एसिडिटी या कब्ज नहीं, पेट दाहिने हिस्से में दर्द होना इस गंभीर बीमारी का है संकेत, नजरअंदाज करने से कैंसर होने का रहता है खतरा ( GETTY IMAGES )

गॉलब्लैडर (पित्ताशय) लिवर द्वारा बनाए गए पित्त को स्टोर करता है. यह पित्त गाढ़ा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है. लेकिन, लाइफस्टाइल में बदलाव से पित्त की पथरी बन सकती है. जैसे कि खराब डाइट (जिसमें फैट और शुगर ज्यादा और फाइबर कम हो), मोटापा, और शारीरिक गतिविधि की कमी, पित्त की पथरी बनने के मुख्य कारण हैं क्योंकि ये पित्त में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाते हैं और गॉलब्लैडर को ठीक से खाली होने से रोकते हैं, जिससे पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है. पित्त की पथरी से बचने के लिए खराब लाइफस्टाइल से बचना चाहिए. क्योंकि लंबे समय में पित्त की पथरी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है. इससे गॉलब्लैडर कैंसर जैसी स्थितियां भी विकसित हो सकती हैं. आइए इस खबर में पित्त की पथरी के लक्षणों के बारे में जानते हैं...

पित्ताशय की पथरी या गॉलब्लैडर स्टोन क्या होते हैं?

गॉलब्लैडर (पित्ताशय) लिवर के पीछे एक थैली जैसी संरचना होती है। यह पाचन में मदद करता है. लिवर से निकलने वाले बाइल एंजाइम गॉलब्लैडर में जमा होते हैं. जब कोई व्यक्ति खाना खाता है, तो गॉलब्लैडर छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में बाइल छोड़ता है. इस प्रक्रिया को ड्यूओडेनल एम्प्टीइंग कहा जाता है. यहीं से पाचन क्रिया शुरू होती है.

लेकिन, जो कुछ भी मिलता है उसे खाना और अनहेल्दी लाइफस्टाइल पित्त की पथरी बनने में योगदान दे रहे हैं. यह समस्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा आम होता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पित्ताशय में डाइजेस्टिव जूस का लंबे समय तक रहना, खाने की अनियमित आदतें और कोलेस्ट्रॉल का घुल न पाना, ये सभी इसके कारण हैं. ये कारण पित्ताशय को ठीक से सिकुड़ने से रोकते हैं, जिससे डाइजेस्टिव जूस धीरे-धीरे पत्थर जैसे ठोस हो जाते हैं और पित्त की पथरी बन जाती है.

कुछ मामलों में, इन्फेक्शन के कारण डाइजेस्टिव जूस गाढ़ा हो जाता है, जिससे पित्त की पथरी बन जाती है. इसके अलावा, पित्त की पथरी का मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से गहरा संबंध है. इन स्थितियों को नजरअंदाज करने से कभी-कभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए, लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है. डॉ. पित्त की पथरी के लक्षणों के बारे में विस्तार से बताते हैं. आइए और जानें.

पित्त की पथरी क्यों बनती है?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, पित्ताशय में पित्त होता है, जिसमें ऐसे केमिकल भी होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को घोलते हैं और उसे शरीर से बाहर निकालते हैं. हालांकि, कभी-कभी पित्त के साथ बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल निकलता है. ऐसी स्थिति में, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बन जाता है और पथरी बन जाती है. ऐसे मामलों में, पित्ताशय खुद को पित्त से पूरी तरह खाली नहीं कर पाता है. यह पित्त फिर सख्त हो जाता है और पित्त की पथरी बन जाती है.

पित्त की पथरी के लक्षण क्या हैं?

पित्त की पथरी के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकते हैं. कुछ लोगों को पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है. कई लोग इसे गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. इसके अलावा, कुछ अन्य लक्षण भी होते हैं. वे हैं...

उल्टी, मतली

भूख में कमी

गैस निर्माण, अम्लता

पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में असहनीय दर्द

इसके अलावा, अगर आपको ये लक्षण दिखें तो सावधान रहें