चेहरे पर दिखने वाले ये लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के संकेत, जानिए किन लक्षणों को न करें नजरअंदाज
आमतौर पर, हार्ट अटैक की पहचान करने के लिए कोई खास या पक्के लक्षण नहीं होते हैं. हालांकि, चहरे पर शुरुआती और मुख्य संकेतों को...
Published : September 12, 2026 at 4:16 PM IST
हार्ट अटैक (दिल का दौरा) तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को खून और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में रुकावट या ब्लॉकेज आ जाती है. ये ब्लॉकेज जीवन भर बनती रहती हैं. मतलब, दिल की धमनियों के अंदर धीरे-धीरे प्लाक यानी फैट, कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का जमाव होने लगता है. समय के साथ यह प्लाक सख्त हो जाता है और धमनियों को सिकोड़ देता है, जिससे दिल तक ऑक्सीजन युक्त खून का पहुंचना कम या पूरी तरह बंद हो जाता है.
ऑक्सीजन की कमी से सीने में बेचैनी और सांस लेने में तकलीफ से लेकर पसीना आना, जी मिचलाना और अचानक कमजोरी महसूस होने जैसे लक्षण हो सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर और चेहरे पर कुछ ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, चाहे हार्ट अटैक से कई महीने पहले या अटैक के दौरान, जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
हार्ट अटैक से पहले चेहरे पर दिखने वाले लक्षण
ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, हार्ट अटैक का एक आम लक्षण है जबड़े, गले या ठुड्डी में भारीपन, कसाव या दर्द महसूस होना, जो चेहरे की तरफ फैलता है. अक्सर इसके साथ ही चेहरे और माथे पर अचानक बहुत ज्यादा पसीने आने लगते हैं, और ऐसा बिना किसी शारीरिक मेहनत या गर्मी के संपर्क में आए होता है. खून का बहाव ठीक से न होने के कारण, चेहरे या होंठों की त्वचा पीली या नीली (साइनोसिस) पड़ सकती है. इसके अलावा, चेहरे, गालों या मुंह के आसपास अचानक भारीपन या अजीब सी बेचैनी महसूस होना भी उन लक्षणों में शामिल है जो हार्ट अटैक से पहले दिख सकते हैं.
हार्ट अटैक के दौरान चेहरे पर दिखने वाले लक्षण
आमतौर पर, हार्ट अटैक की पहचान करने के लिए चेहरे पर कोई खास या पक्का लक्षण नहीं होता है. हालांकि, गंभीर कार्डियक घटना के दौरान, शरीर पर पड़ने वाले तनाव के कारण व्यक्ति के चेहरे का रूप बदल सकता है. चेहरा असामान्य रूप से पीला, पसीने से तर-बतर या चिपचिपा दिख सकता है. ज्यादा गंभीर मामलों में, होंठ या चेहरा नीला पड़ सकता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत है. हालांकि, ये लक्षण सिर्फ हार्ट अटैक तक ही सीमित नहीं हैं. ये कई अन्य मेडिकल इमरजेंसी में भी हो सकते हैं और इन्हें दूसरे लक्षणों के साथ ही देखा जाना चाहिए.
क्या आपके चेहरे से पता चल सकता है कि आपके दिल में कोई समस्या है?
हालांकि दिल की गंभीर बीमारी के दौरान चेहरे में कुछ बदलाव दिख सकते हैं, लेकिन डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि चेहरे पर ऐसा कोई खास संकेत नहीं होता जिससे पक्के तौर पर हार्ट अटैक का पता चल सके. इसलिए, चेहरे पर बदलाव का इंतजार करने से जान बचाने वाले इलाज में देरी हो सकती है. हालांकि, कुछ लोगों में ये लक्षण साफ तौर पर दिखाई नहीं दे सकते हैं. कभी-कभी चेहरे पर खून का बहाव कम होना या रंग उड़ जाना डर, तनाव या शारीरिक परेशानी के कारण शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है. इसलिए चहरे पर दिखने वाले संकतों को कभी भी बीमारी का पता लगाने का तरीका नहीं माना जाना चाहिए.
इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सीने में बेचैनी एक बेहद जरूरी चेतावनी का संकेत है- मेडलाइनप्लस के अनुसार, चेहरे में बदलाव देखने के बजाय, हार्ट अटैक के आम लक्षणों को पहचानना ज्यादा जरूरी है. विशेषज्ञों के अनुसार, छाती में दबाव, भारीपन या बेचैनी एक मुख्य चेतावनी का संकेत है, खासकर तब जब यह लगातार बनी रहे या बार-बार हो. यह बेचैनी छाती से आगे बढ़कर इन हिस्सों तक भी फैल सकती है: जैसे कि
- हाथ या कंधे में दर्द
- पीठ में दर्द
- गर्दन में दर्द
- जबड़ा में दर्द
व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, ठंडे पसीने आना, जी मिचलाना, चक्कर आना या अचानक असामान्य कमजोरी महसूस हो सकती है. हर किसी को ये सभी लक्षण महसूस नहीं होंगे, और इनकी गंभीरता हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है.
हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा आम या आसानी से पहचाने जाने वाले नहीं होते हैं.
सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह है कि हार्ट अटैक के लक्षण हमेशा वैसे नहीं होते जैसे फिल्मों या टीवी पर दिखाए जाते हैं. कुछ लोगों को बहुत हल्के या असामान्य लक्षण महसूस हो सकते हैं. इससे गंभीर हार्ट प्रॉब्लम को बदहजमी, थकान या मामूली बीमारी समझकर नजरअंदाज करने की गलती हो सकती है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि डायबिटीज.
डायबिटीज के कारण 'साइलेंट' हार्ट अटैक क्यों हो सकता है?
लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे लोगों में कभी-कभी नसों को नुकसान (नर्व डैमेज) हो सकता है, जिससे दर्द महसूस करने की उनकी क्षमता पर असर पड़ता है. विशेषज्ञों का कहना है कि डायबिटीज वाले लोगों में (खासकर जिन्हें लंबे समय से यह बीमारी है) हार्ट अटैक कभी-कभी 'साइलेंट' हो सकता है क्योंकि नसों को नुकसान पहुंचने से सीने में दर्द का एहसास कम हो सकता है. सीने में साफ दर्द के बजाय, उन्हें सांस फूलना, बहुत ज्यादा थकान, बिना किसी साफ वजह के बेचैनी, पसीना आना, अपच या बार-बार डकार आने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं. इन लक्षणों को आसानी से पेट की समस्या (गैस्ट्रिक इश्यू) समझा जा सकता है, खासकर तब जब सीने में कोई तकलीफ न हो.
हालांकि, नए लक्षणों या बिना किसी साफ वजह वाले लक्षणों को तुरंत एसिडिटी या अपच का कारण नहीं मानना चाहिए, खासकर तब जब वे शारीरिक गतिविधि या मेहनत के दौरान हों.
असामान्य लक्षणों को कब गंभीरता से लेना चाहिए?
अगर आपको अपने महसूस करने के तरीके में अचानक कोई बदलाव दिखे (खासकर शारीरिक मेहनत या कसरत के दौरान) और यह बदलाव असामान्य या लगातार बना रहे, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. ऐसे असामान्य लक्षणों को तुरंत सिर्फ गैस की समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब वे नए हों या शारीरिक गतिविधि के दौरान हों. यह उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा है, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल है, जो धूम्रपान करते हैं, या जिन्हें पहले दिल की बीमारी रह चुकी है. शुरुआती मेडिकल जांच से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि लक्षण दिल से जुड़े हैं या किसी और स्थिति से.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)