पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

भारत में पेट का कैंसर तेजी से फैल रहा है. अगर समय पर इसका पता न लगाया जाए, तो यह जानलेवा भी हो सकता है...

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी
By ETV Bharat Health Team

Published : November 10, 2025 at 1:10 PM IST

कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जिससे दुनिया भर में कई लोग घबराए हुए हैं. कैंसर कई रूपों में होता है, जिसमें पेट का कैंसर भी शामिल है, जिसे गैस्ट्रिक कैंसर भी कहा जाता है. यह कैंसर भारत में तेजी से फैल रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसके मुख्य कारण बदलती जीवनशैली, खान-पान, व्यायाम की कमी और जंक फूड का सेवन हैं. हाल के वर्षों में बेहतर डायग्नोस्टिक टेस्ट, सर्जिकल तरीके और कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध होने के बावजूद, हर साल इस बीमारी से कई लोगों की मौत हो रही है. इसलिए, शुरुआती पहचान और इलाज बेहद जरूरी है. लेकिन इस कैंसर की पहचान कैसे करें? यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि शुरुआती दौर में इसके लक्षण दूसरी आम समस्याओं जैसे ही होते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. आइए इस खबर में जानें...

पेट का कैंसर कैसे होता है?
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) के अनुसार, पेट का कैंसर तब होता है जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक एक सामान्य बैक्टीरिया पेट की कोशिकाओं के डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन के माध्यम से पेट में प्रवेश करता है. यह बैक्टीरिया, जिसे एच. पाइलोरी भी कहा जाता है, पेट में सूजन, अल्सर, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी), गैस्ट्राइटिस, एपस्टीन-बार वायरस इंफेक्शन और हाइपरएसिडिटी का कारण बनता है. यह जीवाणु पेट के कैंसर का एकमात्र कारण नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फास्ट फूड खाने से गैस्ट्रिक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा, अधिक नमक का सेवन, स्मोकिंग, शराब का सेवन और पेट के कैंसर का पारिवारिक इतिहास भी इस कैंसर में योगदान दे सकता है.

ये हैं पेट का कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर के शुरूआती लक्षण, जिसे नजरअंदाज करना काफी भारी पड़ सकता है...
डॉक्टरों का कहना है कि अगर आपको पीलिया, भूख न लगना, प्री-डायबिटीज और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण दिखाई दें, तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. इसलिए, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो सतर्क हो जाएं. उनका कहना है कि बेहतर होगा कि आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जांच करवाएं...

एनएचएस इन्फॉर्म के मुताबिक, पेट के कैंसर के शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. लेकिन, जब लक्षण दिखाई देते हैं, तो उनमें अपच और पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द के साथ-साथ...

  • खाने के बाद पेट फूलना
  • थोड़ा सा खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना
  • भूख न लगना
  • सीने में जलन
  • अपच
  • मतली
  • उल्टी
  • अचानक वजन कम होना
  • लगातार बहुत थकान महसूस होना
  • काला मल

अगर आपको ये लक्षण और संकेत दिखाई दें, तो बिना देर किए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें. पेट के कैंसर के ट्यूमर को सर्जरी से निकालना जरूरी होता है. जरूरत पड़ने पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी जरूरी होती है. इसलिए, विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बीमारी का जल्द पता चल जाए और तुरंत इलाज हो जाए, तो जान को कोई खतरा नहीं होता. इसलिए, इस कैंसर से बचने के लिए, स्वस्थ आहार अपनाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फल खाने चाहिए. इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि रोजाना व्यायाम करने से इस बीमारी के होने का खतरा कम होता है.

