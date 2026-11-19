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ये हैं इबोला वायरस संक्रमण के लक्षण, उत्तराखंड के डॉक्टरों ने दी सावधानी बरतने की सलाह, बचाव के तरीके सुझाए

देहरादून: विश्व के कई देशों में तेजी से फेल रहे इबोला वायरस को लेकर अब उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है. WHO की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कई देशों में इबोला (Ebola) वायरस से संक्रमित हजारों लोगों की पुष्टि हो चुकी है. यही वजह है कि भारत सरकार ने भी इस वायरस को लेकर पिछले महीने सभी राज्यों को सावधानियां बरतने के निर्देश दिए थे. ऐसे में उत्तराखंड सरकार भी इस संक्रमण को लेकर के अलर्ट हो गई है. उत्तराखंड राज्य में क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इस वायरस के क्या हैं सिम्टम्स, कैसे हो सकता है बचाव? देखिए इस खास रिपोर्ट में.

अफ्रीकी देशों में फैला है इबोला: अफ्रीकी देशों में इबोला संक्रमण को लेकर सामने आई चिंताओं के बीच स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और अस्पतालों की तैयारियों पर जोर दिया है. दरअसल, कांगो, युगांडा, केन्या और नाइजीरिया समेत अलग-अलग देशों में अब तक हजारों लोगों में इबोला वायरस (Ebola Virus Disease - EVD) की पुष्टि हो चुकी है. ऐसे में इन प्रभावित देशों से लौटने वाले यात्रियों को चिन्हित कर उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने की व्यवस्था की जा रही है. इस दौरान किसी व्यक्ति में संदिग्ध लक्षण सामने आने पर उसकी जांच और चिकित्सकीय देखरेख की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इबोला वायरस को लेकर अलर्ट (Video-ETV Bharat)

इबोला वायरस के लक्षण: इबोला संक्रमण के बाद इसके लक्षण दिखाई देने में 2 से 21 दिन लग सकते हैं. सिर्फ लक्षण के आधार पर इबोला की पुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी बीमारियों में भी इसके जैसे मिलते-जुलते लक्षण होते हैं. फिर इबोला संक्रमण में शुरुआती दौर में अचानक बुखार, तेज थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द और गले में खराश जैसे लक्षण हो सकते हैं. संक्रमण बढ़ने पर उल्टी, दस्त, पेट दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं.

इबोला वायरस संक्रमण के लक्षण (Photo-ETV Bharat)

चूंकि इबोला एक संक्रामक बीमारी है तो इसमें गंभीर स्थिति में लिवर और किडनी के कामकाज पर भी असर पड़ सकता है. कुछ मरीजों में भ्रम या व्यवहार में बदलाव भी हो सकता है. कुछ मामलों में नाक या मसूड़ों से खून आना, उल्टी या टॉयलेट में खून दिखना जैसे लक्षण हो सकते हैं.

स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का मुख्य उद्देश्य संभावित संक्रमित व्यक्ति को समय से चिन्हित करते हुए जरूरत पड़ने पर उस मरीज को अन्य मरीजों से अलग रखकर इलाज कराना है. अस्पतालों में आइसोलेशन की व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और संदिग्ध मामलों की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने जैसे बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है. खासकर, निगरानी व्यवस्था में उन लोगों पर विशेष ध्यान रहेगा, जो इबोला प्रभावित देशों से यात्रा करके लौटे हैं. ऐसे यात्रियों की यात्रा संबंधी जानकारी और स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, संक्रमण की पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकती है.

इबोला वायरस से बचाव (Photo-ETV Bharat)

इबोला से कैसे करें बचाव: सबसे पहले तो संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए. ये सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से दूषित कपड़े, बिस्तर और दूसरी वस्तुएं भी संक्रमण का जरिया बन सकती हैं. ऐसे में हाथों की नियमित और अच्छी तरह सफाई करने की जरूरत होती है. संदिग्ध मरीज की देखभाल बिना उचित सुरक्षा उपकरणों के न करें. इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को निर्धारित संक्रमण नियंत्रण नियमों और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए.

इबोला वायरस को लेकर सरकार ने कसी कमर (Photo-ETV Bharat)

संदिग्ध मरीज को घर पर अन्य लोगों के संपर्क में रखने की जगह अस्पताल में भर्ती कराने पर इलाज में सुविधा होगी. इबोला प्रकोप वाले क्षेत्रों में बीमार या मृत वन्यजीवों, खासकर चमगादड़ों और बंदरों, को न छुएं. इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों, तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें और 21 दिन तक स्वास्थ्य निगरानी में रहें.

संभावित मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन की व्यवस्था पर जोर दिया गया है. संदिग्ध मरीज के सामने आने पर उस मरीज को सामान्य मरीजों से अलग रखकर चिकित्सकीय निगरानी में लेने की तैयारी की है. इसकी तैयारियों में सिर्फ मरीज के लिए अलग आइसोलेशन की व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि इन मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य टीम भी तैयार की जा रही है. ताकि भविष्य में अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति चिन्हित किया जाता है, तो उसे आइसोलेशन में रखकर बेहतर तरीके से उसका इलाज किया जा सके ताकि संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सके.

केंद्र सरकार ने इबोला को लेकर गाइडलाइन जारी की है: इबोला वायरस को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप काम कर रहा है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि न सिर्फ इस वाइरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क रहे, बल्कि किसी संदिग्ध मामले के सामने आने पर उसकी जानकारी समय से संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंचाया जाए. इसके साथ ही, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मरीज की जांच संबंधी कार्रवाई की जाएगी. इस पूरी व्यवस्था में अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की भूमिका अहम रहेगी. संदिग्ध मरीज की शुरुआती पहचान और संक्रमण की अंतिम पुष्टि अलग-अलग चरण हैं. इसलिए किसी व्यक्ति में बीमारी की आशंका होने पर उसको संक्रमित नहीं माना जा सकता. अस्पतालों में संदिग्ध स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जांच और देखभाल की प्रक्रिया बिना अनावश्यक देरी के आगे बढ़ाई जाए.

इबोला वायरस को लेकर पिछले महीने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी. साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए थे. इसके बाद उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी इबोला वायरस को लेकर अलर्ट हो गया है और इसके बचाव के साथ ही रोकथाम के लिए तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल की हैं. जिसके तहत, एम्स ऋषिकेश को संदिग्ध और संक्रमित मरीजों के लिए डेडिकेटेड आइसोलेशन अस्पताल नामित किया गया है. सरकारी और निजी अस्पतालों को भी विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयारियां रखने को कहा गया है.

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