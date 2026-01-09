ETV Bharat / health

डायबिटीज मरीजों की आंखों में इस तरह दिखते हैं हाई ब्लड शुगर के लक्षण, विजन लॉस का भी रहता है खतरा

डायबिटिक आई डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर स्तर रहने से आंखों की रक्त वाहिकाएं (ब्लड वेसेल्स) खराब होने...

A visible sign in the eyes that your blood sugar is too high. Symptoms AND CAUSES of DIABETES
डायबिटीज मरीजों की आंखों में इस तरह दिखते हैं हाई ब्लड शुगर के लक्षण, विजन लॉस का भी रहता है खतरा (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 9, 2026 at 3:11 PM IST

आजकल, लाइफस्टाइल में बदलाव, खराब खान-पान की आदतें, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और जेनेटिक कारणों से बहुत से लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. एक बार जब शरीर में डायबिटीज हो जाती है, तो इसे कंट्रोल में रखना ही एकमात्र उपाय है. यही वजह है कि डायबिटिक मरीज कुछ भी खाने से पहले दो बार सोचते हैं. हम सभी जानते हैं कि डायबिटिक मरीजों में हाई ब्लड शुगर लेवल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे बार-बार पेशाब आना और पाचन संबंधी समस्याएं. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इन लोगों में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो इसका पता उनकी आंखों से भी लगाया जा सकता है. क्या आप जानते हैं कि जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?

ब्लड वेसेल्स (रक्त वाहिकाएं) खराब हो जाती हैं
जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो आंख के रेटिना में खून की नसें खराब हो जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे आंखों में सूजन आ जाती है. आंख से फ्लूइड भी लीक होने लगता है. इससे धुंधला दिखाई देता है और चीजों को पहचानने में दिक्कत होती है. ये लक्षण एक आंख या दोनों आंखों में दिख सकते हैं. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो आंख की छोटी खून की नसों को नुकसान होने और रोशनी जाने का खतरा रहता है. इसके अलावा, डायबिटीज के मरीजों में मोतियाबिंद होने की संभावना ज्यादा होती है. उन्हें ग्लूकोमा भी हो सकता है, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचने से होता है.

अनुसंधान क्या कहता है?
2017 में JAMA (द जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन) ऑप्थल्मोलॉजी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, रिसर्चर्स ने पाया कि ज्यादा ब्लड शुगर लेवल वाले डायबिटीज के मरीजों में आंखों में सूजन और आंखों से पानी आने जैसे लक्षण दिखे.

ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए, इन स्टेप्स को फॉलो करें

  • जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है, उन्हें ज्यादा पत्तेदार हरी सब्जियां खानी चाहिए, खासकर पालक, जिसमें मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है.
  • डायबिटीज के मरीजों को तले हुए खाने के बजाय उबला हुआ खाना खाना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि तलने से खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है और उसमें कैलोरी बढ़ जाती है. इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है.
  • संतरे, बेरी और सेब खाएं, जिनमें विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है। आप अमरूद भी खा सकते हैं.
  • डायबिटीज के मरीज़ों के लिए कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) वाले अनाज खाना बेहतर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यह मापता है कि कोई खाना कितनी जल्दी ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि डायबिटीज वाले लोगों को अपनी डाइट में ब्राउन राइस, ओट्स, क्विनोआ और लाल दाल जैसी चीजें शामिल करनी चाहिए.
  • शराब पीने और स्मोकिंग जैसी आदतों से बचें.

डायबिटीज रोगियों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए

  • डायबिटीज रोगियों को नमक का सेवन कम करना चाहिए.
  • मांसाहारी भोजन, डेयरी उत्पाद, आइसक्रीम, नारियल तेल और चिकन में वसा (FAT) की मात्रा अधिक होती है.
  • अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको फास्ट फूड और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए.
  • डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में फाइबर युक्त फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करना चाहिए. इसलिए, नाश्ते में उपमा, बोंडा, वड़ा और पूरी न खाएं.
  • इसके बजाय, आपको नाश्ते में ओट्स और दाल से बनी चीजें खानी चाहिए. दोपहर में मौसमी फल खाएं. दोपहर में चावल कम और पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं.
  • कभी-कभी, चुकंदर को भी आहार में शामिल करना चाहिए. दिन में कम से कम एक बार, दाल को आहार में शामिल करना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

