हर्निया के शुरुआती लक्षण और कारण क्या हैं? कितनी गंभीर होती है यह बीमारी, जानें यहां?
हर्निया तब होता है जब कोई अंग या दूसरा टिशू, मसल्स या कनेक्टिव टिशू में पहले से मौजूद छेद या कमजोरी की वजह से रुकावट...
Published : April 13, 2026 at 5:57 PM IST
क्या आपको खांसते या वजन उठाते समय अपने पेट या जांघ के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है या उस जगह पर कोई गांठ महसूस होती है? अगर ऐसा है, तो आपको हर्निया हो सकता है. आज इस खबर में, विस्तार से जानें कि हर्निया आखिर क्या है, साथ ही इसके लक्षण और कारणों के बारे में भी जानें...
हर्निया क्या है?
एक ऐसी कंडीशन जिसमें शरीर का कोई अंदरूनी हिस्सा (अक्सर आंत या फैट का हिस्सा) मसल या टिशू की दीवार के किसी कमजोर हिस्से या छेद से बाहर निकल आता है. यह आमतौर पर पेट में या जांघों के बीच (ग्रोइन) एक अजीब गांठ या सूजन के रूप में दिखता है. हर्निया जन्म से नैचुरली हो सकता है, या समय के साथ पेट और पेल्विक दीवारों पर दबाव और खिंचाव के कारण, या चोट लगने, या पिछली सर्जरी के बाद कमजोरी (जिसे इंसिजनल हर्निया कहते हैं) के कारण हो सकता है.
पेट की दीवार एक मुश्किल बनावट है जो स्किन, फैट, मसल्स और मजबूत फेशिया से बनी होती है जो अंगों की रक्षा करती है. जब इसमें कोई खराबी होती है, तो पेट के अंदर का दबाव अंगों को पेरिटोनियम की एक थैली में धकेल देता है, जिसे हर्निया कहते हैं. यह आमतौर पर कमजोर मसल्स या फेशिया के कारण होता है. जब पेरिटोनियम स्किन के नीचे जगह बनाती है, तो उसे हर्निया की थैली (sac) कहते हैं. समय के साथ, दबाव के कारण यह खराबी और थैली दोनों बढ़ सकते हैं. जिससे पेट की दीवार पर दबाव पड़ने से वह बैलेंस नहीं कर पाता और सांस लेने में दिक्कत के साथ खांसने पर दर्द महसूस होता है.
हर्निया के क्या है लक्षण?
- कुछ हर्निया में कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन कई मामलों में, लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जो हर्निया के साइज, जगह और उभार पर निर्भर करता है. आम लक्षणों में सूजन और दर्द शामिल हैं, और दर्द की तीव्रता अलग-अलग हो सकती है. अगर हर्निया में आंतें भी शामिल हैं, तो आपको पेट से जुड़े (गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल) लक्षण भी हो सकते हैं. इसके साथ ही आपको इनमें से कुछ या सभी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि...
- हर्निया वाली जगह पर कोई सख्त या हार्ड उभार महसूस होना
- उभार वाली जगह पर तेज दर्द होना
- त्वचा का लाल होना या त्वचा में कोई अन्य नया बदलाव दिखना
- अगर रुकावट (obstruction) है, तो जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट फूलना या बड़ा होना, और मल या गैस का कम या बिल्कुल भी बाहर न निकलना जैसे लक्षण भी हो सकते हैं
क्या महिलाओं में हर्निया के लक्षण पुरुषों में हर्निया के लक्षणों से अलग होते हैं?
आमतौर पर नहीं, लेकिन कुछ अपवाद हैं. उदाहरण के लिए, कभी-कभी जांघ का हर्निया जननांगों तक फैल जाता है. इससे टेस्टिकल्स वाले पुरुषों में टेस्टिकल्स में सूजन हो सकती है. जांघ का हर्निया महिलाओं में ज्यादा आम है और इससे जांघ में दिखाई न देने वाला, बिना वजह दर्द हो सकता है.
रिड्यूसिबल हर्निया vs इनकार्सर्ड हर्निया
- रिड्यूसिबल हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेट की मसल्स की कमजोरी की वजह से कोई ऑर्गन (जैसे इंटेस्टाइन) बाहर की ओर निकल आता है, लेकिन लेटने, आराम करने या दबाने पर यह उभार पेट के अंदर वापस चला जाता है. यह हर्निया का एक आम शुरुआती लक्षण है, जो अक्सर खांसने या खड़े होने पर दिखता है और लेटने पर गायब हो जाता है, लेकिन इसका इलाज आवश्यक है क्योंकि यह बढ़ सकता है.
- वहीं, इनकार्सर्ड हर्निया वह कंडीशन है जिसमें हर्निया का टिशू पेट की मसल्स में फंस जाता है और वापस अंदर नहीं जाता है. अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए, तो यह स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बन सकता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट के कारण बहुत ज्यादा दर्द, जी मिचलाना, उल्टी, बुखार और आंतों में रुकावट जैसी जानलेवा कंडीशन हो सकती हैं. फंसी हुई हर्निया हमेशा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन इनकी जांच करवानी चाहिए क्योंकि अगर इनका इलाज न किया जाए तो ये खतरनाक हो सकती हैं.
- इनकार्सरेटेड (फंसे हुए) हर्निया एक मेडिकल इमरजेंसी है जिससे गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि कि स्ट्रैंगुलेशन (रक्त आपूर्ति बंद होना), आंतों में रुकावट (आंत्र अवरोध), और गैंग्रीन (ऊतकों का मरना). ऐसा तब होता है जब आंत या दूसरा टिशू मसल की दीवार में फंस जाता है और वापस अंदर नहीं जा पाता, जिससे बहुत दर्द और जानलेवा हालात हो सकते हैं.
हर्निया के प्रकार और स्थान
यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ हर्निया एक से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं.
हर्निया अलग-अलग होते हैं, जैसे कि...
- इंगुइनल हर्निया- इंगुइनल हर्निया सबसे आम प्रकार का हर्निया है, जो सभी हर्नियाओं का 75 फीसदी होता है. यह ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है. यह तब होता है जब आपकी आंत का एक हिस्सा आपकी जांघ के भीतरी हिस्से में स्थित इंगुइनल कैनाल में बाहर निकल आता है.
- फीमोरल हर्निया- फीमोरल हर्निया एक कम आम प्रकार का ग्रोइन हर्निया है जो फीमोरल कैनाल में होता है, जो इंगुइनल कैनाल के नीचे स्थित होती है. वसा ऊतक बाहर निकल सकता है.
- हाइटल हर्निया- हाइटल हर्निया एक और आम प्रकार का हर्निया है जो जीवनकाल में हो सकता है. यह तब होता है जब डायफ्राम में मौजूद वह छेद (जहां से ग्रासनली गुजरती है) चौड़ा हो जाता है, और पेट का ऊपरी हिस्सा उस छेद से ऊपर की ओर धकेलकर छाती में आ जाता है.
- जन्मजात डायाफ्रामिक हर्निया- जन्मजात डायाफ्रामिक हर्निया एक गंभीर जन्म दोष है जिसमें भ्रूण के विकास के दौरान डायाफ्राम पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता है. इस वजह से, बढ़ते समय पेट के अंग छाती की गुहा में खिसक सकते हैं, जिससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है.
- इंसिजनल हर्निया - इंसिजनल हर्निया तब होता है जब पेट की दीवार में लगे पुराने चीरे से टिशू बाहर निकल आता है, जो समय के साथ कमजोर हो गया है. यह पेट की सर्जरी का एक आम साइड इफेक्ट है.
- अम्बिलिकल हर्निया- अम्बिलिकल हर्निया तब होता है जब आपकी आंत का एक हिस्सा नाभि के पास पेट की दीवार में एक छेद से बाहर निकलता है. ज्यादातर अम्बिलिकल हर्निया जन्मजात होते हैं.
- वेंट्रल हर्निया- वेंट्रल हर्निया पेट की सामने वाली दीवार से होने वाला कोई भी हर्निया है. इसमें अम्बिलिकल हर्निया और इनसिजनल हर्निया शामिल हैं. 'एपिगैस्ट्रिक हर्निया' नाभि के ऊपर होने वाला वेंट्रल हर्निया है.
- पेरिनियल हर्निया- पेरिनियल हर्निया तब होता है जब कोई अंग या टिशू पेल्विक फ्लोर में किसी छेद या कमजोरी के जरिए पेट की कैविटी में चला जाता है. ये हर्निया काफी कम होते हैं.
हर्निया कितने आम हैं?
कुल मिलाकर, हर्निया आम हैं, हालांकि कुछ तरह के हर्निया दूसरों की तुलना में ज्यादा आम हैं. लगभग 25 फीसदी पुरुषों को इंग्वाइनल हर्निया होता है. अमेरिका में लगभग 20 फीसदी लोगों और 50 साल से ज्यादा उम्र के 50 फीसदी लोगों को हाइटल हर्निया होता है. लगभग 15 फीसदी नए जन्मे बच्चों को जन्मजात हर्निया होता है, जिनमें से ज्यादातर अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं. इंसिजनल हर्निया लगभग 10 फीसदी होते हैं, और बाकी सभी तरह के हर्निया लगभग 10 फीसदी होते हैं.
हर्निया कितना गंभीर है?
ज्यादातर हर्निया गंभीर नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में हो सकते हैं. समय के साथ उनकी गंभीरता भी बढ़ सकती है. हर्निया तब गंभीर हो जाता है जब वह उस छेद में फंस जाता है जिससे वह निकला था और वापस अंदर नहीं जा सकता. इससे दर्द हो सकता है, और गंभीर मामलों में, टिशू में खून की सप्लाई बंद हो सकती है, जिससे नेक्रोसिस (टिशू की मौत) हो सकता है. क्योंकि हर्निया समय के साथ बिगड़ता है, इसलिए ज्यादातर मामलों में जल्द ही सर्जरी की जरूरत होती है.
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