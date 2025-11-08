ETV Bharat / health

मेनोपॉज के लक्षण क्या हैं? ज्यादातर महिलाएं इसके शुरुआती लक्षणों को क्यों कर देती हैं नजरअंदाज?

महिलाओं का मासिक धर्म या पीरियड्स 40 या 50 वर्ष की उम्र के बाद बंद हो जाता है. मेनोपॉज यानी पीरियड्स का बंद होना, एक नेचुरल शारीरिक बदलाव है. मेनोपॉज एक महिला के जीवन का एक नॉर्मल फेज है. इस दौरान शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. जैसे हॉट फ्लैश, नींद की समस्या, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग और हड्डियों का कमजोर होना. ये समस्याएं अक्सर हार्मोन के लेवल में उतार-चढ़ाव के कारण होती हैं, जिससे इसका हार्ट हेल्थ पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है, जिससे कई बार हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.

एक महिला मेनोपॉज में तब प्रवेश करती है जब उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है. इस अवस्था के बाद, महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है और उसकी गर्भधारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है. यदि किसी महिला को पूरे एक वर्ष तक मासिक धर्म नहीं होता है, तो उस अवस्था को पोस्टमेनोपॉजल फेज माना जाता है. मेनोपॉज से पहले के ट्रांजीशन फेज ​​को पेरिमेनोपॉज कहा जाता है. इस ट्रांजीशन अवधि ​​के दौरान, महिला के अंडाशय कम परिपक्व अंडे बनाते हैं, और इससे इर्रेगुलर ओव्यूलेशन होता है. साथ ही, इस टर्म के दौरान, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाता है.

मेनोपॉज के लक्षण अक्सर टेंपरेरी होते हैं

मेनोपॉज के अधिकांश लक्षणों का मुख्य कारण एस्ट्रोजन के लेवल में कमी है. अधिकांश महिलाएं 45 से 55 वर्ष की उम्र के बीच नेचुरली से मेनोपॉज का अनुभव करती हैं. प्रत्येक महिला मेनोपॉज का अनुभव अलग-अलग तरीके से करती है. कुछ महिलाओं को केवल हल्की असुविधा होती है, जबकि अन्य को अधिक गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं. ये लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं, लेकिन मेनोपॉज के लक्षण अक्सर टेंपरेरी होते हैं. मेनोपॉज के दौरान होने वाली समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकती हैं. इस खबर में, मेनोपॉज के दौरान शरीर में दिखाई देने वाले लक्षणों के बारे में जानें...

शारीरिक लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:..

पीरियड्स का इर्रेगुलर होना

रात को पसीना आना

नींद की कमी

हॉट फ्लैशेस

ब्रेस्ट्स में दर्द होना

वेजाइनल ड्राइनेस

सेक्स इच्छा में कमी

स्किन में खुजली या ड्राइ स्किन

थकावट और सुस्ती

सिरदर्द या माइग्रेन

शरीर में दर्द और पीड़ा

सूजन

पेशाब संबंधी समस्याएं

मेटाबोलिज्म का सही से काम न करना

वजन बढ़ना

भावनात्मक लक्षणों (Emotional symptoms) ये है शामिल