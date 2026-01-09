ETV Bharat / health

डायबिटीज मरीजों की आंखों में इस तरह दिखते हैं हाई ब्लड शुगर के लक्षण, विजन लॉस का भी रहता है खतरा

आजकल, लाइफस्टाइल में बदलाव, खराब खान-पान की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और जेनेटिक कारणों से बहुत से लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. एक बार जब शरीर में डायबिटीज हो जाती है, तो इसे कंट्रोल में रखना ही एकमात्र उपाय है. यही वजह है कि डायबिटिक मरीज कुछ भी खाने से पहले दो बार सोचते हैं. हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक मरीजों में हाई ब्लड शुगर लेवल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे बार-बार पेशाब आना और पाचन संबंधी समस्याएं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन लोगों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो इसका पता उनकी आंखों से भी लगाया जा सकता है. क्या आप जानते हैं कि जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?

ब्लड वेसेल्स (रक्त वाहिकाएं) खराब हो जाती हैं

जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो आंख के रेटिना में खून की नसें खराब हो जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आंखों में सूजन आ जाती है. आंख से फ्लूइड भी लीक होने लगता है. इससे धुंधला दिखाई देता है और चीजों को पहचानने में दिक्कत होती है. ये लक्षण एक आंख या दोनों आंखों में दिख सकते हैं. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आंख की छोटी खून की नसों को नुकसान होने और रोशनी जाने का खतरा रहता है. इसके अलावा, डायबिटीज के मरीजों में मोतियाबिंद होने की संभावना ज्यादा होती है. उन्हें ग्लूकोमा भी हो सकता है, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने से होता है.

अनुसंधान क्या कहता है?

2017 में JAMA (द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन) ऑप्थल्मोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर्स ने पाया कि ज्यादा ब्लड शुगर लेवल वाले डायबिटीज के मरीजों में आंखों में सूजन और आंखों से पानी आने जैसे लक्षण दिखे.