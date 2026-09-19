विटामिन D की कमी न केवल हड्डियों के लिए, बल्कि दिल के लिए भी है खतरनाक, जानिए क्या कहता है एक्सपर्ट
जानकारों का कहना है कि विटामिन D की कमी का असर दिल पर पड़ता है. इस रिपोर्ट में जानें कि ऐसा कैसे होता है...
Published : September 19, 2026 at 6:27 PM IST
यह सभी जानते हैं कि विटामिन D हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है. हालांकि, शरीर में इसकी भूमिका सिर्फ हड्डियों की सेहत तक ही सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाता है और बार-बार होने वाले इन्फेक्शन और मौसम के साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है. इसके अलावा, यह दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को रोकने और दिल की बीमारी का खतरा कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है. फिर भी, आज बहुत से लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजहें हैं, घर या ऑफिस में ज्यादा समय बिताना, धूप न मिलना और खान-पान की खराब आदतें.
इस संदर्भ में, विशेषज्ञ लगातार दिल की सेहत पर विटामिन D के असर पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि शरीर में विटामिन D की कमी से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अच्छी सेहत के लिए विटामिन D का सही लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है.
क्या विटामिन डी की कमी हृदय को प्रभावित करती है?
जानकारों का कहना है कि शरीर में विटामिन D की कमी से दिल से जुड़ी कुछ समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. उनका कहना है कि दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए फायदेमंद होने के अलावा, विटामिन D शरीर के कई अन्य जरूरी कामों में भी अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि सिर्फ विटामिन D की कमी से ही दिल की बीमारी होती है. दिल की सेहत कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वस्थ जीवनशैली शामिल है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार , विटामिन डी की कमी रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा रोग और हृदय रोग (सीवीडी) जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे से जुड़ी है.
क्लीवलैंडक्लिनिक के अनुसार , विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- लगातार थकान
- मांसपेशियों में दर्द या कमजोरी
- हड्डी और पीठ में दर्द
- बार-बार इंफेक्शन
- मिजाज
- चलने में कठिनाई
- हड्डियों के घनत्व में कमी का खतरा बढ़ जाता है
विटामिन D के संबंध में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर में विटामिन D का स्तर सही बनाए रखने के लिए जीवनशैली और उचित पोषण, दोनों ही जरूरी हैं.
- सूर्य का प्रकाश: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच कम से कम 15-30 मिनट तक सूर्य के प्रकाश में रहने की सलाह देती है.
- खान-पान की आदतें: विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अपने आहार में मछली, अंडे, विटामिन डी से भरपूर अनाज और दूध को शामिल करें, क्योंकि ये विटामिन डी से भरपूर होते हैं. मेडलाइनप्लस के अनुसार , सैल्मन, टूना और मैकेरल जैसी फैटी मछलियां विटामिन D का बेहतरीन स्रोत हैं.
- संतुलित आहार: अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए, सभी जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है.
- सप्लीमेंट्स: एक्सपर्ट्स की सलाह है कि विटामिन D सप्लीमेंट्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेने चाहिए, क्योंकि इनके ज्यादा सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है.
ये सावधानियां बेहद जरूरी हैं
विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है, जिनमें न केवल हड्डियों का स्वास्थ्य बल्कि हृदय का स्वास्थ्य भी शामिल है. हालांकि शोध से पता चलता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी और हृदय रोग के बीच संबंध है, लेकिन यह सुझाव दिया जाता है कि यह कमी हृदय स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से केवल एक है.
हालांकि, विशेषज्ञों का सुझाव है कि नियमित रूप से धूप में रहना, पौष्टिक आहार लेना और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लेना शरीर में विटामिन डी के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा मिलता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)