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चेहरे पर दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के संकेत, जानिए किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

चेहरे पर दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के संकेत, जानिए किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज ( GETTY IMAGES )