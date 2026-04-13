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हर्निया के शुरुआती लक्षण और कारण क्या हैं? कितनी गंभीर होती है यह बीमारी, जानें यहां?

क्या आपको खांसते या वजन उठाते समय अपने पेट या जांघ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है या उस जगह पर कोई गांठ महसूस होती है? अगर ऐसा है, तो आपको हर्निया हो सकता है. आज इस खबर में, विस्तार से जानें कि हर्निया आखिर क्या है, साथ ही इसके लक्षण और कारणों के बारे में भी जानें...

हर्निया क्या है?

एक ऐसी कंडीशन जिसमें शरीर का कोई अंदरूनी हिस्सा (अक्सर आंत या फैट का हिस्सा) मसल या टिशू की दीवार के किसी कमजोर हिस्से या छेद से बाहर निकल आता है. यह आमतौर पर पेट में या जांघों के बीच (ग्रोइन) एक अजीब गांठ या सूजन के रूप में दिखता है. हर्निया जन्म से नैचुरली हो सकता है, या समय के साथ पेट और पेल्विक दीवारों पर दबाव और खिंचाव के कारण, या चोट लगने, या पिछली सर्जरी के बाद कमजोरी (जिसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं) के कारण हो सकता है.

पेट की दीवार एक मुश्किल बनावट है जो स्किन, फैट, मसल्स और मजबूत फेशिया से बनी होती है जो अंगों की रक्षा करती है. जब इसमें कोई खराबी होती है, तो पेट के अंदर का दबाव अंगों को पेरिटोनियम की एक थैली में धकेल देता है, जिसे हर्निया कहते हैं. यह आमतौर पर कमजोर मसल्स या फेशिया के कारण होता है. जब पेरिटोनियम स्किन के नीचे जगह बनाती है, तो उसे हर्निया की थैली (sac) कहते हैं. समय के साथ, दबाव के कारण यह खराबी और थैली दोनों बढ़ सकते हैं. जिससे पेट की दीवार पर दबाव पड़ने से वह बैलेंस नहीं कर पाता और सांस लेने में दिक्कत के साथ खांसने पर दर्द महसूस होता है.

हर्निया के क्या है लक्षण?

कुछ हर्निया में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कई मामलों में, लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जो हर्निया के साइज, जगह और उभार पर निर्भर करता है. आम लक्षणों में सूजन और दर्द शामिल हैं, और दर्द की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है. अगर हर्निया में आंतें भी शामिल हैं, तो आपको पेट से जुड़े (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) लक्षण भी हो सकते हैं. इसके साथ ही आपको इनमें से कुछ या सभी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि...

हर्निया वाली जगह पर कोई सख्त या हार्ड उभार महसूस होना

उभार वाली जगह पर तेज दर्द होना

त्वचा का लाल होना या त्वचा में कोई अन्य नया बदलाव दिखना

अगर रुकावट (obstruction) है, तो जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट फूलना या बड़ा होना, और मल या गैस का कम या बिल्कुल भी बाहर न निकलना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं

क्या महिलाओं में हर्निया के लक्षण पुरुषों में हर्निया के लक्षणों से अलग होते हैं?

आमतौर पर नहीं, लेकिन कुछ अपवाद हैं. उदाहरण के लिए, कभी-कभी जांघ का हर्निया जननांगों तक फैल जाता है. इससे टेस्टिकल्स वाले पुरुषों में टेस्टिकल्स में सूजन हो सकती है. जांघ का हर्निया महिलाओं में ज्यादा आम है और इससे जांघ में दिखाई न देने वाला, बिना वजह दर्द हो सकता है.