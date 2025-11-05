ETV Bharat / health

अगर शरीर में दिखने लगें ये छोटे-छोटे संकेत तो समझ लीजिए कि बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसे न करें नजरअंदाज (GETTY IMAGES)

खून में कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल (खराब LDL) शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है. कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है, जो आम तौर पर सेल मेंब्रेन और हार्मोन (जैसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन) के निर्माण के लिए जरूरी होता है. यह विटामिन D के synthesis और पित्त अम्लों (bile acids) के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वसा के पाचन में मदद करते हैं. हालांकि, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा लेवल ब्लड वेसेल्स को संकीर्ण कर सकता है, जिससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर शुरुआती फेज में कोई लक्षण नहीं दिखाता है. बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है. हालांकि, कुछ चेतावनी संकेतों को पहचानने से इस खतरे को जल्दी पहचानने में मदद मिल सकती है. कई शोध से पता चला है कि लाइफस्टाइल, जेनेटिक इफेक्ट और अन्य हेल्थ कंडीशन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को निर्धारित करती हैं. आइए शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के 5 मुख्य लक्षणों पर गौर करें...

अनहेल्दी डाइट

सैचुरेटेड और ट्रांस फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मांस, फूल फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, तले हुए फूड, मीठे बेकरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड स्नैक्स एलडीएल या खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं. ऐसे में मछली, मेवे, जैतून का तेल आदि जैसे हेल्दी फैट का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

व्यायाम की कमी

एक्सरसाइज एचडीएल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे खून में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है. हालांकि, व्यायाम की कमी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और खराब कोलेस्ट्रॉल के जमाव को बढ़ाती है. इसलिए, पैदल चलना, तैरना या साइकिल चलाना जैसे व्यायाम रोजाना करने से हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है.

जेनेटिक इफेक्ट

कुछ मामलों में, कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक होता है. पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया (FH) एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें जन्म से ही LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है.

हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याएं

सीने में दर्द, जिसे एनजाइना भी कहा जाता है. अगर दिल को ब्लड सप्लाइ करने वाली धमनियां प्रभावित होती हैं, तो इससे सीने में दर्द हो सकता है. जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है.

दिल का दौरा- अगर प्लाक फट जाए या टूट जाए, तो खून का थक्का बन सकता है. थक्का उस जगह पर ब्लड फ्लो को रोक सकता है जहां से वह टूटा था. या यह पूरी तरह से टूटकर दूर की आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है. अगर दिल के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है, तो दिल का दौरा पड़ता है. दिल का दौरा एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए.

स्ट्रोक- स्ट्रोक तब होता है जब खून का थक्का ब्रेन के किसी हिस्से में खून के बहाव को ब्लॉक कर देता है. यह भी एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए.

ध्यान देने वाली बात

स्मोकिंग और शराब- स्मोकिंग एचडीएल को कम करता है और एलडीएल को बढ़ाता है. ज्यादा शराब का सेवन कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी बढ़ाता है. हाई कोलेस्ट्रॉल क्रोनिक हेल्थ कंडीशन बढ़ाता है. डाइट में बदलाव, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग और शराब का सेवन कम करने और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलर टेस्ट करवाकर इस खतरे को नियंत्रित किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)