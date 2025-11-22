ETV Bharat / health

शरीर में दिखने लगे अगर ये लक्षण, तो समझ जाएं आपके फेफड़ों में हो गया है इन्फेक्शन

फेफड़ों में इन्फेक्शन कई वजहों से हो सकता है. इसके लक्षण कभी-कभी हल्के होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन इसे हल्के में...

What are the symptoms, causes and prevention measures of lung infection?
शरीर में दिखने लगे अगर ये लक्षण, तो समझ जाएं आपके फेफड़ों में हो गया है इन्फेक्शन (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 1:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

फेफड़ों में इन्फेक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है या उनमें सूजन आ जाती है. यह इन्फेक्शन फेफड़ों के काम पर असर डालता है और सांस लेने में दिक्कत पैदा कर सकता है. जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जैसे कि बुज़ुर्ग, छोटे बच्चे, और डायबिटीज या पुरानी बीमारियों वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होता है.फेफड़ों में इन्फेक्शन को निमोनिया भी कहते हैं.

जो लोग स्मोकिंग करते हैं और लगातार प्रदूषित हवा के संपर्क में रहते हैं, वे भी इन्फेक्शन को ज्यादा तेजी से फैला सकते हैं. साथ ही, जिस व्यक्ति को हाल ही में सर्दी या फ्लू हुआ हो, उसे फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है.

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, फेफड़ों में इन्फेक्शन कई वजहों से हो सकता है. सबसे आम वजह बैक्टीरिया और वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है जो सर्दी, फ्लू या सांस की दूसरी बीमारी के दौरान फेफड़ों तक पहुंचता है. इसके अलावा, कमजोर इम्यून सिस्टम, स्मोकिंग, प्रदूषित माहौल में रहना और पुरानी खांसी या गले की समस्या होने से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है. कुछ लोगों को जिन्हें डायबिटीज, दिल की बीमारी या अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियां हैं, उनमें इन्फेक्शन ज्यादा गंभीर हो सकता है. फेफड़ों की ठीक से सफाई न करना और खराब खान-पान से भी खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अगर लक्षण दिखें, तो तुरंत इलाज करवाना जरूरी है.

What are the symptoms, causes and prevention measures of lung infection?
शरीर में दिखने लगे अगर ये लक्षण, तो समझ जाएं आपके फेफड़ों में हो गया है इन्फेक्शन (CANVA)

फेफड़ों में इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं?
अमेरिकन लंग एसोसिएशन के मुताबिक, फेफड़ों में इन्फेक्शन के लक्षण हल्के या गंभीर हो सकते हैं. शुरुआती लक्षणों में अक्सर लगातार खांसी, बलगम या कफ, हल्का बुखार, थकान और सांस लेने में दिक्कत शामिल हैं. कुछ मामलों में, सीने में दर्द, तेज बुखार, हड्डी या मांसपेशियों में दर्द, छींक आना या गले में खराश भी हो सकती है.

गंभीर इन्फेक्शन में सांस लेने में दिक्कत, तेजी से सांस लेना, चेहरा नीला या पीला पड़ना और लगातार तेज बुखार शामिल हो सकता है. अगर ये लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इन्फेक्शन बिगड़ सकता है और जानलेवा हो सकता है.

What are the symptoms, causes and prevention measures of lung infection?
शरीर में दिखने लगे अगर ये लक्षण, तो समझ जाएं आपके फेफड़ों में हो गया है इन्फेक्शन (GETTY IMAGES)

बचाव के तरीके

  • मास्क पहनें और गंदी या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें.
  • खांसते या छींकते समय अपने हाथ धोएं और टिशू या कोहनी का इस्तेमाल करें.
  • स्मोकिंग और सिगरेट से दूर रहें.
  • अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए बैलेंस्ड और पौष्टिक खाना खाएं.
  • समय पर वैक्सीन लगवाएं, जैसे फ्लू या न्यूमोकोकल वैक्सीन.
  • घर के अंदर और आसपास की हवा को साफ रखें और वेंटिलेशन का ध्यान रखें.

भारत में सांस लेने में दिक्कत एक गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, जिससे लाखों लोग परेशान हैं. लाखों लोग सांस की बीमारियों से परेशान हैं. भारत में करीब 3.5 करोड़ लोग अस्थमा से परेशान हैं. वहीं, COPD भारत में सांस की बड़ी प्रॉब्लम में से एक है, जिससे 5.523 करोड़ लोग परेशान हैं. खराब एयर क्वालिटी से अस्थमा, COPD और इंफेक्शन जैसी सांस की बीमारियां होती हैं. गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन का काम और खेती में जलने से हवा पर असर पड़ता है. इसके अलावा, घर के एयर पॉल्यूशन से भी सांस की बीमारियां होती हैं. दूसरे कारणों में तंबाकू स्मोकिंग, उम्र, सर्दी-जुकाम और क्रोनिक साइनसाइटिस शामिल हैं.

ध्यान देने वाली बात
आपके फेफड़े आपके शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं. हर सांस के साथ, आप न सिर्फ अपने फेफड़ों में हवा लेते हैं, बल्कि पॉल्यूटेंट, धूल, जलन पैदा करने वाली चीजें या धुआं जैसी नुकसानदायक चीजें भी अंदर लेते हैं. इन वजहों का आपके फेफड़ों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है. इससे फेफड़ों की गंभीर बीमारी हो सकती है. इसलिए, हेल्दी रहने के लिए अपने फेफड़ों को डिटॉक्स करना जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HEALTH LATEST NEWS
LUNG INFECTION CAUSES AND SYMPTOMS
LUNG INFECTION PREVENTION MEASURES
फेफड़ों में इन्फेक्शन के लक्षण
LUNG INFECTION CAUSES AND SYMPTOMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.