अगर आपको अपने शरीर में दिखें ये 5 आम लक्षण, तो समझ लें कि लिवर पर जम गया है फैट, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक

पेट दर्द के आम लक्षण आमतौर पर रुक-रुक कर होते हैं या पेट के बीच में होते हैं, लेकिन फैटी लिवर की बीमारी अलग तरह...

What are the symptoms and causes of fatty liver? Find out from Gastroenterologist Saurabh Sethi.
अगर आपको अपने शरीर में दिखें ये 5 आम लक्षण, तो समझ लें कि लिवर पर जम गया है फैट, नजरअंदाज करना हो सकता है खतरनाक
By ETV Bharat Health Team

Published : January 12, 2026 at 1:39 PM IST

6 Min Read
पेट खराब होना एक आम समस्या है. खाने के बाद पेट फूलना, हल्का दर्द, या मतली अक्सर खाने, तनाव या एसिडिटी की वजह से होती है. लेकिन कुछ लोगों में, ये हल्की पाचन संबंधी समस्याएं पेट से नहीं, बल्कि लिवर से जुड़ी होती हैं. फैटी लिवर की बीमारी, खासकर शुरुआती स्टेज में, शायद ही कभी तेज दर्द या गंभीर लक्षण पैदा करती है. इसके बजाय, इसमें हल्के लक्षण दिखते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान होता है. यही वजह है कि बहुत से लोग सालों तक फैटी लिवर की बीमारी के साथ जीते रहते हैं, यह सोचकर कि उनका पेट बस सेंसिटिव है. यहां मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने फैटी लिवर के पांच लक्षण बताए गए हैं जिन्हें अक्सर पेट की आम समस्याओं से जोड़ दिया जाता है.

थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट फूला हुआ और भरा हुआ महसूस होना
थोड़ा सा खाना खाने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होना अक्सर धीमी पाचन या गैस की वजह से होता है. फैटी लिवर की बीमारी में, यह फैट जमा होने के कारण लिवर के बढ़ने से हो सकता है. लिवर पेट के ऊपरी दाहिनी तरफ होता है. जब यह थोड़ा सूज जाता है, तो यह आसपास के अंगों पर दबाव डालता है. इस दबाव से पेट में भारीपन या कसाव महसूस हो सकता है, खासकर खाना खाने के बाद. यह बेचैनी आमतौर पर गंभीर या चिंताजनक नहीं होती है, इसलिए बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, और इसे ज्यादा खाने या खराब खाने की आदतों का नतीजा मानते हैं. यह आम बदहजमी से इस मायने में अलग है कि यह हल्के खाने के बाद भी अक्सर होता है.

पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द नहीं केवल बेचैनी होना
पेट दर्द के आम लक्षण आमतौर पर रुक-रुक कर होते हैं या पेट के बीच में होते हैं. फैटी लिवर की बीमारी अलग तरह से व्यवहार करती है. यह अक्सर पसलियों के ठीक नीचे, ऊपरी दाहिने हिस्से में हल्के दर्द या बेचैनी के रूप में सामने आती है. यह एहसास फंसी हुई गैस या मांसपेशियों में खिंचाव जैसा लग सकता है. फैटी खाना खाने या लंबे समय तक बैठने के बाद यह और खराब हो सकता है. क्योंकि यह हल्का और लगातार होता है, तेज नहीं, इसलिए लोग शायद ही कभी डॉक्टर के पास जाते हैं. समय के साथ, यह लगातार बेचैनी "नॉर्मल" हो जाती है, जिससे निदान और इलाज में देरी होती है.

कम खाने के बाद भी लगातार पेट फूलना
थोड़ा खाना खाने के बाद भी लगातार पेट फूलना सबसे परेशान करने वाले लक्षणों में से एक है. फैटी लिवर की बीमारी में, खाना सादा और कम होने पर भी पेट फूल सकता है. शाम तक पेट में कसाव या भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन बिना गैस या डकार के. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिवर में सूजन शरीर की फैट और शुगर पचाने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है. इससे पाचन क्रिया भी धीमी हो सकती है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है जो दूसरी गैस्ट्रिक समस्याओं जैसा लगता है. जब पेट फूलना कभी-कभी होने के बजाय रेगुलर हो जाए, तो सिर्फ एंटासिड से हटकर दूसरे इलाज के बारे में सोचना जरूरी है.

उल्टी या फूड पॉइजनिंग के बिना मतली
हल्की मतली, खासकर सुबह या भारी खाना खाने के बाद, अक्सर एसिडिटी या नींद की कमी से जुड़ी होती है. फैटी लिवर की बीमारी में, मतली आमतौर पर हल्की और लगातार होती है. इससे आमतौर पर उल्टी नहीं होती है, जिससे इसे नजरअंदाज करना आसान हो जाता है. लिवर टॉक्सिन्स को फिल्टर करने और पोषक तत्वों को प्रोसेस करने में अहम भूमिका निभाता है. जब फैट इस काम में रुकावट डालता है, तो शरीर हल्की मतली के साथ रिएक्ट कर सकता है. यह लक्षण अक्सर आता-जाता रहता है, जिससे कन्फ्यूजन होता है और इलाज करवाने में देरी होती है.

पाचन संबंधी समस्याएं और बहुत ज्यादा थकान
सिर्फ पेट खराब होना आम बात है. लेकिन पेट खराब होने के साथ-साथ लगातार थकान होना असामान्य है. फैटी लिवर अक्सर बिना किसी साफ वजह के थकान के साथ-साथ पाचन संबंधी समस्याएं पैदा करता है. शरीर लिवर पर पड़ने वाले तनाव से निपटने में ज्यादा एनर्जी खर्च करता है, जिससे रोजाना के कामों के लिए कम एनर्जी बचती है. यह थकान बहुत ज्यादा महसूस होती है और आराम करने से भी दूर नहीं होती. जब लगातार थकान के साथ पेट फूलना, पेट भरा हुआ महसूस होना, या मतली जैसे लक्षण हों, तो इसका कारण सिर्फ पेट की समस्या के अलावा कुछ और हो सकता है.

ये लक्षण इतनी आसानी से नजरअंदाज क्यों हो जाते हैं?
फैटी लिवर बीमारी के लक्षण आसानी से पता नहीं चलते. शुरुआती स्टेज में तेज दर्द नहीं होता. इसके लक्षण आम पाचन समस्याओं जैसे होते हैं, जो ज्यादातर वयस्कों को होती हैं. व्यस्त जीवनशैली, खुद से दवा लेना और रेगुलर हेल्थ चेकअप की कमी इस समस्या को और बढ़ा देती है. एक सिंपल ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड अक्सर उस अंदरूनी समस्या का पता लगा सकता है जिसे एंटासिड ठीक नहीं कर सकते हैं

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

संपादक की पसंद

