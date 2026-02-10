ETV Bharat / health

शरीर में ठीक से नहीं हो रहा ब्लड सर्कुलेशन, तो हो जाइए सावधान! इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है. हर अंग एक खास काम करता है. इन अंगों के ठीक से काम करने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जरूरी होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स खून के जरिए शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं. ब्लड सर्कुलेशन शरीर के काम करने के लिए एक जरूरी प्रोसेस है. अगर इस प्रोसेस में कोई रुकावट आती है, तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस हालत से सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों को काफी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. इससे शरीर ठीक से काम नहीं करता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. आइए विशेषज्ञों से खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में और जानें...

चलते समय मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, अगर आपको चलते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय पैरों में दर्द महसूस हो, तो सावधान हो जाइए. साथ ही, अगर आपको पैरों के पिछले हिस्से और पिंडलियों में सुन्नपन, दर्द या भारीपन महसूस हो, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. पैरों का दर्द आमतौर पर आराम करने के बाद कम हो जाता है. ऐसा पैरों की मांसपेशियों में खून की सप्लाई ठीक से न होने के कारण होता है. अगर ये लक्षण दोबारा हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही सलाह लें.

झुनझुनी: शरीर के कुछ हिस्सों, खासकर उंगलियों और पैर की उंगलियों में सुन्नपन, खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. झुनझुनी, जैसे सुई चुभना, भी खराब ब्लड सर्कुलेशन के संकेत हैं.

हाथों और पैरों में ठंड लगना: खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होने वाली सबसे आम समस्या हाथों और पैरों में ठंड लगना है. चाहे गर्मी हो या सर्दी, अगर आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है.

शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन: खराब ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन हो सकती है. यह सूजन पैरों, टखनों या हाथों में सबसे ज्यादा दिख सकती है.

इस कंडीशन में ये लक्षण भी आम हैं...