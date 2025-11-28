ETV Bharat / health

हार्ट फेलियर से पहले शरीर में दिखने लगते हैं ये गंभीर लक्षण, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें बचाव के उपाय

आइए अब जानते हैं कि हार्ट फेलियर क्या है और समय रहते इसके और कौन से लक्षण पता लगाए जा सकते हैं...

healthWhat are the symptoms, treatment and prevention of heart failure.
हार्ट फेलियर से पहले शरीर में दिखने लगते हैं ये गंभीर लक्षण, कार्डियोलॉजिस्ट से जानें बचाव के उपाय (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 28, 2025 at 1:39 PM IST

5 Min Read
दिल शरीर के बाकी सभी अंगों में से सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए पूरे शरीर में खून पंप करता है. इसलिए, दिल की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा वगैरह ये सभी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदायक हैं. पहले हार्ट फेलियर की समस्या बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये समस्याएं युवाओं में भी बढ़ रही हैं. आइए इस खबर में हार्ट फेलियर के कारणों, शुरुआती लक्षणों और सावधानियों पर एक नजर डालते हैं...

हार्ट फेलियर क्यों होता है?
डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट फेलियर दो वजहों से हो सकता है. पहला, हार्ट की मसल्स को नुकसान (जैसे हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज) और दूसरा, हार्ट पर ज्यादा प्रेशर (जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज.

डॉक्टर्स का कहना है कि हार्ट के आस-पास की ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में ब्लॉकेज का पता लगाने और उसका इलाज करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए. जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. सरथ रेड्डी बताते हैं कि हार्ट फेलियर इन्फेक्शन और सिस्टमिक कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की वजह से भी हो सकता है. डॉ. सरथ रेड्डी कहना है कि हार्ट फेलियर अचानक नहीं होता, बल्कि बीमारी, लापरवाही, सही फिजिकल एक्टिविटी न करना, स्मोकिंग और शराब पीने जैसे कई कारणों से हो भी सकता है.

हार्ट फेल्योर के लक्षण क्या हैं?
जिन लोगों को हार्ट फेलियर का खतरा होता है, उनमें शुरुआत में कुछ लक्षण इस प्रकार दिख सकते हैं.

  • कोई काम करते समय या लेटते समय सांस लेने में तकलीफ
  • थकान और कमजोरी.
  • पैरों, टखनों और पंजों में सूजन
  • तेज या अनियमित दिल की धड़कन
  • एक्सरसाइज न कर पाना
  • घरघराहट
  • ऐसी खांसी जो ठीक न हो या ऐसी खांसी जिसमें खून के धब्बों के साथ सफ़ेद या गुलाबी बलगम आए.
  • पेट के हिस्से में सूजन
  • पानी जमा होने से तेजी से वजन बढ़ना
  • जी मिचलाना और भूख न लगना
  • ध्यान लगाने में मुश्किल या अलर्टनेस की कमी

आप डॉक्टर से कब मिलें

डॉ. सरथ रेड्डी का कहना है कि अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. जैसे कि

  • सीने में दर्द
  • बेहोशी या बहुत ज्याद कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बेहोशी के साथ दिल की धड़कन तेज या अनियमित होना
  • अचानक, बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ और सफेद या गुलाबी, झागदार बलगम खांसी के साथ आना

हार्ट फेलियर के लक्षणों वाले लोगों को किन चीजों से बचना चाहिए?
जिन लोगों को हार्ट फेलियर के लक्षण हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए. उन्हें अपनी डाइट का खास ध्यान रखना चाहिए. उन्हें ज्यादा नमक वाली चीजों से बचना चाहिए. सबसे पहले, उन्हें अपनी डाइट में नमक कम करना चाहिए. उन्हें फिजी ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए. अगर आप शराब पीते हैं या स्मोक करते हैं, तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए. अगर आपको तेज दिल की धड़कन, थकान या चलते या एक्सरसाइज करते समय थकान महसूस होती है, तो आपको तुरंत इसे बंद कर देना चाहिए.

हार्ट फेलियर के लक्षणों वाले लोगों को क्या करना चाहिए
हार्ट फेलियर के लक्षण वाले लोगों को बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए. फल, सब्जियां, चिकन और मछली का सेवन करना चाहिए और दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कम खाने चाहिए. हार्ट फेलियर के लक्षण वाले लोगों को रेगुलर वॉकिंग या जॉगिंग करनी चाहिए. इसके साथ ही, डॉक्टर के बताए अनुसार एक्सरसाइज भी करनी चाहिए. ऐसे लोगों को इन्फेक्शन से पहले वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और डॉक्टर की बताई दवाएं रेगुलर लेनी चाहिए.

इसके साथ ही डॉ. सरथ रेड्डी कहते हैं कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत, नींद में बदलाव या एंग्जायटी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें. वहीं, यदि लक्षण ठीक भी हो जाएं, तो रेगुलर चेक-अप करवाते रहें ताकि डॉक्टर कॉम्प्लीकेशंस चेक कर सकें और आपकी कंडीशन को मॉनिटर कर सकें.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी आम जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडी, मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल सलाह के आधार पर देते हैं. इस तरीके या प्रोसीजर को अपनाने से पहले आपको डिटेल्स पढ़नी चाहिए और अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.)

