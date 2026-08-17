ब्रेस्ट कैंसर से ठीक होने के बाद लोगों को किस तरह का रूटीन करना चाहिए फॉलो? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर
ब्रेस्ट कैंसर से ठीक होने के बाद का सफर सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का नहीं, बल्कि पूरे जीवन को एक नई सकारात्मकता के...
Published : August 17, 2026 at 5:30 PM IST
ब्रेस्ट कैंसर का इलाज पूरा होना एक लंबे और मुश्किल सफर के खत्म होने जैसा लग सकता है. हालांकि, ठीक हो चुके कई लोगों के मन में इलाज के बाद की जिंदगी को लेकर नए सवाल उठते हैं, जैसे कि कितनी एक्सरसाइज करें, क्या खाएं और इमोशनल असर का सामना कैसे करें.
MOC कैंसर केयर फरीदाबाद में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. आदित्य विदुषी का कहना है कि इलाज पूरा होना बेशक एक बड़ी जीत है, लेकिन शारीरिक बदलावों के साथ तालमेल बिठाना, बीमारी के दोबारा होने के डर का सामना करना और अकेलेपन या अलग-थलग महसूस करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पूरी तरह से सामान्य है. ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुए हर व्यक्ति के लिए कोई एक ही वेलनेस रूटीन काम नहीं करता, ठीक होने की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और यह इलाज के प्रकार, पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों, एनर्जी लेवल और व्यक्तिगत जरूरतों जैसी बातों पर निर्भर करती है. मकसद ऐसी आदतें अपनाना होना चाहिए जिनसे आप मजबूत, स्वस्थ और ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करें.
डॉ. आदित्य विदुषी इस नए फेज को आसान बनाने के लिए जरूरी सलाह दे रहे हैं, जिसे 'सर्वाइवरशिप' (बीमारी से ठीक होने के बाद का समय) कहा जाता है. सलाह इस तरह है...
अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिकल एक्टिविटी शामिल करें
एक्सरसाइज का मतलब हमेशा जिम में घंटों बिताना नहीं होता है. ऐसी एक्टिविटीज से शुरू करें जो आरामदायक लगें और धीरे-धीरे अपना स्टैमिना बढ़ाएं. वॉकिंग, हल्की स्ट्रेचिंग, योगा, साइकिलिंग या स्विमिंग रेगुलर एक्टिविटी रूटीन शुरू करने के बेहतरीन तरीके हैं.
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी मसल्स को फिर से बनाने और फिजिकल फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है. हालांकि, जिन लोगों की ब्रेस्ट सर्जरी या लिम्फ नोड प्रोसीजर हुआ है, उन्हें रेजिस्टेंस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सही सलाह लेनी चाहिए, खासकर अगर उन्हें कंधे के मूवमेंट या सूजन की चिंता हो.
इंटेंसिटी के बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें. आज थोड़ी देर टहलना एक अनरियलिस्टिक फिटनेस प्लान से बेहतर है जिसे बनाए रखना मुश्किल हो.
न्यूट्रिशन पर ध्यान दें, रोक-टोक वाली डाइट पर नहीं
कैंसर के इलाज के बाद शरीर की रिकवरी के लिए किसी सख्त रोक-टोक वाली डाइट के बजाय संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार पर ध्यान देना सबसे बेहतर होता है.अपनी डाइट में सब्जियां, फल, साबुत अनाज, बीन्स, दाल, नट्स और बीज के साथ-साथ प्रोटीन के अच्छे सोर्स शामिल करें. हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है.
प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी वाले खाने और शराब का सेवन कम करें. सही वजन बनाए रखने से भी सेहत अच्छी रहती है.
कैंसर के मरीजों को उन सप्लीमेंट्स के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए जिनका प्रचार कैंसर के प्राकृतिक इलाज के तौर पर किया जाता है. कोई भी एक खाना, सप्लीमेंट या डिटॉक्स प्रोग्राम, सबूतों पर आधारित कैंसर के इलाज की जगह नहीं ले सकता है. सप्लीमेंट्स के बारे में अपनी हेल्थकेयर टीम से सलाह लें, खासकर तब जब आप दवाएं ले रहे हों.
खुद को इमोशनली ठीक होने के लिए समय दें
फिजिकल रिकवरी सर्वाइवरशिप का सिर्फ एक हिस्सा है. कैंसर का इमोशनल असर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक रह सकता है. कुछ सर्वाइवर को फॉलो-अप अपॉइंटमेंट को लेकर एंग्जायटी, दोबारा होने का डर, या सेल्फ-कॉन्फिडेंस और बॉडी इमेज में बदलाव महसूस हो सकता है.
ऐसी एक्टिविटीज के लिए समय निकालें जो इमोशनल आराम दें. मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जर्नलिंग, म्यूजिक, क्रिएटिव हॉबीज, और अपनों के साथ समय बिताना स्ट्रेस मैनेज करने के आसान तरीके हो सकते हैं.
आपको मुश्किल इमोशंस का सामना अकेले नहीं करना है. अगर एंग्जायटी, उदासी, डर, या नींद की दिक्कतें बनी रहती हैं या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डालती हैं, तो कैंसर सर्वाइवर्स को सपोर्ट करने में अनुभवी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करने के बारे में सोचें.
अपनी नींद और एनर्जी लेवल का ध्यान रखें
कुछ लोगों के लिए थकान एक चुनौती बनी रह सकती है.थकान महसूस होने पर भी खुद को काम करने के लिए मजबूर करने के बजाय, अपने शरीर की सुनना सीखें. सोने का रेगुलर शेड्यूल बनाए रखें और सोने से पहले शांत करने वाला रूटीन फॉलो करें. जब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा हो, तो मुश्किल कामों की प्लानिंग करें और खुद को ठीक होने के लिए काफी समय दें.
अपनी हेल्थकेयर टीम के संपर्क में रहें
ब्रेस्ट कैंसर के बाद वेलनेस (अच्छी सेहत) मेडिकल देखभाल के साथ-साथ होनी चाहिए, न कि उसकी जगह लेनी चाहिए. अपनी बताई गई फॉलो-अप अपॉइंटमेंट पर जरूर जाएं और नए या लगातार बने रहने वाले लक्षणों के बारे में अपनी हेल्थकेयर टीम से बात करें.
सबसे जरूरी बात, अपनी रिकवरी की तुलना किसी और से न करें. सर्वाइवरशिप कोई रेस नहीं है. कुछ दिन एक्सरसाइज करने और प्रोडक्टिव रहने वाले हो सकते हैं, तो कुछ दिनों में आराम की जरूरत हो सकती है.
एक अच्छा वेलनेस रूटीन वह होता है जो व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य (शरीर, मन और भावनाओं) का ध्यान रखे. सही लक्ष्य, पौष्टिक खाना, रेगुलर मूवमेंट, भरपूर आराम और सही इमोशनल सपोर्ट के साथ, ब्रेस्ट कैंसर से ठीक हुई महिलाएं धीरे-धीरे एक ऐसी जीवनशैली अपना सकती हैं जो ठीक होने की खुशी का जश्न मनाती है और साथ ही उन्हें एक स्वस्थ और बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ से जुड़ी जानकारी और सलाह आपकी आम समझ के लिए है. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)