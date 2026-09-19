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विटामिन D की कमी न केवल हड्डियों के लिए, बल्कि दिल के लिए भी है खतरनाक, जानिए क्या कहता है एक्सपर्ट

यह सभी जानते हैं कि विटामिन D हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने में मदद करता है. हालांकि, शरीर में इसकी भूमिका सिर्फ हड्डियों की सेहत तक ही सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाता है और बार-बार होने वाले इन्फेक्शन और मौसम के साथ होने वाली बीमारियों से बचाता है. इसके अलावा, यह दिमाग के कामकाज को बेहतर बनाने, मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को रोकने और दिल की बीमारी का खतरा कम करने में भी अहम भूमिका निभाता है. फिर भी, आज बहुत से लोग विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजहें हैं, घर या ऑफिस में ज्यादा समय बिताना, धूप न मिलना और खान-पान की खराब आदतें.

इस संदर्भ में, विशेषज्ञ लगातार दिल की सेहत पर विटामिन D के असर पर रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि शरीर में विटामिन D की कमी से दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अच्छी सेहत के लिए विटामिन D का सही लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है.

क्या विटामिन डी की कमी हृदय को प्रभावित करती है?

जानकारों का कहना है कि शरीर में विटामिन D की कमी से दिल से जुड़ी कुछ समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. उनका कहना है कि दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए फायदेमंद होने के अलावा, विटामिन D शरीर के कई अन्य जरूरी कामों में भी अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि सिर्फ विटामिन D की कमी से ही दिल की बीमारी होती है. दिल की सेहत कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, धूम्रपान, शारीरिक गतिविधि की कमी और अस्वस्थ जीवनशैली शामिल है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार , विटामिन डी की कमी रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, त्वचा रोग और हृदय रोग (सीवीडी) जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे से जुड़ी है.

क्लीवलैंडक्लिनिक के अनुसार , विटामिन डी की कमी के सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं: