किडनी फेल होने के शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं? भारत में किडनी फेल होना कितना आम है? जानिए
किडनी की बीमारी एक बहुत ही गंभीर स्थिति है और अक्सर इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते. किडनी की बीमारी के पांच फेज होते हैं...
Published : March 13, 2026 at 3:35 PM IST
किडनी शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है, ये खून को छानकर उसमें से जहरीले पदार्थ, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और एसिड—और साथ ही अतिरिक्त पानी को पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाती हैं. इसके साथ ही किडनी शरीर में पानी और खनिजों (जैसे सोडियम और पोटेशियम) का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन D को एक्टिव करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं.
किडनी पेट के पीछे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर और निचली पसलियों के नीचे स्थित, सेम के आकार के और मुट्ठी जितने बड़े दो अंग होते हैं. इनके मुख्य कार्य ब्लड को छानना, पेशाब के रूप में शरीर से ज्यादा पानी और बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और शरीर के भीतर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना है. आमतौर पर, दो किडनी होती हैं, हालांकि, केवल एक हेल्दी किडनी के साथ भी सामान्य जीवन जीना संभव है.
हालांकि, जब किडनी काम करना बंद कर देती है या फेल हो जाती है, तब शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं. इसके कारण थकान, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना, त्वचा में खुजली और पेशाब करने की आदतों में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इस स्थिति को समय पर और सही इलाज जैसे डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.
किडनी फेलियर क्या है?
किडनी फेलियर (रीनल फेलियर) का मतलब है कि किडनी खून से बेकार पदार्थों और एक्सेस लिक्विड को छानने में असमर्थ हो जाती हैं, यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब किडनी की 85–90 फीसदी कार्यक्षमता खत्म हो चुकी होती है. यह स्थिति अचानक (एक्यूट रूप से) या धीरे-धीरे (क्रोनिक रूप से) विकसित हो सकती है. इसके मुख्य कारण अनकंट्रोल ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हैं, और इसके इलाज के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है.
एंड-स्टेज किडनी डिजीज (ESKD) या स्टेज 5 सीकेडी किडनी फेलियर की सबसे गंभीर अवस्था है, जहां किडनी की कार्यक्षमता से कम हो जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं. बिना डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के यह जानलेवा होता है. उचित इलाज और सही जीवनशैली से, मरीज इस स्थिति के बावजूद एक अच्छी और सक्रिय जिंदगी जी सकते हैं.
भारत में किडनी फेलियर कितना आम है?
भारत में किडनी फेलियर एक बेहद गंभीर और आम समस्या है. यहां 13 करोड़ से अधिक लोग किडनी की बीमारियों से प्रभावित हैं, और यह चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश है.
किडनी की बीमारी (End-stage renal disease) के पांच फेज कौन से हैं?
आपके अनुमानित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट (eGFR) के अनुसार किडनी की बीमारी के 5 फेज होते हैं. बता दें eGFR यह एक ब्लड टेस्ट होता है. आपका eGFR इस बात का हिसाब होता है कि आपकी किडनी चीजों को कितनी अच्छी तरह से फिल्टर करती हैं. एक सामान्य eGFR 90 से ज्यादा होता है. सबसे कम eGFR 0 होता है, जिसका मतलब है कि किडनी का कोई भी काम बाकी नहीं बचा है.
किडनी डिजीज के पांच फेज eGFR (ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट) पर आधारित होते हैं, जो किडनी के कार्य करने की क्षमता दर्शाते हैं, जो इस प्रकार है...
- फेज I. आपका GFR 90 से ज्यादा होता है. इस फेज में, आपकी किडनी को हल्का नुकसान होता है, लेकिन वे अभी भी सामान्य रूप से काम करती हैं.
- फेज II. आपका GFR 60 जितना कम या 89 जितना ज्यादा हो सकता है. आपको फेज I की तुलना में किडनी को ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन वे अभी भी अच्छी तरह से काम करती हैं.
- फेज III. आपका GFR 30 जितना कम या 59 जितना ज्यादा हो सकता है. आपकी किडनी के काम करने की क्षमता में हल्का या गंभीर नुकसान हो सकता है.
- फेज IV. आपका GFR 15 जितना कम या 29 जितना ज्यादा हो सकता है. आपकी किडनी के काम करने की क्षमता में गंभीर नुकसान होता है.
- फेज V. आपका GFR 15 से कम होता है. आपकी किडनी पूरी तरह से फेल होने के करीब या उसी स्थिति में होती हैं. आम तौर पर, इसी समय आपको लक्षण दिखाई देने लगते हैं. आपका GFR 60 जितना कम या 89 जितना ज्यादा हो सकता है. स्टेज I की तुलना में आपकी किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन वे अभी भी ठीक से काम करती हैं.
किडनी फेल होने के शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं?
किडनी की बीमारी के शुरुआती फेजों में कई लोगों को बहुत कम या कोई लक्षण महसूस नहीं होते हैं. हालांकि, क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) तब भी नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही आप खुद को ठीक महसूस कर रहे हों.
किडनी फेल होने के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो आपको नीचे दिए गए एक या एक से अधिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं:
- बहुत ज्यादा थकान (कमजोरी)
- जी मिचलाना और उल्टी होना
- उलझन या ध्यान लगाने में दिक्कत होना
- सूजन (एडिमा), खासकर आपके हाथों, टखनों या चेहरे के आस-पास
- पेशाब करने की आदत में बदलाव
- ऐंठन (मांसपेशियों में खिंचाव)
- त्वचा का सूखा या खुजलीदार होना
- भूख कम लगना, या खाने का स्वाद मेटैलिक जैसा लगना
किडनी फेल होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं?
- किडनी फेल होने की समस्या किसी को भी हो सकती है. हालांकि, अगर आपमें ये बातें हैं, तो आपको किडनी फेल होने का ज्यादा खतरा हो सकता है, जैसे कि
- अगर आपको डायबिटीज है
- यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) है
- अगर आपको दिल की बीमारी है
- अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही है
- यदि आपकी किडनी की बनावट असामान्य है
- यदि आप अश्वेत हैं
- अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है
- यदि आप लंबे समय से दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं, जिनमें बिना डॉक्टर की पर्ची के मिलने वाली दवाएं, जैसे कि नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) भी शामिल हैं.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)