के रूप में भी जाना जाता है. यह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपके खून में पर्याप्त कैल्शियम लेवल नहीं होता है. कैल्शियम एक जरूरी मिनरल है जो बोन हेल्थ, मसल कंट्रक्शन, तंत्रिका संचरण जैसी कई शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलने से मांसपेशियों में ऐंठन, मूड में बदलाव और त्वचा या बालों का सूखापन जैसे लक्षण हो सकते हैं.

शोध का अनुमान है कि दुनिया भर में 3.5 अरब से ज्यादा लोग कैल्शियम की कमी से ग्रस्त हैं या कैल्शियम के लो लेवल के खतरे में हैं. कैल्शियम की कमी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों में हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण अचानक दिखाई दे सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में समय के साथ लक्षण धीरे-धीरे डेवलप हो सकते हैं. आपके लक्षण अक्सर कैल्शियम की कमी के मूल कारण और गंभीरता पर निर्भर करते हैं.