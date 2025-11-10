ETV Bharat / health

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिससे दुनिया भर में कई लोग घबराए हुए हैं. कैंसर कई रूपों में होता है, जिसमें पेट का कैंसर भी शामिल है, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है. यह कैंसर भारत में तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसके मुख्य कारण बदलती जीवनशैली, खान-पान, व्यायाम की कमी और जंक फूड का सेवन हैं. हाल के वर्षों में बेहतर डायग्नोस्टिक टेस्ट, सर्जिकल तरीके और कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद, हर साल इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो रही है. इसलिए, शुरुआती पहचान और इलाज बेहद जरूरी है. लेकिन इस कैंसर की पहचान कैसे करें? यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण दूसरी आम समस्याओं जैसे ही होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. आइए इस खबर में जानें...

पेट का कैंसर कैसे होता है?

अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के अनुसार, पेट का कैंसर तब होता है जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक सामान्य बैक्टीरिया पेट की कोशिकाओं के डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के माध्यम से पेट में प्रवेश करता है. यह बैक्टीरिया, जिसे एच. पाइलोरी भी कहा जाता है, पेट में सूजन, अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी), गैस्ट्राइटिस, एपस्टीन-बार वायरस इंफेक्शन और हाइपरएसिडिटी का कारण बनता है. यह जीवाणु पेट के कैंसर का एकमात्र कारण नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फास्ट फूड खाने से गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, अधिक नमक का सेवन, स्मोकिंग, शराब का सेवन और पेट के कैंसर का पारिवारिक इतिहास भी इस कैंसर में योगदान दे सकता है.

ये हैं पेट का कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर के शुरूआती लक्षण, जिसे नजरअंदाज करना काफी भारी पड़ सकता है...

डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको पीलिया, भूख न लगना, प्री-डायबिटीज और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो सतर्क हो जाएं. उनका कहना है कि बेहतर होगा कि आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं...