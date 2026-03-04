ETV Bharat / health

विटामिन K की कमी से हो सकती है दर्जनों गंभीर बीमारियां, एक्सपर्ट से जानें शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय

विटामिन K एक जरूरी न्यूट्रिएंट है जो शरीर को हेल्दी रखने और घाव भरने में मदद करता है. इसकी कमी से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स होती...

Vitamin K deficiency can cause dozens of serious diseases; learn from experts about the initial symptoms and preventive measures.
विटामिन K की कमी से हो सकती है दर्जनों गंभीर बीमारियां, एक्सपर्ट से जानें शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 4, 2026 at 12:31 PM IST

विटामिन K एक जरूरी न्यूट्रिएंट है जो ब्लड क्लॉटिंग, हड्डियों की हेल्थ और हार्ट के काम करने में अहम भूमिका निभाता है. यह विटामिन शरीर से डेड सेल्स को हटाने और नए सेल्स बनाने के प्रोसेस में बहुत जरूरी है. यह इम्यूनिटी बढ़ाता है. हालांकि, यह विटामिन C या D से कम जरूरी है और अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कमी से लोग बीमार होने के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. विटामिन K की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर, हार्ट की बीमारी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग और मसूड़ों या स्किन के नीचे खून के धब्बे हो सकते हैं, आइए विटामिन K की कमी के लक्षणों के बारे में जानें...

विटामिन K दो तरह का होता है: K1, जो खून का थक्का जमने में मदद करता है, और K2, जो कैल्शियम को सॉफ्ट टिशू में जमा होने के बजाय सीधे हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है. इस विटामिन की कमी से नील पड़ सकते हैं, जिससे बार-बार ब्लीडिंग, कमजोर हड्डियां और थकान जैसी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन चेतावनी के संकेतों को जल्दी पहचानकर और सप्लीमेंट्स या लाइफस्टाइल में बदलाव करके उन्हें ठीक करके लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के मुताबिक, विटामिन K की कमी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, हड्डियों की खराब ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.

बार-बार नील पड़ना: विटामिन K की कमी का सबसे आम लक्षण बिना किसी साफ वजह के या छोटी-मोटी चोटों से स्किन पर आसानी से और बार-बार नील पड़ना है.

पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग: एक्सपर्ट्स का कहना है कि विटामिन K की कमी से पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. हालांकि ज्यादा ब्लीडिंग के कई कारण होते हैं, लेकिन विटामिन K की कमी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. विटामिन D की कमी को सप्लीमेंट्स से पूरा किया जा सकता है.

नाखूनों के नीचे खून के छोटे थक्के: हाथ या पैर के नाखूनों के नीचे काली लाइनें और खून के छोटे थक्के विटामिन K की कमी का हल्का संकेत हो सकते हैं. ये चोट लगने पर दिखने वाले सफेद धब्बों से अलग होते हैं. ये बिना चोट के भी हो सकते हैं. कहा जाता है कि इतनी छोटी ब्लीडिंग ब्लड वेसल के कमजोर होने और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में कमी के कारण होती है. हालांकि यह सीधे तौर पर खतरनाक नहीं है, लेकिन इसे इस बात का साफ संकेत माना जाता है कि शरीर का ब्लड-क्लॉटिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है.

मसूड़ों से खून आना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्रश या फ्लॉसिंग करते समय मसूड़ों से खून आना विटामिन K की कमी का संकेत हो सकता है. आम तौर पर, रेगुलर डेंटल हाइजीन के दौरान मसूड़ों से खून नहीं आता है. ऐसा कहा जाता है कि जब विटामिन K का लेवल कम होता है, तो ब्लड वेसल कम लचीली हो जाती हैं और आसानी से खून बहने लगता है. अगर डेंटल हाइजीन की आदतें बदले बिना ब्लीडिंग बढ़ जाती है, तो इस लक्षण पर ध्यान देना जरूरी है. अगर रेगुलर डेंटल केयर के बाद भी मसूड़ों से खून आना जारी रहता है, तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

स्टूल में खून: एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टूल या यूरिन में खून आना विटामिन K की कमी का एक गंभीर लक्षण है. स्टूल में लाल धारियां और गुलाबी यूरिन पाचन तंत्र या यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लीडिंग का संकेत हो सकता है.

ऑस्टियोपोरोसिस: विटामिन K-2 हड्डियों की सेहत के लिए जरूरी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह उन प्रोटीन को स्टिम्युलेट करता है जो शरीर को कैल्शियम का सही इस्तेमाल करने में मदद करते हैं. खास तौर पर, ऑस्टियोकैल्सिन नाम का प्रोटीन कैल्शियम को हड्डियों से बांधता है, जिससे वे मजबूत होती हैं. healthdirect.gov.au की एक स्टडी के मुताबिक, पर्याप्त मात्रा में K-2 के बिना, कैल्शियम हड्डियों में ठीक से नहीं जा पाता, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है. विटामिन K-2, कैल्शियम और विटामिन D-3 के साथ मिलकर हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है.

सॉफ्ट टिशू में कैल्शियम जमा होना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब विटामिन K-2 का लेवल कम होता है, तो कैल्शियम हड्डियों के बजाय सॉफ्ट टिशू में जमा हो जाता है. यह आर्टरीज, हार्ट वाल्व या किडनी में हो सकता है. समय के साथ, इससे हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम हो सकती हैं.

थकान और कमजोरी: एक्सपर्ट्स का कहना है कि थकान या कमजोरी कभी-कभी विटामिन K की कमी का संकेत हो सकती है. यह बार-बार माइक्रोब्लीड होने या शरीर में कैल्शियम का लेवल कम होने की वजह से हो सकता है. इससे थकान हो सकती है. थकान के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन विटामिन K जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी का इलाज किया जा सकता है. अगर आपको दूसरे लक्षणों के साथ लगातार थकान महसूस हो रही है, तो टेस्ट करवाना जरूरी है.

क्लीवलैंड क्लिनिक के एक अध्ययन में पाया गया कि पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली और ब्रसेल्स स्प्राउट्स विटामिन K के बहुत अच्छे नैचुरल सोर्स हैं. हालांकि, एक्सपर्ट्स सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में लेने की सलाह देते हैं. इसे खाने में बदलाव करके, इससे जुड़ी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की पहचान करके और एक्सपर्ट की सलाह लेकर अच्छे से मैनेज किया जा सकता है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

