मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं? ज्यादातर महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को क्यों कर देती हैं नजरअंदाज?

ज्यादातर भारतीय महिलाएं समय से पहले मेनोपॉज के लक्षणों को अनदेखा कर देती हैं और हार्मोनल बदलावों को पहचानने के बजाय इसे अन्य कारण मान...

What are the symptoms of menopause? Why do most women ignore its early signs?
मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं? ज्यादातर महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को क्यों कर देती हैं नजरअंदाज? (IANS)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 2:32 PM IST

6 Min Read
महिलाओं का मासिक धर्म या पीरियड्स 40 या 50 वर्ष की उम्र के बाद बंद हो जाता है. मेनोपॉज यानी पीरियड्स का बंद होना, एक नेचुरल शारीरिक बदलाव है. मेनोपॉज एक महिला के जीवन का एक नॉर्मल फेज है. इस दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जैसे हॉट फ्लैश, नींद की समस्या, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग और हड्डियों का कमजोर होना. ये समस्याएं अक्सर हार्मोन के लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण होती हैं, जिससे इसका हार्ट हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जिससे कई बार हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.
एक महिला मेनोपॉज में तब प्रवेश करती है जब उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है. इस अवस्था के बाद, महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और उसकी गर्भधारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है. यदि किसी महिला को पूरे एक वर्ष तक मासिक धर्म नहीं होता है, तो उस अवस्था को पोस्टमेनोपॉजल फेज माना जाता है. मेनोपॉज से पहले के ट्रांजीशन फेज ​​को पेरिमेनोपॉज कहा जाता है. इस ट्रांजीशन अवधि ​​के दौरान, महिला के अंडाशय कम परिपक्व अंडे बनाते हैं, और इससे इर्रेगुलर ओव्यूलेशन होता है. साथ ही, इस टर्म के दौरान, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है.

मेनोपॉज के लक्षण अक्सर टेंपरेरी होते हैं
मेनोपॉज के अधिकांश लक्षणों का मुख्य कारण एस्ट्रोजन के लेवल में कमी है. अधिकांश महिलाएं 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच नेचुरली से मेनोपॉज का अनुभव करती हैं. प्रत्येक महिला मेनोपॉज का अनुभव अलग-अलग तरीके से करती है. कुछ महिलाओं को केवल हल्की असुविधा होती है, जबकि अन्य को अधिक गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं. ये लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन मेनोपॉज के लक्षण अक्सर टेंपरेरी होते हैं. मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं. इस खबर में, मेनोपॉज के दौरान शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में जानें...

शारीरिक लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:..

  • पीरियड्स का इर्रेगुलर होना
  • रात को पसीना आना
  • नींद की कमी
  • हॉट फ्लैशेस
  • ब्रेस्ट्स में दर्द होना
  • वेजाइनल ड्राइनेस
  • सेक्स इच्छा में कमी
  • स्किन में खुजली या ड्राइ स्किन
  • थकावट और सुस्ती
  • सिरदर्द या माइग्रेन
  • शरीर में दर्द और पीड़ा
  • सूजन
  • पेशाब संबंधी समस्याएं
  • मेटाबोलिज्म का सही से काम न करना
  • वजन बढ़ना

भावनात्मक लक्षणों (Emotional symptoms) ये है शामिल

  • बेचैनी महसूस होना
  • चिड़चिड़ापन महसूस होना
  • निराश महसूस करना
  • कंसन्ट्रेशन करने में मुश्किल
  • भूलने की समस्या होना
  • मूड का खराब रहना
  • मूड स्विंग होना

मेनोपॉज की स्टेज क्या हैं
आम तौर पर, महिलाओं के पीरियड्स साइकिल के चार प्राथमिक चरण होते हैं...

  • प्री-मेनोपॉज स्टेज- महिला अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में होती है और उसे इर्रेगुलर पीरियड्स आते हैं
  • पेरीमेनोपॉज स्टेज- (मेनोपॉज और प्रीमेनोपॉज स्टेज के बीच की अवधि को पेरीमेनोपॉज स्टेज कहा जाता है)
  • मेनोपॉज स्टेज- ओवरीज पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है. इस स्टेज को मेनोपॉज स्टेज कहते हैं.
  • पोस्ट-मेनोपॉज स्टेज- जब पीरियड्स लगातार 12 महीनों की अवधि के लिए रुक जाते हैं तो इस स्टेज को एक महिला की पोस्टमेनोपॉजल स्टेज माना जाता है.

शुरुआती संकेत आमतौर पर क्यों नजरअंदाज कर दिए जाते हैं?

मेनोपॉज के शुरुआती संकेत आमतौर पर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अक्सर थकान, तनाव, या सामान्य बुढ़ापे से जुड़ी अन्य समस्याओं के रूप में गलत समझा जाता है. मासिक धर्म में अनियमितता जैसे बदलावों को भी सामान्य माना जाता है, और कई महिलाएं इसे सामान्य बदलाव समझकर नजरअंदाज कर देती हैं. कहने का मतलब है कि कई भारतीय महिलाएं मेनोपॉज के लक्षणों को नजरअंदाज करती हैं और उन्हें तनाव, काम का बोझ या नींद की कमी समझ लेती हैं. इसके मुख्य कारण जागरूकता की कमी और हार्मोनल बदलावों के बारे में सही जानकारी न होना है.

देश भर में हुए अध्ययनों से पता चला है कि मेनोपॉज के दौरान जोड़ों के दर्द, थकान, हॉट फ्लैश, नींद न आना और चिंता जैसे कई शारीरिक और भावनात्मक लक्षण होते हैं. जागरूकता की कमी के कारण इन लक्षणों को उम्र बढ़ने या अन्य सामान्य बीमारियों का कारण मान लिया जाता है. जर्नल ऑफ फेमिली मेडिसिन एंड प्राइमरी केयर में 2024 में प्रकाशित एक बहु-केंद्रीय अध्ययन में, सर्वेक्षण में शामिल लगभग दो-तिहाई महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मेनोपॉज मूड, नींद या हड्डियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

