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ब्लड प्रेशर कम होने के क्या है खतरनाक संकेत, जानिए क्या खाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल

ब्लड प्रेशर कम होने के क्या है खतरनाक संकेत, जानिए क्या खाने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है कंट्रोल ( GETTY IMAGES )

फिजिकल एक्टिविटी की कमी, पर्याप्त एक्सरसाइज न करना, और अनबैलेंस्ड डाइट, ये वो वजहें हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है. अगर आपको भी लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक है जबकि लो ब्लड प्रेशर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप गलत हैं! एक्सपर्ट्स का कहना है कि लो ब्लड प्रेशर से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं. हाई ब्लड प्रेशर की तरह, लो ब्लड प्रेशर को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जानलेवा भी हो सकता है. आइए जानें कि लो ब्लड प्रेशर के साथ आपको क्या लक्षण महसूस हो सकते हैं और आपको अपनी डाइट में कौन सी खाने की चीजें शामिल करनी चाहिए.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लो ब्लड प्रेशर शरीर में खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत है. आम तौर पर, एक हेल्दी इंसान का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए, 90/60 mmHg या उससे कम रीडिंग को लो ब्लड प्रेशर माना जाता है. यह देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर से आम हेल्थ प्रॉब्लम और गंभीर, बुरे नतीजे, दोनों हो सकते हैं.