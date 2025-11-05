ETV Bharat / health

अगर शरीर में दिखने लगें ये छोटे-छोटे संकेत तो समझ लीजिए कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसे न करें नजरअंदाज

जब एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसेल्स में मौजूद होता है, तो यह ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आता...

What are the signs of increased cholesterol level in the body, know the causes of high cholesterol and
अगर शरीर में दिखने लगें ये छोटे-छोटे संकेत तो समझ लीजिए कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसे न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 1:57 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

खून में कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल (खराब LDL) शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है. कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है, जो आम तौर पर सेल मेंब्रेन और हार्मोन (जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन) के निर्माण के लिए जरूरी होता है. यह विटामिन D के synthesis और पित्त अम्लों (bile acids) के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वसा के पाचन में मदद करते हैं. हालांकि, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा लेवल ब्लड वेसेल्स को संकीर्ण कर सकता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर शुरुआती फेज में कोई लक्षण नहीं दिखाता है. बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है. हालांकि, कुछ चेतावनी संकेतों को पहचानने से इस खतरे को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है. कई शोध से पता चला है कि लाइफस्टाइल, जेनेटिक इफेक्ट और अन्य हेल्थ कंडीशन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को निर्धारित करती हैं. आइए शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 मुख्य लक्षणों पर गौर करें...

हाई कोलेस्ट्रॉल के शुरुआती लक्षण

What are the signs of increased cholesterol level in the body, know the causes of high cholesterol and
अगर शरीर में दिखने लगें ये छोटे-छोटे संकेत तो समझ लीजिए कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसे न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)

ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन (BHF) के मुताबिक इस प्रकार है हाई कोलेस्ट्रॉल के गंभीर लक्षण...

  • सीने में दर्द (एनजाइना)- हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है. एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में फैट, कोलेस्ट्रॉल, और अन्य पदार्थों का जमा होना है. इसे धमनियों का सख्त होना भी कहते हैं. यह एक हार्ट डिजीज है, लेकिन इससे पूरे शरीर की धमनियां प्रभावित हो सकती हैं.
  • सांस की तकलीफ- हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण लो ब्लड फ्लो हो सकता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई को सीमित कर सकता है, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान या सपाट लेटने पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
  • लगातार थकान और सांस फूलना- हाई कोलेस्ट्रॉल धमनियों को संकुचित कर देता है, जिससे मांसपेशियों और अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है. इस प्रकार, दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे थकान और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं. इसे नजरअंदाज करने से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है.
  • हाथ-पैरों में सुन्नपन, झुनझुनी या दर्द- कोलेस्ट्रॉल प्लाक पैरों की ब्लड वेसल्स को भी ब्लॉक कर सकता है. इस स्थिति को परिधीय धमनी रोग (पीएडी) कहा जाता है. चलते या एक्सरसाइज करते समय आपको पैरों में भारीपन या जलन महसूस हो सकती है. आराम करने के बाद दर्द आमतौर पर कम हो जाता है, लेकिन अगर समस्या बढ़ जाती है, तो आपको खड़े होने पर भी दर्द हो सकता है. इस प्रकार का दर्द शरीर के अन्य भागों में धमनी संबंधी समस्याओं का भी संकेत हो सकता है. धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हाथों और पैरों में रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है, जिससे सुन्नता, झुनझुनी या दर्द हो सकता है.
  • जैथोमास- ये स्किन के नीचे फैट का जमाव होते हैं, जो अक्सर कोहनी, घुटनों या नितंबों पर पीले रंग की गांठ या उभार के रूप में दिखाई देते हैं.
  • जैथेलास्मा- आंखों के आस-पास कोलेस्ट्रॉल का जमाव, पलकों पर पीले रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देना, हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत भी हो सकता है.
  • हार्ट अटैक और स्ट्रोक- गंभीर मामलों में, हाई कोलेस्ट्रॉल एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण बन सकता है, जिससे खून के थक्के बन सकते हैं और धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं, जिससे दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है.
  • स्ट्रोक के लक्षण- इनमें चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक सुन्नता या कमजोरी, भ्रम, बोलने या भाषण को समझने में परेशानी और दृष्टि संबंधी समस्याएं शामिल हो सकती हैं.

हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण

What are the signs of increased cholesterol level in the body, know the causes of high cholesterol and
अगर शरीर में दिखने लगें ये छोटे-छोटे संकेत तो समझ लीजिए कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसे न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)

अनहेल्दी डाइट
सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, फूल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, तले हुए फूड, मीठे बेकरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं. ऐसे में मछली, मेवे, जैतून का तेल आदि जैसे हेल्दी फैट का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

व्यायाम की कमी
एक्सरसाइज एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे खून में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, व्यायाम की कमी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाती है. इसलिए, पैदल चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसे व्यायाम रोजाना करने से हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है.

जेनेटिक इफेक्ट
कुछ मामलों में, कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक होता है. पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (FH) एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जन्म से ही LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं

सीने में दर्द, जिसे एनजाइना भी कहा जाता है. अगर दिल को ब्लड सप्लाइ करने वाली धमनियां प्रभावित होती हैं, तो इससे सीने में दर्द हो सकता है. जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है.

दिल का दौरा- अगर प्लाक फट जाए या टूट जाए, तो खून का थक्का बन सकता है. थक्का उस जगह पर ब्लड फ्लो को रोक सकता है जहां से वह टूटा था. या यह पूरी तरह से टूटकर दूर की आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है. अगर दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है, तो दिल का दौरा पड़ता है. दिल का दौरा एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए.

स्ट्रोक- स्ट्रोक तब होता है जब खून का थक्का ब्रेन के किसी हिस्से में खून के बहाव को ब्लॉक कर देता है. यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए.

ध्यान देने वाली बात
स्मोकिंग और शराब- स्मोकिंग एचडीएल को कम करता है और एलडीएल को बढ़ाता है. ज्यादा शराब का सेवन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाता है. हाई कोलेस्ट्रॉल क्रोनिक हेल्थ कंडीशन बढ़ाता है. डाइट में बदलाव, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग और शराब का सेवन कम करने और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलर टेस्ट करवाकर इस खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS
CAUSES OF HIGH CHOLESTEROL
हाई कोलेस्ट्रॉल के चेतावनी संकेत
खराब LDL
WARNING SIGNS OF HIGH CHOLESTEROL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.