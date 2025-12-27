शरीर में दिखने लगे ये लक्षण, तुरंत हो जाएं सावधान! समझ जाएं तेजी से बढ़ रहा कोलेस्ट्रॉल लेवल
शरीर किसी भी बीमारी के गंभीर होने से पहले स्पष्ट संकेत देता है. विशेषज्ञों के मुताबिक, कोलेस्ट्रॉल के मामले में भी ऐसा ही होता है
हाई कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी समस्या है जो अनहेल्दी आदतों की वजह से होती है. फैटी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, स्मोकिंग और शराब पीना हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह हैं. यह समस्या दिल की सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. स्ट्रोक, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और एन्यूरिज्म का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए एक्सपर्ट्स हमें हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर सावधान रहने की सलाह देते हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें हमें तुरंत पहचान लेना चाहिए. आइए इस आर्टिकल में डिटेल में जानते हैं क्या हैं वे संकेत?
शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल के चेतावनी संकेत
सुन्नपन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैरों और उंगलियों में सुन्नपन हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से आर्टरीज में प्लाक जम जाता है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. यह प्लाक आर्टरीज को पतला कर देता है और ब्लड फ्लो को कम कर देता है. ऐसा कहा जाता है कि पैरों और उंगलियों में ब्लड फ्लो कम होने से सुन्नपन, दर्द और झुनझुनी जैसे लक्षण हो सकते हैं.
अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में छपी 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले लोगों में हाथों और पैरों में सुन्नपन होने की संभावना 50 फीसदी ज्यादा होती है. इस स्टडी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया के जाने-माने कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. डेविड ली. मार्टिन, MD ने हिस्सा लिया.
आंखें: हाई कोलेस्ट्रॉल से सबसे ज्यादा असर आंखों पर पड़ता है. हाई कोलेस्ट्रॉल से जैंथेलाज्मा नाम की प्रॉब्लम हो सकती है. इसका मतलब है कि पलकों पर पीले रंग का फैटी सब्सटेंस जमा हो जाता है. आंखों के नीचे की स्किन ऑरेंज या पीली हो जाती है, या उस रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं. अगर पीले, ऑरेंज या सफेद धब्बे दिखाई दें, तो इसे मेडिकल भाषा में आर्कस सेनिलिस कहते हैं. ये इस बात के संकेत हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है. अगर ये लक्षण दिखाई दें, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
सीने में दर्द: एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको बार-बार सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हो, तो इसे हल्के में न लें. उनका मानना है कि यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है. अगर आप समय पर डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, तो यह प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सांस लेने में दिक्कत भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत है.
थकान: बिजी लाइफस्टाइल और काम के प्रेशर की वजह से थकान होना आम बात है. हालांकि, अगर आपको ठीक से आराम करने के बाद भी थकान और सुस्ती महसूस होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत माना जाता है.
अपच: लिवर पाचन के लिए जरूरी जूस बनाता है. लिवर में हाई कोलेस्ट्रॉल जमा होने से लिवर का काम प्रभावित होता है. इससे फैट पचाने की क्षमता कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पेट फूलना, अपच, दर्द और आंतों में सूजन जैसे लक्षण हो सकते हैं.
सिरदर्द: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो सकता है, जिससे वे पतली हो जाती हैं और दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है. खून के बहाव में यह कमी दिमाग में दर्द के सिग्नल पैदा कर सकती है, जिससे सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
कॉन्सेंट्रेशन या याददाश्त की समस्याएं: हाई कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो सकता है, जिससे वे पतली हो जाती हैं. इससे दिमाग में खून का बहाव कम हो जाता है. खून का बहाव कम होने से दिमाग की कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व मिलना मुश्किल हो जाता है. माना जाता है कि इससे कॉन्सेंट्रेशन, याददाश्त और सोचने-समझने के काम पर असर पड़ता है.
पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल पेनिस में खून का बहाव कम कर देता है, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)