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मांसपेशियों और दिल की सेहत बनाए रखने में विटामिन D3, D2 से ज्यादा असरदार: स्टडी

दिल की सेहत और मांसपेशियों की मजबूती के लिए विटामिन D3 (कोलेकैल्सीफेरोल) सप्लीमेंट ज्यादा बेहतर होते हैं, जबकि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला विटामिन D2 (एर्गोकैल्सीफेरोल) उतना असरदार नहीं होता. ICMR-NIN (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन) की हालिया एक अहम स्टडी से पता चला है कि विटामिन D2 और D3 को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाला (इंटरचेंजेबल) मानना ​​गलत है.

विटामिन D2 के मुकाबले D3 ज्यादा असरदार

हैदराबाद में ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (ICMR-NIN) की एक स्टडी में पाया गया है कि दिल और मांसपेशियों की सेहत को बेहतर बनाने में विटामिन D3, विटामिन D2 के मुकाबले काफी ज्यादा असरदार है. रिसर्च में यह भी चेतावनी दी गई है कि D2 और D3 को एक साथ लेने से D3 के फायदे कम हो सकते हैं. इसलिए, दिल और मांसपेशियों की बेहतर सेहत के लिए लोगों को सिर्फ विटामिन D3 सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है.

D2 के बजाय D3 पर फोकस करें

'मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन एंड फूड रिसर्च' में छपी यह स्टडी बताती है कि विटामिन D3 दिल और मांसपेशियों की सेहत के लिए बेहतर है और शरीर में विटामिन D का लेवल बढ़ाने में विटामिन D2 से दोगुना असरदार है. हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि रोजाना 'सनशाइन विटामिन' (धूप से मिलने वाला विटामिन) की डोज लेना आसान है और कोई भी विटामिन D सप्लीमेंट काम करेगा, लेकिन जब दिल की सेहत और मांसपेशियों के विकास को बेहतर बनाने की बात आती है, तो NIN की नई स्टडी D2 के बजाय D3 पर ज्यादा ध्यान देने का सुझाव देती है.

गलतफहमी पूरी तरह खारिज हो चुकी है

सालों से यह गलतफहमी रही है कि D2 और D3 को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत से लोग मानते थे कि कोई भी सप्लीमेंट काम करेगा, चाहे वह सुबह की सैर से मिले या गोली से. हालांकि, ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन (NIN) की हालिया स्टडी से यह साफ हो गया है कि मांसपेशियों और दिल की सेहत के लिए विटामिन D3 (कोलेकैल्सीफेरोल), विटामिन D2 (एर्गोकैल्सीफेरोल) से कहीं ज्यादा असरदार है. यह पुरानी गलतफहमी कि दोनों सप्लीमेंट एक ही तरह से काम करते हैं, अब पूरी तरह से गलत साबित हो चुकी है.

रिसर्च के नतीजे

नतीजों से पता चलता है कि D3 के अलग-अलग हेल्थ पैरामीटर्स पर खास फायदे होते हैं. ब्लड मार्कर बढ़ाने में पौधे या फंगस से मिलने वाले D2 से दोगुना असरदार होने के अलावा, D3 ने मसल्स और हार्ट के स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रूप से बेहतर बनाने की बेहतर क्षमता दिखाई.