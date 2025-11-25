ETV Bharat / health

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

मौसम बदलने के साथ अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है. अस्थमा से पीड़ित लोगों की समस्या सिर्फ अस्थमा तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि...

What are the causes, symptoms and treatment of asthma, know who suffers from this problem.
Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 25, 2025 at 9:00 AM IST

4 Min Read
अस्थमा सांस की एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिससे सांस की नली में सूजन और सिकुड़न हो जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ, खांसी और सीने में जकड़न होती है. अस्थमा सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है, यह बदलते मौसम में भी होती है. यह कंडीशन फेफड़ों तक हवा ले जाने वाली एयरवेज में सूजन की वजह से होती है, जिससे हवा का पूरी तरह से अंदर जाना मुश्किल हो जाता है. यह ज्यादातर बच्चों और टीनएजर्स को होता है

सर्दियों में अस्थमा के लक्षणों में बढ़ोतरी को "विंटर अस्थमा" कहा जाता हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडी, सूखी हवा वायुमार्ग को संकरा कर सकती है और जलन पैदा कर सकती है. इसके अलावा, घर के अंदर की एलर्जी और सांस के इन्फेक्शन (जैसे सर्दी-ज़ुकाम और फ्लू) भी अस्थमा के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, जिससे अस्थमा अटैक आ सकता है.

अस्थमा के लक्षण क्या हैं?
अस्थमा के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं, लेकिन बड़ों और किशोरों में अस्थमा के सबसे आम लक्षण इस प्रकार है, जैसे कि

  • सांस लेने में दिक्कत
  • घरघराहट
  • खांसी
  • सीने में जकड़न
  • सांस लेने में दिक्कत (आराम करते समय भी सांस फूलने लगे)
  • अस्थमा से जुड़ी खांसी इस तरह हो सकती है...
  1. कुछ खास समय पर (जैसे, रात में, सुबह जल्दी या ठंडे मौसम में)
  2. कुछ खास एक्टिविटी के बाद (जैसे एक्सरसाइज

अस्थमा अटैक के लक्षण क्या हैं?
नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट (NHLBI) के अनुसार, अस्थमा अटैक के दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको पूरी हवा नहीं मिल रही है और ऐसा लगता है जैसे आप स्ट्रॉ से सांस ले रहे हैं. यह वायुमार्गों में सूजन, संकुचन और बलगम के कारण होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं.

गंभीर अस्थमा अटैक के दौरान, आपको और भी गंभीर लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे...

  • बोलने में दिक्कत
  • होंठ नीले पड़ना
  • रिलीवर दवा काम न करना
  • सांस लेने की कोशिश करते समय बहुत थका हुआ या कमजोर महसूस करना
  • सांस लेते समय गले या सीने में दर्द
  • सोने में दिक्कत

अगर आपके लक्षण आमतौर पर हल्के या कंट्रोल में हैं, तो भी आपको अस्थमा अटैक आ सकता है. अगर आपको गंभीर अस्थमा अटैक आता है, तो मेडिकल मदद लें.

अस्थमा के कारण और बचाव
अस्थमा एनवायरनमेंटल और जेनेटिक वजहों के कॉम्बिनेशन से होता है. यह उन लोगों को भी हो सकता है जिनका वजन ज्यादा है, जो स्मोकिंग करते हैं, या दूसरे तरह के धुएं के संपर्क में आते हैं. धुएं या दूसरे पॉल्यूटेंट्स के संपर्क में आने से भी अस्थमा हो सकता है, साथ ही काम से जुड़े कारणों, जैसे खेती, हेयरड्रेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के संपर्क में आने से भी अस्थमा हो सकता है.

आसान शब्दों में कहें तो, अस्थमा को बढ़ावा देने वाली चीजों में एलर्जी, धुआं, कम एक्सरसाइज और स्ट्रेस शामिल हैं. अस्थमा से बचने के लिए, धूल और फफूंदी से बचें, स्मोकिंग छोड़ें और फ्लू का टीका लगवाएं. हेल्दी वजन बनाए रखना और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

