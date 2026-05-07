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क्या धूप में निकलते ही तेजी से जलने लगती है आपकी स्किन? कहीं इस दुर्लभ और गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं?

क्या धूप में निकलते ही तेजी से जलने लगती है आपकी स्किन? कहीं इस दुर्लभ और गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? ( CANVA )

एक आम समस्या है धूप के प्रति सेंसिटिविटी के कारण स्किन का तेजी से जलना, जिसे 'सनबर्न' कहते हैं. यह अक्सर 'फोटोडर्मेटोसिस' (सूरज से होने वाली एलर्जी) या 'ल्यूपस' जैसी ऑटोइम्यून बीमारियों के कारण होता है, इससे प्रभावित लोगों को तेज गर्मी के संपर्क में आने पर त्वचा में लालिमा, सूजन, खुजली और फफोले पड़ने जैसी समस्याओं का अनुभव हो सकता है. आमतौर पर, शरीर इस स्थिति को अपने आप ठीक कर लेता है. हालांकि, यदि शरीर इस समस्या को स्वाभाविक रूप से ठीक करने में असमर्थ रहता है, तो यह 'जेरोडर्मा पिगमेंटोसम' (XP) का एक गंभीर संकेत हो सकता है.

क्या है जेरोडर्मा पिगमेंटोसम?

जेरोडर्मा पिगमेंटोसम (XP) एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर जेनेटिक बीमारी है जिसमें त्वचा और आंखें सूरज की रोशनी में मौजूद अल्ट्रावॉयलेट (UV) किरणों के प्रति हाइपरसेंसिटिव हो जाती हैं. इस कंडीशन में, शरीर UV किरणों से होने वाले DNA डैमेज को रिपेयर नहीं कर पाता, जिससे स्किन कैंसर और समय से पहले बुढ़ापा जैसी गंभीर समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है. इस कंडीशन से परेशान कुछ लोगों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं. बता दें, यह अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन सूरज की रोशनी के साथ-साथ कुछ तरह की आर्टिफिशियल लाइट में भी पाया जा सकता है.

जेरोडर्मा पिगमेंटोसम कैसे होती है?

जेरोडर्मा पिगमेंटोसम (XP) एक दुर्लभ, जेनेटिक कंडिशन है जो आपको अपने माता-पिता से विरासत में मिलती है. XP से पीड़ित व्यक्ति, अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन (UVR) के कारण शरीर को होने वाले नुकसान की प्रभावी ढंग से मरम्मत नहीं कर पाता है, यह रेडिएशन दिन की रोशनी में हर समय मौजूद रहता है. XP एक जीवन भर रहने वाली स्थिति है. वर्तमान में इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है, लेकिन XP को कंट्रोल करने के तरीके मौजूद हैं.

जेरोडर्मा पिगमेंटोसम (XP) एक गंभीर जेनेटिक बीमारी है जो जन्म से होती है, लेकिन इसके लक्षण आमतौर पर बचपन में धूप में रहने के बाद धीरे-धीरे दिखने लगते हैं. यह एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है, जिसका अर्थ है कि बच्चे को रोग होने के लिए माता और पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन विरासत में मिलना आवश्यक है. अगर माता-पिता दोनों कैरियर हैं, तो हर बच्चे में XP होने का 25 फीसदी चांस होता है.

जेरोडर्मा पिगमेंटोसम के लक्षण और संकेत

XP से पीड़ित लोगों में इनमें से कुछ या सभी लक्षण और संकेत हो सकते हैं, जैसे कि...