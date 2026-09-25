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मशहूर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का निधन, लिवर कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग, डॉक्टर से जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी

लिवर कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है. मशहूर बॉलीवुड एक्टर Mushtaq Khan इस बीमारी से जंग हार गए हैं. आइए, इसके बारे में जानें...

Welcome' actor Mushtaq Khan passes away due to liver cancer; find out from a doctor just how dangerous this disease is.
मशहूर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का निधन, लिवर कैंसर से लड़ रहे थे जिंदगी की जंग, डॉक्टर से जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी (GETTY IMAGES AND IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 25, 2026 at 1:45 PM IST

5 Min Read
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हिंदी सिनेमा में तीन दशकों से ज्यादा समय से जाने-माने चेहरे रहे मशहूर बॉलीवुड एक्टर मुश्ताक खान का निधन हो गया है. गुरुवार शाम, 24 सितंबर को मुंबई के नानावटी अस्पताल में उनका निधन हुआ, जहां वे पिछले 15 दिनों से भर्ती थे. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज (FWICE) के प्रेसिडेंट बीएन तिवारी ने समाचार एजेंसी ANI को पुष्टि की कि खान ने गुरुवार को अंतिम सांस ली.

खबरों के अनुसार, मुश्ताक खान का लिवर कैंसर का इलाज चल रहा था और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे लगभग 15 दिनों से अस्पताल में थे. खबरों के मुताबिक, एक्टर को पहली बार लगभग पांच साल पहले कैंसर का पता चला था और हाल ही में यह बीमारी फिर से हो गई थी. ऐसे में आज इस खबर में जानिए कि लिवर में कैंसर होना कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या है...

लिवर कैंसर कितना खतरनाक है?

  • गांधीधाम के स्टर्लिंग हॉस्पिटल्स में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी के अनुभवी स्पेशलिस्ट डॉ. हार्दिक सोलंकी का कहना है कि लिवर इंसानी शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. इसके बावजूद, दुनिया भर में लिवर से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. भारत में, लिवर कैंसर और लिवर की दूसरी बीमारियां सेहत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं. GLOBOCAN और कई मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लिवर कैंसर (खासकर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा—HCC) की वजह से लगभग 34,000 से 37,000 लोगों की मौत होती है.
  • लिवर कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है जो लिवर सेल्स से शुरू होती है. यह इन सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है. यह आमतौर पर उन लिवर में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (HCC) के रूप में दिखता है जो पहले से ही पुरानी बीमारी या निशान (सिरोसिस) से खराब हो चुके होते हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि लिवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है. यह सबसे जरूरी अंगों में से एक भी है, क्योंकि इसके बिना जिंदा रहना नामुमकिन है.
  • लिवर कैंसर के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती स्टेज में अक्सर दर्द या साफ लक्षण दिखाई नहीं देते. नतीजतन, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है. लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब बीमारी बढ़ चुकी होती है.

Liver Cancer दो तरह के होते हैं: प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी कैंसर लिवर में ही शुरू होता है, जबकि सेकेंडरी कैंसर शरीर के किसी दूसरे हिस्से से लिवर में फैलता है.

Welcome' actor Mushtaq Khan passes away due to liver cancer; find out from a doctor just how dangerous this disease is.
लिवर कैंसर (GETTY IMAGES)
  • डॉ. हार्दिक सोलंकी के अनुसार, लिवर सेल्स में शुरू होने वाले कैंसर की तुलना में, शरीर के दूसरे हिस्सों से लिवर में फैलने वाला कैंसर ज्यादा आम है. लिवर सेल्स में शुरू होने वाले कैंसर को प्राइमरी लिवर कैंसर कहते हैं. इसका सबसे आम प्रकार 'हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा' (HCC) है, जो अक्सर क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लिवर की बीमारी और लंबे समय तक शराब पीने से लिवर को हुए नुकसान जैसी स्थितियों से जुड़ा होता है. बीमारी बढ़ने पर ही इसके लक्षण दिखाई दे सकते हैं. इनमें बिना किसी वजह के वजन कम होना, भूख न लगना, थकान, पेट में बेचैनी, सूजन, पीलिया या पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होना शामिल है.
  • इसके उलट, जब शरीर के किसी दूसरे हिस्से (जैसे कोलन, फेफड़े, पेट या ब्रेस्ट) का कैंसर खून के जरिए लिवर तक पहुंचता है, तो इसे मेटास्टेटिक कैंसर कहा जाता है. पाचन तंत्र का खून पोर्टल वेन के जरिए सीधे लिवर में जाता है. इसलिए, कोलोरेक्टल (कोलन/रेक्टम) कैंसर का लिवर में फैलना बहुत आम है. इसे मेटास्टेटिक या सेकेंडरी लिवर कैंसर कहा जाता है. इसलिए, इस स्थिति के बारे में जानकारी रखना और समय पर मेडिकल जाच करवाना बहुत जरूरी है.

कैंसर का दोबारा होना जानलेवा हो सकता है
डॉ. हार्दिक सोलंकी का कहना है कि कैंसर के दोबारा होने से बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो सकती है. जब लिवर कैंसर वापस आता है, तो यह लिवर के बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकता है या शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है. जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, लिवर धीरे-धीरे अपने जरूरी काम करने की क्षमता खो सकता है, जैसे टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, खून का थक्का जमने के लिए जरूरी प्रोटीन बनाना और शरीर का मेटाबोलिक बैलेंस बनाए रखना. इससे पीलिया, शरीर में फ्लूड जमा होना, ब्लीडिंग से जुड़ी दिक्कतें, कन्फ्यूजन और किडनी का ठीक से काम न करना जैसी परेशानियां हो सकती हैं.

गंभीर मामलों में, लिवर फेलियर की प्रक्रिया कई अंगों पर असर डाल सकती है, जिससे आखिर में 'मल्टी-ऑर्गन फेलियर' (कई अंगों का एक साथ काम करना बंद कर देना) हो सकता है, जिससे मरीज की हालत तेजी से बिगड़ती है. एक्टर Mushtaq Khan की हालिया बीमारी और मौत ने कैंसर के दोबारा होने की गंभीरता को दिखाया है. हालांकि, बीमारी का असर हर मरीज पर अलग-अलग होता है. इलाज के बाद रेगुलर फॉलो-अप और नए लक्षणों की समय पर जांच बहुत जरूरी है. बीमारी के दोबारा होने का जल्दी पता चलने से इलाज के ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं, जिससे डॉक्टर स्थिति गंभीर होने से पहले कॉम्प्लीकेशंस को मैनेज कर सकते हैं.

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