शरीर में ठीक से नहीं हो रहा ब्लड सर्कुलेशन, तो हो जाइए सावधान! इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 10, 2026 at 6:06 PM IST

6 Min Read
हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है. हर अंग एक खास काम करता है. इन अंगों के ठीक से काम करने के लिए अच्छा ब्लड सर्कुलेशन जरूरी होती है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स खून के जरिए शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं. ब्लड सर्कुलेशन शरीर के काम करने के लिए एक जरूरी प्रोसेस है. अगर इस प्रोसेस में कोई रुकावट आती है, तो हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस हालत से सेहत से जुड़ी गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं.

जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो शरीर के अलग-अलग हिस्सों को काफी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं. इससे शरीर ठीक से काम नहीं करता है. क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम नहीं कर रहा होता है, तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं. आइए विशेषज्ञों से खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में और जानें...

  • चलते समय मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी: ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के मुताबिक, अगर आपको चलते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय पैरों में दर्द महसूस हो, तो सावधान हो जाइए. साथ ही, अगर आपको पैरों के पिछले हिस्से और पिंडलियों में सुन्नपन, दर्द या भारीपन महसूस हो, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. पैरों का दर्द आमतौर पर आराम करने के बाद कम हो जाता है. ऐसा पैरों की मांसपेशियों में खून की सप्लाई ठीक से न होने के कारण होता है. अगर ये लक्षण दोबारा हों, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही सलाह लें.
  • झुनझुनी: शरीर के कुछ हिस्सों, खासकर उंगलियों और पैर की उंगलियों में सुन्नपन, खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. झुनझुनी, जैसे सुई चुभना, भी खराब ब्लड सर्कुलेशन के संकेत हैं.
  • हाथों और पैरों में ठंड लगना: खराब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होने वाली सबसे आम समस्या हाथों और पैरों में ठंड लगना है. चाहे गर्मी हो या सर्दी, अगर आपके हाथ और पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है.
  • शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन: खराब ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन हो सकती है. यह सूजन पैरों, टखनों या हाथों में सबसे ज्यादा दिख सकती है.

इस कंडीशन में ये लक्षण भी आम हैं...

  1. जब आपके खून में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको हर समय थकान महसूस हो सकती है. इसका मतलब है कमजोरी.
  2. अगर आपके शरीर पर कोई छोटा घाव है जो बहुत धीरे-धीरे ठीक हो रहा है, तो यह खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है.
  3. खराब ब्लड सर्कुलेशन से स्किन का रंग बदल सकता है. स्किन पीली या लाल हो सकती है.
  4. रिपोर्ट्स कहती हैं कि खराब ब्लड सर्कुलेशन से बाल भी झड़ सकते हैं.
  5. जब ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, तो नसों पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे वे सूजी हुई या मुड़ी हुई दिखती हैं. इसे वैरिकोज वेन्स भी कहते हैं. ये आमतौर पर पैरों में पाई जाती हैं.

खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण

  • ब्लड वेसल में रुकावट: ब्लड वेसल में प्लाक या खून के थक्के जम जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है. ऐसा अक्सर स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है.
  • दिल की बीमारी: दिल की बीमारी से दिल की खून को अच्छे से पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे सर्कुलेशन खराब हो जाता है.
  • मोटापा: ज्यादा वजन से ब्लड वेसल पर दबाव बढ़ता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ सकती है.
  • फिजिकल एक्टिविटी की कमी: रेगुलर एक्सरसाइज की कमी से ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है.
  • उम्र बढ़ना: कभी-कभी, उम्र बढ़ने के साथ, ब्लड वेसल ज्यादा लचीली हो जाती हैं. इससे ब्लड फ्लो कम हो सकता है.
  • कुछ दवाएं: बर्थ कंट्रोल पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ा सकती हैं.
  • दूसरी बीमारियां: ल्यूपस और रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसी कुछ बीमारियां भी ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे सर्कुलेशन खराब हो सकता है.

ब्लड सर्कुलेशन में सुधार के तरीके

रेगुलर एक्सरसाइज: रोजाना 30 मिनट की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना और साइकिल चलाना, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है

  1. हेल्दी डाइट: फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मछली और नट्स से भरपूर डाइट लें. ये खाने की चीजें हेल्दी ब्लड वेसल बनाए रखने में मदद करती हैं.
  2. स्ट्रेस कम करें: योग, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज स्ट्रेस कम करने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं.
  3. खूब पानी पिएं: पानी की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है. इसलिए, दिन भर खूब पानी पिएं.
  4. स्मोकिंग छोड़ें: स्मोकिंग ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाती है और ब्लड सर्कुलेशन को धीमा कर देती है.
  5. शराब कम पिएं: ज्यादा शराब पीने से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है.
  6. मसाज: रेगुलर मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
  7. गर्म पानी से नहाएं: गर्म पानी से नहाने से ब्लड वेसल फैलती हैं और ब्लड फ्लो बढ़ता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

