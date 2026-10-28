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सोकर उठने पर अंगों में कमजोरी या बोलने में होती है कठिनाई? क्या सोते समय भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक?

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कई लोगों का मानना ​​है कि ब्रेन स्ट्रोक आने पर व्यक्ति अचानक गिर जाता है या बेहोश हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय भी स्ट्रोक आ सकता है? जयपुर के नारायणा अस्पताल में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. गौरव गोयल के अनुसार, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रात में बिल्कुल ठीक हालत में सोए, लेकिन सुबह उठने पर उसके हाथ या पैर में कमजोरी हो, चेहरा एक तरफ झुक गया हो, या उसे बोलने में कठिनाई हो रही हो. मेडिकल भाषा में इस स्थिति को 'वेक-अप स्ट्रोक' (wake-up stroke) कहा जाता है.

'वेक-अप स्ट्रोक' क्या है?

'वेक-अप स्ट्रोक' एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के नींद से जागने के बाद स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं. दूसरे शब्दों में, 'वेक-अप स्ट्रोक' एक प्रकार का इस्केमिक स्ट्रोक है (जो मस्तिष्क की रक्त वाहिका में रुकावट के कारण होता है), जिसमें व्यक्ति सोते समय तो बिल्कुल ठीक महसूस करता है, लेकिन जागने पर उसमें स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं. चूंकि व्यक्ति सो रहा था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि स्ट्रोक वास्तव में कब शुरू हुआ.