सोकर उठने पर अंगों में कमजोरी या बोलने में होती है कठिनाई? क्या सोते समय भी हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक?
वेक-अप स्ट्रोक' एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के नींद से जागने के बाद स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं. यह एक गंभीर समस्या...
Published : October 28, 2026 at 12:43 PM IST
कई लोगों का मानना है कि ब्रेन स्ट्रोक आने पर व्यक्ति अचानक गिर जाता है या बेहोश हो जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोते समय भी स्ट्रोक आ सकता है? जयपुर के नारायणा अस्पताल में इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट, डॉ. गौरव गोयल के अनुसार, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति रात में बिल्कुल ठीक हालत में सोए, लेकिन सुबह उठने पर उसके हाथ या पैर में कमजोरी हो, चेहरा एक तरफ झुक गया हो, या उसे बोलने में कठिनाई हो रही हो. मेडिकल भाषा में इस स्थिति को 'वेक-अप स्ट्रोक' (wake-up stroke) कहा जाता है.
'वेक-अप स्ट्रोक' क्या है?
'वेक-अप स्ट्रोक' एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के नींद से जागने के बाद स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं. दूसरे शब्दों में, 'वेक-अप स्ट्रोक' एक प्रकार का इस्केमिक स्ट्रोक है (जो मस्तिष्क की रक्त वाहिका में रुकावट के कारण होता है), जिसमें व्यक्ति सोते समय तो बिल्कुल ठीक महसूस करता है, लेकिन जागने पर उसमें स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देते हैं. चूंकि व्यक्ति सो रहा था, इसलिए यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि स्ट्रोक वास्तव में कब शुरू हुआ.
स्ट्रोक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं
इस्केमिक स्ट्रोक, जो तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली कोई रक्त वाहिका अवरुद्ध हो जाती है, और हेमोरेजिक स्ट्रोक, जो तब होता है जब मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है, जिससे रक्तस्राव होने लगता है.
सुबह उठने पर किन संकेतों को नजरअंदाज न करें?
अगर सुबह उठने पर आपको लगे कि आपके चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो गया है, हाथ या पैर में कमजोरी महसूस हो, बोलने या दूसरों की बात समझने में दिक्कत हो, देखने में कोई बदलाव लगे, या चलते समय आपका संतुलन बिगड़ जाए, तो इन लक्षणों को सिर्फ कमजोरी समझकर नजरअंदाज न करें.
अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि गलत तरीके से सोने की वजह से हाथ सुन्न हो गया है, या नींद पूरी न होने के कारण चक्कर आ रहे हैं. लेकिन, अचानक दिखने वाले ऐसे लक्षण स्ट्रोक के चेतावनी संकेत हो सकते हैं.
क्या समय बीत जाने के बाद भी इलाज संभव है?
स्ट्रोक के इलाज में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है. हालांकि, 'वेक-अप स्ट्रोक' (wake-up stroke) के मामलों में (जहां लक्षण शुरू होने का सही समय पता नहीं होता) वहां भी इलाज संभव हो सकता है.
एडवांस्ड MRI और CT-आधारित इमेजिंग तकनीकों का इस्तेमाल करके, डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि मरीज के दिमाग का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है और क्या अभी भी दिमाग के कुछ ऊतकों (tissues) को बचाया जा सकता है. इन नतीजों के आधार पर, कुछ मरीजों को क्लॉट को घोलने वाली दवा या 'मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी' जैसी प्रक्रियाओं से फायदा मिल सकता है.
अगर सुबह उठने पर स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें, तो क्या करना चाहिए?
अगर जागने पर स्ट्रोक के लक्षण दिखें, तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं. डॉक्टर को जरूर बताएं कि वह व्यक्ति आखिरी बार कब सामान्य स्थिति में था. मरीज को एस्पिरिन या कोई अन्य दवा न दें, और न ही कुछ खाने-पीने को दें, क्योंकि मेडिकल जांच के बाद ही यह पता चल सकता है कि स्ट्रोक किस प्रकार का है.
डॉ. गोयल के अनुसार, स्ट्रोक के लक्षणों के अपने आप ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए. समय रहते अस्पताल पहुंचने से मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को कम करने और हमेशा के लिए विकलांग होने के खतरे को घटाने में बहुत मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)