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कितने तरह की होती हैं कैंसर सेल्स? बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का अंतर जानें

हमारा शरीर खरबों सेल्स से बना है जो नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस के अनुसार उम्र बढ़ने, विभाजित होने और मरने के साथ-साथ बढ़ते हैं. हालांकि, जब...

What are the different types of cancer cells? Find out the difference between benign and malignant tumors.
कितने तरह की होती हैं कैंसर सेल्स? बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच का अंतर जानें (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 7, 2026 at 1:27 PM IST

6 Min Read
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आजकल कैंसर कम उम्र के लोगों में भी तेजी से फैल रहा है. मेडिकल रिसर्च के अनुसार, आधुनिक जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक मुख्य रूप से इस खतरनाक ट्रेंड के लिए जिम्मेदार हैं. नेशनल कैंसर इंस्टिट्यूट का कहना है कि लगातार स्क्रीन के सामने काम करना, नींद की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है. इस वजह से लोग कम उम्र में ही कैंसर और अन्य खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं.

कैंसर रिसर्च यूके के मुताबिक, हमारा शरीर अरबों सेल्स से बना है. ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है. ये सेल्स मिलकर हमारे शरीर में टिशू बनाते हैं. इसके बाद, अलग-अलग टिशू मिलकर दिल, दिमाग और फेफड़े जैसे अंग बनाते हैं. असल में, सभी टिशू सेल्स के ग्रुप होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में अंतर उन अंगों के अलग-अलग कामों की वजह से होता है जिन्हें वे बनाते हैं. उदाहरण के लिए, क्योंकि नर्व और मसल्स अलग-अलग रोल निभाते हैं, इसलिए उनके सेल्स का स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से अलग होता है. सीधे शब्दों में कहें तो, किसी अंग का काम उसके टिशू (स्ट्रक्चर) का नेचर तय करता है. बायोलॉजी में, इसे 'स्ट्रक्चर और काम के बीच का रिश्ता' कहा जाता है.

What are the different types of cancer cells? Find out the difference between benign and malignant tumors.
कैंसर के पांच मुख्य प्रकार (GETTY IMAGES)

कैंसर के पांच मुख्य प्रकार
कैंसर कोशिकाओं के अंदर DNA में बदलाव (म्यूटेशन) के कारण होता है. कोशिका के अंदर का DNA कई अलग-अलग जीन्स में बंटा होता है. हर जीन में कुछ निर्देश होते हैं जो कोशिका को बताते हैं कि उसे क्या काम करना है, और कैसे बढ़ना और विभाजित होना है. इन निर्देशों में गड़बड़ी होने पर कोशिका अपना सामान्य काम करना बंद कर सकती है और कैंसर वाली कोशिका बन सकती है. कैंसर 200 से ज्यादा तरह के होते हैं और उन्हें शरीर में उनके शुरू होने की जगह और उनमें शामिल सेल्स के प्रकार के आधार पर बांटा जाता है. सेल के प्रकार के आधार पर कैंसर के पांच मुख्य ग्रुप इस प्रकार हैं...

  1. कार्सिनोमा – यह कैंसर का सबसे आम प्रकार है; यह उन सेल्स (एपिथेलियल टिश्यू) में शुरू होता है जो त्वचा या अंदरूनी अंगों की बाहरी और अंदरूनी परतें बनाते हैं. इसके कई सब-टाइप होते हैं, जैसे एडेनोकार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा.
  2. सारकोमा – यह कैंसर शरीर के सपोर्टिव या कनेक्टिव टिश्यू में होता है, जैसे हड्डियां, कार्टिलेज, फैट, मांसपेशियां या रक्त वाहिकाएं.
  3. ल्यूकेमिया – यह व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है. यह उन टिश्यू में शुरू होता है जो ब्लड सेल्स बनाते हैं, जैसे बोन मैरो. इसके कारण बड़ी संख्या में असामान्य व्हाइट ब्लड सेल्स बनने लगते हैं.
  4. लिम्फोमा और मायलोमा – ये कैंसर इम्यून सिस्टम की सेल्स में शुरू होते हैं. लिम्फोमा लिम्फैटिक सिस्टम को प्रभावित करता है, जबकि मायलोमा प्लाज्मा सेल्स में होता है.
  5. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर – इन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कैंसर कहा जाता है. ये कैंसर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू में शुरू होते हैं.

क्या कैंसर से बचा जा सकता है?
कुछ तरह के कैंसर से स्मोकिंग न करके, शराब का सेवन कम करके, वजन सही रखकर, धूप से बचाव करके और वैक्सीन लगवाकर (HPV और हेपेटाइटिस B के खिलाफ) बचा जा सकता है. नियमित जांच से भी बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लगाने में मदद मिलती है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कैंसर का पता जल्दी चल जाए, तो कई तरह के कैंसर का इलाज किया जा सकता है. बचने की दर कैंसर के प्रकार, पता चलने के समय (स्टेज) और इलाज के असर पर निर्भर करती है. आधुनिक इलाज से उम्मीद और बेहतर नतीजे मिलते हैं.

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कैंसर के पांच मुख्य प्रकार (GETTY IMAGES)

कैंसर के शुरुआती लक्षण
मायो क्लिनिक के मुताबिक, कैंसर के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित हुआ है. कैंसर से जुड़े कुछ सामान्य लक्षण (जो जरूरी नहीं कि सिर्फ कैंसर के ही हों) इस प्रकार हैं...

  • थकान
  • त्वचा के नीचे गांठ या सख्त हिस्सा महसूस होना
  • वजन में बदलाव, जैसे बिना वजह वजन घटना या बढ़ना
  • त्वचा में बदलाव, जैसे त्वचा का पीला, काला या लाल पड़ना, ऐसे घाव जो ठीक न हों, या पहले से मौजूद तिल में बदलाव
  • मल या पेशाब की आदतों में बदलाव
  • लगातार खांसी या सांस लेने में तकलीफ
  • कुछ भी निगलने में तकलीफ
  • आवाज बैठना या भारी होना
  • खाना खाने के बाद लगातार अपच या बेचैनी महसूस होना
  • बिना किसी साफ वजह के मांसपेशियों या जोड़ों में लगातार दर्द
  • बिना किसी साफ वजह के लगातार बुखार या रात में पसीना आना
  • बिना किसी साफ वजह के ब्लीडिंग या शरीर पर निशान पड़ना

बिनाइन (सौम्य) और मैलिग्नेंट (घातक ट्यूमर ) ट्यूमर में क्या अंतर है?
बिनाइन ट्यूमर नॉन-कैंसरस होते हैं, वे धीरे-धीरे बढ़ते हैं और फैलते नहीं हैं. वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं, वे तेजी से बढ़ते हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकते हैं. कैंसर ट्रीटमेंट की जरूरत सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए होती है.

What are the different types of cancer cells? Find out the difference between benign and malignant tumors.
कैंसर के पांच मुख्य प्रकार (GETTY IMAGES)

डॉक्टर को कब दिखाएं
अगर आपको कोई ऐसा लक्षण दिखाई दे जो लगातार बना हुआ है और आपको चिंता में डाल रहा है, तो अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें. अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, लेकिन आप कैंसर के जोखिम को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें. उनसे पूछें कि आपके लिए कौन से कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट और प्रक्रियाएं सही रहेंगी.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

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