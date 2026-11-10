ब्लड प्रेशर कम होने के क्या है खतरनाक संकेत, जानिए क्या खाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल
हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही लो ब्लड प्रेशर को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है...
Published : November 10, 2026 at 8:53 PM IST
फिजिकल एक्टिविटी की कमी, पर्याप्त एक्सरसाइज न करना, और अनबैलेंस्ड डाइट, ये वो वजहें हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. अगर आपको भी लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है जबकि लो ब्लड प्रेशर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप गलत हैं! एक्सपर्ट्स का कहना है कि लो ब्लड प्रेशर से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर की तरह, लो ब्लड प्रेशर को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है. आइए जानें कि लो ब्लड प्रेशर के साथ आपको क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं और आपको अपनी डाइट में कौन सी खाने की चीजें शामिल करनी चाहिए.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लो ब्लड प्रेशर शरीर में खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. आम तौर पर, एक हेल्दी इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए, 90/60 mmHg या उससे कम रीडिंग को लो ब्लड प्रेशर माना जाता है. यह देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर से आम हेल्थ प्रॉब्लम और गंभीर, बुरे नतीजे, दोनों हो सकते हैं.
मेडलाइनप्लस (MedlinePlus) के अनुसार, लो ब्लड प्रेशर के लक्षणों में शामिल हैं:
- चक्कर आना, बेहोश होना
- थकान, सुस्ती
- जी मिचलाना और उल्टी आना
- दिल की धड़कन से जुड़ी समस्याएं
- सीने में दर्द
- सांस लेने में कठिनाई
- त्वचा का पीला पड़ना
- किडनी से जुड़ी समस्याएं
- धुंधला दिखाई देना
- विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना सबसे अच्छा है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ खाने की चीजें हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लाने और इसके लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं. वे बताते हैं कि विटामिन B12, फोलेट और सोडियम जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर खाना खाना, साथ ही पानी का सही सेवन करना, खास तौर पर फायदेमंद होता है.
- किशमिश: विशेषज्ञों का कहना है कि किशमिश एड्रिनल ग्रंथियों के काम करने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य बनाए रखने में सहायक है. इसे खाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगली सुबह इसे उस पानी के साथ ही खा लें.
- चुकंदर: विशेषज्ञों के अनुसार, चुकंदर में नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है. इसे जूस के रूप में या सब्जी बनाकर खाना फायदेमंद हो सकता है.
- दूध और बादाम: विशेषज्ञों का सुझाव है कि बादाम को रात भर भिगोकर नरम कर लें और फिर दूध के साथ इनका सेवन करें. इससे ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में मदद मिल सकती है.
- नमक: विशेषज्ञों का मानना है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है, उन्हें नमक का सेवन करने से फायदा होता है। नमक शरीर में पानी को रोके रखने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इस संबंध में, उनका सुझाव है कि थोड़े से नमक के साथ नींबू का रस मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिल सकती है.
- पानी: विशेषज्ञों का कहना है कि डिहाइड्रेशन लो ब्लड प्रेशर का एक मुख्य कारण है. उनका जोर इस बात पर है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों की जरूरत होती है. इसलिए, रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है. मायोक्लिनिक के एक अध्ययन के अनुसार, पानी ब्लड वॉल्यूम (रक्त की मात्रा) को बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करता है.
- लहसुन: विशेषज्ञों का कहना है कि यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है. सलाह दी जाती है कि लहसुन को अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करें या रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली खाएं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह मांसपेशियों को आराम देकर और रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में असरदार है. इसी तरह, यह भी सुझाव दिया जाता है कि जब ब्लड प्रेशर का स्तर कम हो, तो कॉफी, चॉकलेट, केला या कीवी जैसी चीजों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है.
ध्यान देने वाली बात
इसके अलावा, विशेषज्ञों का कहना है कि लो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए जीवनशैली में कुछ बदलाव जरूरी हैं. उनका सुझाव है कि एक बार में भारी भोजन करने के बजाय, थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बार-बार भोजन करने से ब्लड प्रेशर में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में मदद मिल सकती है. वे केवल ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, एक संतुलित आहार लेने पर जोर देते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो. इसी तरह, सलाह दी जाती है कि रोजमर्रा के आहार में नमक की मात्रा सही होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा और न ही बहुत कम. इसके अलावा, उनका यह भी कहना है कि रोज हल्का व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)