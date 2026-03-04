ETV Bharat / health

विटामिन K की कमी से हो सकती है दर्जनों गंभीर बीमारियां, एक्सपर्ट से जानें शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय

विटामिन K की कमी से हो सकती है दर्जनों गंभीर बीमारियां, एक्सपर्ट से जानें शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय ( GETTY IMAGES )