शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर दिखते हैं ये गंभीर लक्षण, अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो हो सकता है जानलेवा
कैल्शियम की कमी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकती है. पूरी रिपोर्ट पढ़ें...
Published : November 18, 2025 at 5:44 PM IST
मानव शरीर को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है. कैल्शियम छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है. चाहे वह मजबूत हड्डियों का निर्माण हो, हृदय सहित मांसपेशियों के कंट्रक्शन को कंट्रोल करना हो, मजबूत दांत हों या हेल्दी नर्वस सिस्टम हो, कैल्शियम आवश्यक है. इसके अलावा, कैल्शियम हार्मोन प्रोडक्शन, कोशिका संकेतन प्रणाली और एंजाइम कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जहां शरीर में कैल्शियम की हल्की कमी आपको थोड़ी थकान या बेचैनी का एहसास करा सकती है, वहीं क्रोनिक एंड एक्यूट डिफिशिएंसी गंभीर तंत्रिका संबंधी और हार्ट संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है.
नए शोध बताते हैं कि कैल्शियम की कमी के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के और अस्पष्ट होते हैं, और इन्हें आसानी से तनाव, बढ़ती उम्र या थकान समझ लिया जाता है. इसलिए, छिपे हुए चेतावनी संकेतों के प्रति सचेत रहना जरूरी है ताकि स्थिति बिगड़ने से पहले ही तुरंत मदद मिल सके. इस खबर में, हम कैल्शियम की कमी के लक्षणों पर चर्चा करेंगे. विशेषज्ञों का कहना है कि जब कैल्शियम का स्तर गिरता है, तो कुछ लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं...
शरीर में कैल्शियम का होना बेहद जरूरी
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया के रूप में भी जाना जाता है. यह एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपके खून में पर्याप्त कैल्शियम लेवल नहीं होता है. कैल्शियम एक जरूरी मिनरल है जो बोन हेल्थ, मसल कंट्रक्शन, तंत्रिका संचरण जैसी कई शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. पर्याप्त कैल्शियम नहीं मिलने से मांसपेशियों में ऐंठन, मूड में बदलाव और त्वचा या बालों का सूखापन जैसे लक्षण हो सकते हैं.
शोध का अनुमान है कि दुनिया भर में 3.5 अरब से ज्यादा लोग कैल्शियम की कमी से ग्रस्त हैं या कैल्शियम के लो लेवल के खतरे में हैं. कैल्शियम की कमी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों में हाइपोकैल्सीमिया के लक्षण अचानक दिखाई दे सकते हैं, जबकि कुछ लोगों में समय के साथ लक्षण धीरे-धीरे डेवलप हो सकते हैं. आपके लक्षण अक्सर कैल्शियम की कमी के मूल कारण और गंभीरता पर निर्भर करते हैं.
हाइपोकैल्सीमिया (कैल्शियम की कमी) के लक्षण इस प्रकार है
- ऐंठन: मांसपेशियों में दर्द, हिलने-डुलने या मूवमेंट करने पर जांघों और बाजुओं में दर्द होना. इसमें हाथ, बांहों, पैरों और पंजों के साथ-साथ मुंह के आसपास सुन्नता और झुनझुनी भी शामिल है. कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य के लिए महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा, तो मांसपेशियां ठीक से काम नहीं करेंगी. ऐसा कहा जाता है कि कैल्शियम की कमी के कारण पैरों और हाथों की मांसपेशियां न केवल काम करते समय, बल्कि आराम करते समय भी सुस्त और सुन्न महसूस करती हैं.
- बहुत अधिक थकान महसूस होना : कैल्शियम का लो लेवल बहुत ज्यादा थकान का कारण बन सकता है, जिसमें एनर्जी की कमी और सुस्ती की महसूस होना शामिल है. इससे नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है. कैल्शियम की कमी के कारण लोगों में चक्कर आना, भूलने की बीमारी और भ्रम होने की संभावना बढ़ सकती है.
- टूटे हुए नाखून: उंगलियों के नाखून भी हमारे सेहत का संकेत देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नाखूनों के जरिए कैल्शियम के लेवल का पता लगाया जा सकता है. ऐसा कहा जाता है कि अगर शरीर में पर्याप्त कैल्शियम नहीं होगा, तो नाखून भंगुर हो जाएंगे और नाखूनों के सिरे टूटकर अलग हो जाएंगे.
- दांतों की क्षति या सड़न: कैल्शियम दांतों के इनेमल का एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेन्ट है. यह दांतों की ऊपरी परत की सुरक्षा करता है. यह चेतावनी दी गई है कि यदि कैल्शियम पर्याप्त नहीं है, तो इनेमल कमजोर हो जाएगा, और दांतों में सड़न जैसी समस्याएं होंगी और दांत जल्दी गिर जाएंगे. कैल्शियम की कमी के कारण बाल टुटकर टुकड़ों में झड़ने लगते हैं. एक्जिमा, त्वचा पर सूजन होना और खुजली या सूखे धब्बे हो सकते हैं.
- पार्किंसंस डिजीज: विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में पर्याप्त कैल्शियम ना होने पर पार्किंसंस डिजीज होता है. 2019 में 'न्यूरोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि कैल्शियम की कमी वाले लोगों में पार्किंसंस रोग विकसित होने का खतरा अधिक होता है. इस शोध में बोस्टन के ब्रिघम और महिला अस्पताल (ब्रिघम और महिला अस्पताल) में कार्यरत डॉ. एलेक्जेंड्रा सी. गोंकाल्वेस ने भाग लिया. उन्होंने पाया कि कैल्शियम की कमी वाले लोगों में पार्किंसंस रोग डेवलप होने का खतरा अधिक था.
- गठिया: कैल्शियम मजबूत, बोन हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसा कहा जाता है कि अगर लंबे समय तक कैल्शियम की कमी रहे तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे गठिया जैसी बीमारी हो सकती है.
- दिल की धड़कन: कैल्शियम में हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाले electrical impulses को नियंत्रित करने की शक्ति होती है. विशेषज्ञों का कहना है कि कैल्शियम का लेवल कम होने पर heart rhythm में गड़बड़ी होने लगती है, जिसे कार्डियक अतालता कहा जाता है. लक्षणों में दिल की धड़कन बढ़ना, इरेगुलर दिल की धड़कन और सीने में हल्का दर्द शामिल हैं.
कैल्शियम के लिए क्या खाएं?
विशेषज्ञों का कहना है कि कैल्शियम के लिए आपको हर दिन कुछ खास तरह का खाना खाना चाहिए. खासतौर पर उन्हें दूध, दही, पनीर और सलाद और केल जैसी हरी सब्जियां खानी चाहिए. बादाम, सोया उत्पाद, टोपू, पनीर आदि खाने की सलाह दी जाती है. साथ ही सैल्मन और सार्डिन जैसी मछली भी खानी चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)