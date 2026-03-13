ETV Bharat / health

किडनी फेल होने के शुरुआती चेतावनी संकेत क्या हैं? भारत में किडनी फेल होना कितना आम है? जानिए

किडनी शरीर का एक बहुत जरूरी अंग है, ये खून को छानकर उसमें से जहरीले पदार्थ, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन और एसिड—और साथ ही अतिरिक्त पानी को पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकाती हैं. इसके साथ ही किडनी शरीर में पानी और खनिजों (जैसे सोडियम और पोटेशियम) का संतुलन बनाए रखने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए विटामिन D को एक्टिव करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं.

किडनी पेट के पीछे, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर और निचली पसलियों के नीचे स्थित, सेम के आकार के और मुट्ठी जितने बड़े दो अंग होते हैं. इनके मुख्य कार्य ब्लड को छानना, पेशाब के रूप में शरीर से ज्यादा पानी और बेकार पदार्थों को बाहर निकालना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और शरीर के भीतर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना है. आमतौर पर, दो किडनी होती हैं, हालांकि, केवल एक हेल्दी किडनी के साथ भी सामान्य जीवन जीना संभव है.

हालांकि, जब किडनी काम करना बंद कर देती है या फेल हो जाती है, तब शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं. इसके कारण थकान, सूजन, सांस लेने में तकलीफ, जी मिचलाना, त्वचा में खुजली और पेशाब करने की आदतों में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं. इस स्थिति को समय पर और सही इलाज जैसे डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट और लाइफस्टाइल में बदलाव के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है.

किडनी फेलियर क्या है?

किडनी फेलियर (रीनल फेलियर) का मतलब है कि किडनी खून से बेकार पदार्थों और एक्सेस लिक्विड को छानने में असमर्थ हो जाती हैं, यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब किडनी की 85–90 फीसदी कार्यक्षमता खत्म हो चुकी होती है. यह स्थिति अचानक (एक्यूट रूप से) या धीरे-धीरे (क्रोनिक रूप से) विकसित हो सकती है. इसके मुख्य कारण अनकंट्रोल ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर हैं, और इसके इलाज के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है.

एंड-स्टेज किडनी डिजीज (ESKD) या स्टेज 5 सीकेडी किडनी फेलियर की सबसे गंभीर अवस्था है, जहां किडनी की कार्यक्षमता से कम हो जाती है और शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं. बिना डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के यह जानलेवा होता है. उचित इलाज और सही जीवनशैली से, मरीज इस स्थिति के बावजूद एक अच्छी और सक्रिय जिंदगी जी सकते हैं.

भारत में किडनी फेलियर कितना आम है?

भारत में किडनी फेलियर एक बेहद गंभीर और आम समस्या है. यहां 13 करोड़ से अधिक लोग किडनी की बीमारियों से प्रभावित हैं, और यह चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रभावित देश है.